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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Kioxia ve Nvidia, yapay zeka bellek sınırlarını aşacak yeni bir altyapı geliştirdi. Hazırlanan sistemde 144 adet NVMe SSD kullanılarak GPU belleği 1,1 petabaytın üzerine çıkarıldı. Nvidia GB200 altyapısına entegre edilen depolama çözümü, GPU’ların devasa verilere doğrudan erişmesini sağlarken pahalı HBM bellek yetersizliğine güçlü bir alternatif sunuyor. Henüz test aşamasındaki proje, büyük yapay zeka modellerinin işlenmesini kolaylaştıracak. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Yapay zeka modellerinin büyümesiyle birlikte GPU'ların erişebildiği yüksek bant genişlikli bellek (HBM) kapasitesi önemli bir sınırlamaya dönüşmüş durumda. Kioxia'ya göre kurumsal SSD'ler, sunucu rafına doğrudan entegre edilerek GPU'ların erişebileceği bellek kapasitesini önemli ölçüde genişletebilir.

Bu yaklaşımı Nvidia ile birlikte test eden Japon bellek üreticisi, 144 adet 7,68 TB kapasiteli Kioxia XD8 Series NVMe SSD kullanan bir konsept sistem hazırladı. Nvidia GB200 NVL72 altyapısına entegre edilen sistem, toplamda yaklaşık 1,1 petabayt ham SSD kapasitesine ulaştı.

Kurulumda 18 sunucu düğümü bulunuyor. Her düğümde sekiz adet E1.S SSD yer alırken düğüm başına yaklaşık 60 TB flash bellek kapasitesi sağlanıyor. Bu depolama alanı, Nvidia'nın SCADA yazılım yığını sayesinde GB200 GPU'ları tarafından doğrudan kullanılabiliyor.

GPU'lar SSD üzerindeki verilere doğrudan erişebiliyor

Kioxia'nın XD8 Series ailesi, PCIe 5.0 arayüzünü kullanan ve 1,9 TB ile 7,68 TB arasında değişen altı farklı SSD modelinden oluşuyor. Open Compute Project (OCP) girişimini destekleyen sürücüler, şirketin kendi geliştirdiği donanım ve yazılım mimarisini kullanıyor.

Deneysel sistem, 512 baytlık veri erişimini destekliyor. Kioxia'nın paylaştığı verilere göre altyapı, potansiyel olarak 2 trilyon adet 512 baytlık vektörün işlenmesine imkan tanıyabiliyor.

Bu kapasitenin özellikle büyük ölçekli vektör veritabanlarının saklanması, yönetilmesi ve işlenmesinde kullanılması hedefleniyor. GNN kullanılan büyük veri kümeleri de bu yaklaşımın fayda sağlayabileceği alanlar arasında bulunuyor.

HBM kapasitesine alternatif oluşturabilir

Tam Boyutta Gör Günümüzde GPU'ların yapay zeka işlemlerindeki performansı, büyük ölçüde işlemcilerin erişebildiği HBM kapasitesiyle sınırlı. Ancak HBM bellekler hem yüksek maliyetleri hem de üretim kapasitesi nedeniyle önemli kısıtlamalara sahip.

SSD'lerin GPU'lara doğrudan erişilebilir şekilde sunulması, bu sınırlamaları aşmak için alternatif bir yol oluşturabilir. Böylece giderek büyüyen yapay zeka modellerinin ihtiyaç duyduğu veriler, geleneksel GPU üzeri HBM belleklerin kapasitesini aşacak ölçekte sistemlere aktarılabilir. Elbette burada SSD’lerin HBM ile aynı hızda çalıştığı anlamı çıkarılmamalı. Geliştirilen çözümün temel amacı, GPU'ların erişebildiği toplam veri kapasitesini artırarak büyük veri kümelerinin yönetilmesini kolaylaştırmak.

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Kioxia ve Nvidia, XD8 Series tabanlı altyapıyı henüz geliştirme ve test aşamasındaki bir konsept çalışma (PoC) olarak tanımlıyor. Bununla birlikte Kioxia, GPU'ların erişebildiği depolama kapasitesini daha da artırmak için yeni nesil SSD çözümleri üzerinde çalışıyor.

Şirketin kısa süre önce tanıttığı GP1 Series, PCIe 6.0 standardından yararlanarak GPU'lara doğrudan veri erişimini daha verimli hale getirmeyi hedefliyor. Kioxia ve Nvidia ayrıca SCADA yazılım yığını ve Storage-Next mimarisi temelinde farklı çözümleri değerlendirmeye devam ediyor.

Öte yandan Kioxia'nın odağında giderek daha fazla veri merkezleri ve büyük yapay zeka altyapıları bulunuyor. Şirketin bellek bölümünden daha önce yapılan açıklamalarda da 1 TB kapasiteli tüketici SSD'lerinin ucuz olduğu dönemin sona erdiğine dikkat çekilmişti. Bu eğilim, bellek üreticilerinin artan yapay zeka talebi doğrultusunda kurumsal depolama çözümlerine yöneldiğini gösteriyor.

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