GPT-5.5 kendi partisini planladı: Elon Musk da davetli

Tam Boyutta Gör OpenAI CEO’su Sam Altman, şirketin en yeni yapay zeka modeli GPT-5.5 ile ilgili dikkat çekici bir anekdot paylaştı. Stripe Sessions etkinliğinde Stripe CEO’su Patrick Collison ile gerçekleştirdiği sohbet sırasında konuşan Altman, modele kendi lansman etkinliğini nasıl yapmak isteyeceğini sorduğunu ve ortaya çıkan planı gerçekleştireceklerini söyledi. Altman, aynı zamanda Elon Musk'ı da davet etti.

GPT-5.5 kendi partisini planladı

Altman’a göre GPT-5.5, lansman etkinliği için oldukça detaylı bir organizasyon akışı önerdi. Model, etkinliğin 5 Mayıs tarihinde düzenlenmesini, konuşmaların kısa tutulmasını ve sahnede özellikle modeli geliştiren mühendislerin söz almasını istedi. Daha da ilginç olan ise GPT-5.5’in, etkinlikte kendisi adına bir konuşma yapılmasını önerirken bizzat konuşma yapmayı reddetmesi oldu.

Lansman etkinliği yalnızca davetlilere açık olarak planlandı. 5 Mayıs saat 17:55’te (TSİ 03:55, ertesi gün) OpenAI’ın San Francisco’daki merkezinde gerçekleşecek etkinlik, konuk seçimi açısından da alışılmışın dışında bir yöntem izliyor. Altman, sosyal medya platformu X üzerinden bir katılım formu paylaşarak başvuruları topladı ve OpenAI’ın Codex adlı kodlama ajanının, bu başvurular arasından katılımcıları belirlemede rol oynayacağını açıkladı.

Şirket, San Francisco Körfez Bölgesi dışından seçilen katılımcıların uçuş ve konaklama masraflarını karşılamayı da teklif etti. Ancak yoğun ilgi nedeniyle kayıt süreci kısa sürede kapandı. Altman, beklenenden çok daha fazla başvuru geldiğini belirterek gelecekteki lansmanlar için daha büyük etkinlikler planlayacaklarını söyledi.

Elon Musk da davetli

Etkinlik, yalnızca organizasyon yapısıyla değil, Altman’ın dikkat çeken bir davetiyle de gündeme geldi. Altman, devam eden hukuki anlaşmazlıklarına rağmen Elon Musk’a açık davet göndererek “İsterse gelebilir… dünyanın daha fazla sevgiye ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.

Altman’ın bu açıklaması davanın yargıcı tarafından yapılan uyarının hemen ardından geldi. Devam eden dava sürecine bakan ABD Bölge Yargıcı Yvonne Gonzalez Rogers, her iki tarafa da mahkeme dışındaki süreçte sosyal medyayı gerilimi artıracak şekilde kullanmaktan kaçınmaları çağrısında bulunmuştu.

GPT-5.5 neler sunuyor?

23 Nisan’da tanıtılan GPT-5.5, OpenAI’ın en güncel amiral gemisi modeli olarak konumlandırılıyor ve ücretli ChatGPT ile Codex abonelerine sunuluyor. Şirketin açıklamasına göre model, önceki sürümlere kıyasla daha az kullanıcı yönlendirmesiyle çok adımlı ve karmaşık görevleri daha etkili şekilde yerine getirebiliyor.

OpenAI kurucu ortaklarından Greg Brockman, GPT-5.5’i gelecekte bilgisayar tabanlı işlerin temelini oluşturacak bir yapı olarak tanımlıyor. Model, yazılım geliştirme performansını ölçen Terminal-Bench 2.0 testinde %82,7 başarı oranı elde etti. Ayrıca 1 milyon token’ı aşan bağlam penceresi sayesinde çok daha uzun ve karmaşık veri kümeleriyle çalışabiliyor.

