    GPT-5’e kişilik güncellemesi geliyor: Daha sıcakkanlı olacak

    OpenAI’ın GPT-5 lansmanı sancılı geçerken şirketin CEO’su Sam Altman, bazı yeni bilgiler paylaştı. Yeni seçenekler ChatGPT’ye eklenirken GPT-5’e de bir kişilik güncellemesi geliyor.

    GPT-5’e kişilik güncellemesi geliyor: Daha sıcakkanlı olacak Tam Boyutta Gör
    OpenAI’ın geçtiğimiz hafta tanıttığı GPT-5, başlangıçta ChatGPT deneyimini sadeleştirme hedefiyle duyurulmuştu. Şirket, yeni modelin tüm kullanıcı sorularına en uygun yanıtı verecek şekilde otomatik karar alan bir “model yönlendirici” sistemiyle çalışacağını ve böylece karmaşık model seçim menüsüne ihtiyaç kalmayacağını açıklamıştı. Ancak görünen o ki GPT-5’te işler beklenenden daha karmaşık.

    OpenAI CEO’su Sam Altman, X’te yaptığı açıklamada GPT-5’e üç yeni seçenek eklendiğini duyurdu: “Otomatik”, “Hızlı” ve “Düşünme”. Otomatik modu, GPT-5’in model yönlendirici özelliğini kullanıyor; fakat kullanıcılar artık bu sistemi atlayarak hızlı ya da daha derin düşünen modelleri doğrudan seçebiliyor.

    GPT-5’in kişiliğine dokunulacak

    Bununla birlikte, ücretli kullanıcılara geçtiğimiz hafta devre dışı bırakılan eski modellerin de geri döndüğü açıklandı. GPT-4o varsayılan olarak model seçicide yer alırken, GPT-4.1 ve o3 gibi diğer modeller ayarlardan eklenebiliyor. GPT-4.5 ise pahalı olduğu için sadece Pro abonelere geldi.

    Altman aynı zamanda GPT-5’in kişiliği için değişikliklerin yapılacağını, mevcut halinden daha samimi ama GPT-4o kadar da rahatsız edici olmayacağını söyledi. Ek olarak gelecekte model kişiliğinde kullanıcıya özel özelleştirmelere daha çok odaklanacaklarını vurguladı. GPT-5, soğuk, resmi ve genellikle kısa yanıtlar vermesiyle eleştiriliyordu.

    Öte yandan GPT-5’in çıkışı OpenAI’ın planlarına uymadı. Model yönlendirici ilk başlarda düzgün çalışmadı. Kullanıcılar hızlıca limitlere takıldı. Model, düzgün ve alışıldık yanıtlardan uzak cevaplar verdi. Ancak şimdilerde işler rayına oturmuş gibi görünüyor. ChatGPT'den sorumlu başkan yardımcısı Nick Turley, Salı günü X'te yaptığı bir paylaşımda, “Her şeyi ilk denemede başaramayız, ancak ekibin bu kadar hızlı bir şekilde yineleme yapabilmesinden çok gurur duyuyorum” diye yazdı.

    İlginç bir şekilde, insanların belirli yapay zeka modellerine duygusal bağ geliştirmesi de yeni yeni gözlemlenen bir durum oldu. Bazı kullanıcılar, GPT-5’in gelmesiyle kullanımdan kaldırılan GPT-4o ve GPT-4.5 gibi modellerin arkasından “tek arkadaşımdı” söylemlerinde bulundu. Altman, yaptığı açıklamada artık modelleri kaldırmadan önce haber edeceklerinin de altını çizdi.

    Yangınla savaşan yapay zekalı helikopter yolda

