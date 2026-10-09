Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    GPT-6, ChatGPT’nin tüm abonelik katmanlarına geliyor

    OpenAI, GPT-6 modelini ChatGPT’nin tüm aboneliklerine getiriyor. Intelligent UI özelliği sayesinde sohbet botu, sorulara özel etkileşimli tablolar, grafikler ve kişisel araçlar oluşturabilecek.

    GPT-6, ChatGPT’nin tüm abonelik katmanlarına geliyor Tam Boyutta Gör

    OpenAI, GPT-6 modelini ChatGPT kullanıcılarına sunmaya başladı. Intelligent UI adı verilen yeni özellik sayesinde sohbet botu artık kendisine sorulan sorulara yanıt verirken etkileşimli grafikler, tablolar, formlar ve kişiye özel araçlar oluşturabilecek. Bu etkileşimli araçlar verilen yanıtın içeriğine göre oluşturulacak. Böylece ChatGPT, yalnızca metin ve görseller sunmak yerine doğrudan sohbet içinde kullanılabilen araçlar da hazırlayabilecek.

    Yeni arayüz çok daha zengin

    Yeni özellik kapsamında grafikler, tıklanabilir butonlar, formlar, tablolar ve farklı etkileşimli bileşenler yanıtların bir parçası olarak sunulabiliyor. Hangi arayüzün kullanılacağı ise kullanıcının isteğine göre belirleniyor. Basit bir metin yanıtının yeterli olduğu durumlarda model, gereksiz görsel öğeler eklemeden yanıt verebiliyor.

    Örneğin, bir akşam yemeği organizasyonu için ChatGPT'den yardım istendiğinde model, davetli sayısına göre satın alınması gereken malzemelerin miktarını gösteren etkileşimli bir tablo hazırlayabiliyor. Kullanıcılar ayrıca kontrol listelerini kullanabiliyor veya ek formları doldurarak daha ayrıntılı öneriler alabiliyor.

    GPT-6, yanıtını oluştururken de bilgi sunabiliyor

    GPT-6, ChatGPT’nin tüm abonelik katmanlarına geliyor Tam Boyutta Gör

    GPT-6'nın bir diğer yeniliği, karmaşık görevlerde bekleme süresini azaltmayı amaçlayan yanıt üretim yaklaşımı. OpenAI, modelin düşünme süreci devam ederken de kullanıcıya bilgi sunabilecek şekilde geliştirildiğini belirtiyor. Böylece modelin tüm yanıtını tamamlamasını beklemek yerine, süreç boyunca faydalı bilgiler alınabiliyor.

    Şirket ayrıca GPT-6'yı birden fazla mesaj boyunca yanıt oluşturabilecek şekilde eğitti. Bu yaklaşımda her yeni mesaj, önceki bilgileri tamamlayarak nihai yanıtın daha tutarlı ve bütünlüklü olmasını sağlıyor.

    Intelligent UI, karmaşık konuların anlaşılmasını kolaylaştırmanın yanı sıra kişisel ihtiyaçlara yönelik araçlar oluşturmak için de kullanılabiliyor. Örneğin kullanıcılar, yatırım kararlarını değerlendirmeye veya bir faturayı kişiler arasında paylaştırmaya yardımcı olacak hesap makineleri hazırlatabiliyor. ChatGPT içinde Snake gibi klasik oyunların yeniden oluşturulması da mümkün hale geliyor.

    GPT-6 hangi ChatGPT aboneliklerine geliyor?

    OpenAI, Intelligent UI özellikli GPT-6'yı dünya genelinde ChatGPT Plus, Pro, Business ve Enterprise abonelerine sunmaya başladı. Bu aboneliklerde model, GPT-6 Sol sürümüyle çalışıyor.

    Ücretsiz ChatGPT kullanıcıları ile daha uygun fiyatlı Go aboneliğini kullananlar da yeni modele erişebilecek. OpenAI'nin açıklamasına göre bu gruplara dağıtımın 9 Ekim 2026 içinde başlaması planlanıyor. Ancak bu aboneliklerde GPT-6 Luna kullanılacak. Luna, Sol sürümüne kıyasla daha düşük yeteneklere sahip olacak.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Terminatör 2 filmindeki sahne gerçek oldu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    far cry 3 oyundan atma sorunu indesit çamaşır makinesi global kayıtlı ne demek pazarda ne satabilirim infiniti fx35 yorum

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Reeder S19 Max Pro
    Reeder S19 Max Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Asus Rog Strix G16
    Asus Rog Strix G16
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum