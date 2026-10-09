GPT-6, ChatGPT’nin tüm abonelik katmanlarına geliyor

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OpenAI, GPT-6 modelini ChatGPT kullanıcılarına sunmaya başladı. Intelligent UI adı verilen yeni özellik sayesinde sohbet botu artık kendisine sorulan sorulara yanıt verirken etkileşimli grafikler, tablolar, formlar ve kişiye özel araçlar oluşturabilecek. Bu etkileşimli araçlar verilen yanıtın içeriğine göre oluşturulacak. Böylece ChatGPT, yalnızca metin ve görseller sunmak yerine doğrudan sohbet içinde kullanılabilen araçlar da hazırlayabilecek.

Yeni arayüz çok daha zengin

Yeni özellik kapsamında grafikler, tıklanabilir butonlar, formlar, tablolar ve farklı etkileşimli bileşenler yanıtların bir parçası olarak sunulabiliyor. Hangi arayüzün kullanılacağı ise kullanıcının isteğine göre belirleniyor. Basit bir metin yanıtının yeterli olduğu durumlarda model, gereksiz görsel öğeler eklemeden yanıt verebiliyor.

Örneğin, bir akşam yemeği organizasyonu için ChatGPT'den yardım istendiğinde model, davetli sayısına göre satın alınması gereken malzemelerin miktarını gösteren etkileşimli bir tablo hazırlayabiliyor. Kullanıcılar ayrıca kontrol listelerini kullanabiliyor veya ek formları doldurarak daha ayrıntılı öneriler alabiliyor.

GPT-6, yanıtını oluştururken de bilgi sunabiliyor

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GPT-6'nın bir diğer yeniliği, karmaşık görevlerde bekleme süresini azaltmayı amaçlayan yanıt üretim yaklaşımı. OpenAI, modelin düşünme süreci devam ederken de kullanıcıya bilgi sunabilecek şekilde geliştirildiğini belirtiyor. Böylece modelin tüm yanıtını tamamlamasını beklemek yerine, süreç boyunca faydalı bilgiler alınabiliyor.

Şirket ayrıca GPT-6'yı birden fazla mesaj boyunca yanıt oluşturabilecek şekilde eğitti. Bu yaklaşımda her yeni mesaj, önceki bilgileri tamamlayarak nihai yanıtın daha tutarlı ve bütünlüklü olmasını sağlıyor.

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Intelligent UI, karmaşık konuların anlaşılmasını kolaylaştırmanın yanı sıra kişisel ihtiyaçlara yönelik araçlar oluşturmak için de kullanılabiliyor. Örneğin kullanıcılar, yatırım kararlarını değerlendirmeye veya bir faturayı kişiler arasında paylaştırmaya yardımcı olacak hesap makineleri hazırlatabiliyor. ChatGPT içinde Snake gibi klasik oyunların yeniden oluşturulması da mümkün hale geliyor.

GPT-6 hangi ChatGPT aboneliklerine geliyor?

OpenAI, Intelligent UI özellikli GPT-6'yı dünya genelinde ChatGPT Plus, Pro, Business ve Enterprise abonelerine sunmaya başladı. Bu aboneliklerde model, GPT-6 Sol sürümüyle çalışıyor.

Ücretsiz ChatGPT kullanıcıları ile daha uygun fiyatlı Go aboneliğini kullananlar da yeni modele erişebilecek. OpenAI'nin açıklamasına göre bu gruplara dağıtımın 9 Ekim 2026 içinde başlaması planlanıyor. Ancak bu aboneliklerde GPT-6 Luna kullanılacak. Luna, Sol sürümüne kıyasla daha düşük yeteneklere sahip olacak.

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