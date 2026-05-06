ChatGPT'nin varsayılan modeli artık daha net ve daha az hatalı bilgiler veriyor

Tam Boyutta Gör OpenAI, kısa süre önce duyurduğu GPT-5.5 modelinin ardından, ChatGPT’nin varsayılan modelini GPT-5.5 Instant olarak güncelledi. Şirketin paylaştığı verilere göre bu yeni model, dahili testlerde %52,5 oranında daha az halüsinasyon üretirken, kullanıcıların hatalı bulduğu konuşmalarda da %37,3 daha az yanlış bilgi veriyor.

GPT-5.5 Instant neler sunuyor?

Bununla birlikte OpenAI, modelin daha net ve doğrudan cevaplar vermesi için tasarlandığını, ancak ChatGPT’nin samimi ve sıcak üslubunu koruduğunu belirtiyor. GPT-5.5 Instant ayrıca gereksiz takip sorularını azaltıyor ve daha sade, daha az dağınık yanıtlar veriyor. Emojilerin daha ölçülü kullanılması da bu sadeleşmeye katkı sağlıyor.

Model ayrıca, yüklenen dosyalar, Gmail hesapları ve önceki sohbetler arasında daha hızlı arama yaparak daha kişiselleştirilmiş yanıtlar sunabiliyor. Bu da kullanıcıların kendilerini tekrar etme ihtiyacını azaltıyor.

Tam Boyutta Gör Yeni modelle birlikte “memory sources” (hafıza kaynakları) adı verilen bir özellik de geliyor. Bu özellik, ChatGPT’nin bir yanıtı oluştururken hangi bilgileri kullandığını kullanıcıya daha şeffaf şekilde gösteriyor. Kullanıcılar isterlerse bu bilgileri silebiliyor ya da güncelleyebiliyor.

OpenAI’ye göre, bu hafıza bilgileri sohbet paylaşıldığında başkalarıyla paylaşılmıyor. Kullanıcılar, istemedikleri sohbetleri silerek, kayıtlı hafıza öğelerini düzenleyerek ya da geçici sohbetler kullanarak kontrolü tamamen ellerinde tutabiliyor. Şu anki haliyle özellik, kullanılan tüm bilgileri göstermese de OpenAI bunun daha kapsamlı hale getirileceğini söylüyor.

GPT-5.5 Instant’ın gelişmiş kişiselleştirme özellikleri öncelikle Plus ve Pro abonelere sunulacak. Ücretsiz, Go, Business ve Enterprise kullanıcılarının da önümüzdeki haftalarda erişim kazanması planlanıyor. Hafıza kaynakları özelliği ise web ve mobilde tüm kullanıcılara yakında açılacak. GPT-5.5 Instant ise bugünden itibaren kademeli olarak herkese sunulmaya başlanıyor.

