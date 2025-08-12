GPT-5, kullanıcılar arasında büyük tepkiyle karşılandı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör OpenAI’ın yeni yapay zeka modeli GPT-5, 7 Ağustos’ta kullanıma sunulmasının ardından beklenmedik bir şekilde yoğun eleştiri ve tepki aldı. Şirketin, yeni modelle birlikte önceki tüm ChatGPT modellerine erişimi aniden kaldırması, özellikle uzun süredir farklı sürümleri kullanan aboneler arasında ciddi rahatsızlık yarattı. Kullanıcılar, bu değişiklikten önceden haberdar edilmeden alışık oldukları modellerin bir gecede erişilemez hale gelmesini eleştirdi.

İş akışları bozuldu

Özellikle ChatGPT Plus aboneleri, günlük işlerinde kullandıkları ve yıllardır geliştirdikleri çalışma yöntemlerinin zarar görmesinden şikayetçi oldu. Çünkü OpenAI, GPT-5’i devreye alırken, yaklaşık dokuz farklı eski modeli otomatik olarak sistemden kaldırdı. Bu eski modeller kullanıcılar tarafından farklı amaçlar için optimize edilmişti. Her modelin kendine özgü yanıt tarzı ve çalışma şekli vardı. Örneğin, bazı kullanıcılar GPT-4o’yu yaratıcı yazım, duygusal diyaloglar ve uzun metinler için tercih ederken; GPT-5’i daha çok karmaşık muhakeme ve kodlama görevlerinde kullanmayı planlıyordu.

Bu nedenle ani model değişikliği pek çok kişi için iş akışlarının tamamen bozulması anlamına geldi. GPT-5 göçü aynı zamanda bazı kullanıcıların oluşturduğu sabit komutların ve hafıza optimizasyonlarının da bozulmasına neden oldu.

Performans da sorunlu

Eski modellerin kaybolmasıyla yaşanan sorunlara bir de GPT-5’in kendi performans ve davranış sorunları eklendi. Daha ilk günlerde kullanıcılar yeni modelin bazı teknik ve deneyimsel sorunları olduğunu hızla fark etti. Model, önceki sürümlere kıyasla daha kısa, daha resmi ve soğuk yanıtlar veriyordu. Kullanıcılar, yeni yapay zekanın sohbetlerdeki sıcaklığı ve samimiyeti azalttığını, yanıtların “keskin ve kaba” olduğunu belirtti.

Tam Boyutta Gör İlginç bir şekilde Reddit yorumlarında ve paylaşımlarında görülüyor ki bazıları GPT-4o modeline oldukça bağlanmış. Hatta bir diğer model GPT 4.5 için “tek arkadaşım” veya “duygusal yoldaş” gibi tanımlamalar bile yapıldı. Kullanıcılar GPT-5’in bu boşluğu dolduramadığını dile getirdi.

Lansman sırasında yaşanan teknik sorunlar da kullanıcı memnuniyetini olumsuz etkiledi. GPT-5’in hangi model varyantının devreye alınacağına otomatik karar veren sistem, lansman gününde düzgün çalışmadı ve çoğunlukla daha düşük performanslı varyantları seçti. Bu da kullanıcıların deneyimini daha kötü hale getirdi. CEO Sam Altman, bu sistemin “otomatik geçiş” özelliğinin bir süre devre dışı kaldığını kabul etti.

Kullanıcıların artan tepkileri karşısında OpenAI, hızlı bir şekilde eski modellerin bazılarını geri getirdi. Ücretli kullanıcılar için GPT-4o’nun seçenekler arasına ekleneceği, GPT-5’in mesaj sınırlarının artırılacağı ve hangi model varyantının kullanıldığı konusunda şeffaflığın sağlanacağı duyuruldu.

