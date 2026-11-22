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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat GPD, yeni taşınabilir oyun konsolu Win Mini Ultra'yı duyurdu. Cihaz, küçük boyutuna rağmen yüksek performans sunuyor. Sekiz inçlik 120 hertz ekrana sahip olan konsol, gücünü Intel Arc G3 Extreme işlemciden alıyor. 32 gigabayt bellek ve 1 terabayt SSD ile gelen model, özel FrostWind soğutma teknolojisi ve güçlü bağlantı noktalarıyla kesintisiz bir oyun deneyimi vadediyor. Aralık ayında 1699 dolardan fonlamaya açılacak olan ürün, yüksek fiyat etiketiyle dikkat çekiyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Taşınabilir masa üstü konsol dendiğinde akla ilk gelen firmalardan Çinli GPD yine çok kompakt ve boyutlarına göre oldukça performanslı bir masa üstü konsol geliştirdi. GPD Win Mini Ultra serinin en iyisi durumunda.

GPD Win Mini Ultra özellikleri ve fiyatı

GPD Win Mini Ultra yine mini bir dizüstü tasarımında ve üst kısımda kontrolcü modülü yer alıyor. Daha önce Acer Predator Atlas 8 el konsolunda gördüğümüz Intel Arc G3 Extreme yongası bu cihazda da kullanılmış. 2 performans, 8 verimlilik ve 4 düşük güç olmak üzere 14 Panther Lake çekirdeğinin yanında 12 küme ve 1560 çekirdekten oluşan Arc B390 grafik birimi yer alıyor.

GPD Win Mini 2025 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 2 yıl önce eklendi

8 inçlik ekrana sahip olan konsolda 120Hz değişken aralıklı tazeleme hızı mevcut. Çift USB4 V2 portları 80Gbps veri aktarım hızlarına ulaşabiliyor. MicroSD Express yuvası ise 985 MB/s hızlarını destekliyor. Sistem FrostWind soğutma tasarımı ile soğutuluyor.

32GB DDR5 RAM ve 1TB PCIe 5.0 x4 SSD konfigürasyonu Indiegogo platformu üzerinde 1699$ seviyesinden Aralık ayında kampanyaya başlayacak. 64GB RAM versiyonu ise kampanya sonrasında perakende kanallarda bulunabilecek.

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GPD Win Mini Ultra tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

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