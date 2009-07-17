GPU pazarı 2009 yılında son dönemin en büyük kaybını yaşıyor

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Jon Peddie Research GPU pazarının %12 kayıp yaşayacağını belirtiyor.

Geçtiğimiz yılın sonuna doğru patlak veren, 2009 yılına da damgasını vuran küresel ekonomik kriz ve yarattığı daralma hemen her iş kolunda satışları olumsuz etkiledi. Çok uluslu pek çok firma yeniden yapılanmaya giderken kimisi yatırımlarını durdurdu, kimisiyse çalışanlarının bir kısmıyla yollarını ayırmak zorunda kaldı. Krizin en çok etkilediği sektörlerden birisi de donanım dünyası oldu. 2008 ile kıyaslandığında pek çok firmanın satışları ciddi anlamda erirken, GPU üreticileri de son yılların en büyük düşüşünü yaşadılar.

Sektörel araştırmaları ve piyasa analizleriyle tanınan Jon Peddie Research, 2009 yılı GPU satış beklentisiyle ilgili yeni raporunu yayımladı. Firmanın tahminlerine göre 2009 yılında toplam GPU satışı 328.4 milyon olarak gerçekleşecek. Pazarda yaşanan düşüşün 2000-2001 resesyonundan da kötü olduğunu belirten Jon Peddie Research, 2008 ile kıyaslandığında kaybın %12, 2007 ile kıyaslandığında ise %6.6 olduğunu açıkladı. GPU pazarında yıllık büyüme oranı son 8 yılda ilk defa eksiye düşerken, 2010 ile birlikte hızlı bir yükselişe geçileceği belirtiliyor.

Açıklanan detaylara göre, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan, DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartları ve MacOS X Snow Leopard & Windows 7 gibi yeni işletim sistemlerinin etkisiyle ekran kartı satışları yeniden hız kazanmayaa başlayacak ve GPU pazarı önümüzdeki yıl %21.5 oranında büyüyecek. Hem AMD-ATi hem de Nvidia'nın yeni nesil ekran kartlarını pazara sürecek olması, DirectX 11 uyumlu oyunların yaygınlaşması ve Intel Larrabee projesinin başarısı gibi gelişmelerde GPU pazarınındaki dengeleri belirleyecek ana unsurlar olacak.