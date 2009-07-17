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GPU pazarı 2009 yılında son dönemin en büyük kaybını yaşıyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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GPU pazarı 2009 yılında son dönemin en büyük kaybını yaşıyor
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Jon Peddie Research GPU pazarının %12 kayıp yaşayacağını belirtiyor.

Geçtiğimiz yılın sonuna doğru patlak veren, 2009 yılına da damgasını vuran küresel ekonomik kriz ve yarattığı daralma hemen her iş kolunda satışları olumsuz etkiledi. Çok uluslu pek çok firma yeniden yapılanmaya giderken kimisi yatırımlarını durdurdu, kimisiyse çalışanlarının bir kısmıyla yollarını ayırmak zorunda kaldı. Krizin en çok etkilediği sektörlerden birisi de donanım dünyası oldu. 2008 ile kıyaslandığında pek çok firmanın satışları ciddi anlamda erirken, GPU üreticileri de son yılların en büyük düşüşünü yaşadılar.

Sektörel araştırmaları ve piyasa analizleriyle tanınan Jon Peddie Research, 2009 yılı GPU satış beklentisiyle ilgili yeni raporunu yayımladı. Firmanın tahminlerine göre 2009 yılında toplam GPU satışı 328.4 milyon olarak gerçekleşecek. Pazarda yaşanan düşüşün 2000-2001 resesyonundan da kötü olduğunu belirten Jon Peddie Research, 2008 ile kıyaslandığında kaybın %12, 2007 ile kıyaslandığında ise %6.6 olduğunu açıkladı. GPU pazarında yıllık büyüme oranı son 8 yılda ilk defa eksiye düşerken, 2010 ile birlikte hızlı bir yükselişe geçileceği belirtiliyor.

Açıklanan detaylara göre, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan, DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartları ve MacOS X Snow Leopard & Windows 7 gibi yeni işletim sistemlerinin etkisiyle ekran kartı satışları yeniden hız kazanmayaa başlayacak ve GPU pazarı önümüzdeki yıl %21.5 oranında büyüyecek. Hem AMD-ATi hem de Nvidia'nın yeni nesil ekran kartlarını pazara sürecek olması, DirectX 11 uyumlu oyunların yaygınlaşması ve Intel Larrabee projesinin başarısı gibi gelişmelerde GPU pazarınındaki dengeleri belirleyecek ana unsurlar olacak.


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Misafir000 10 yıl
@YasoDéSouza
Bence sen saçmalığın daniskasını yapıyorsun :) @dreamblue35 doğru söylüyor.. 8-10 Yıldır rahat Dx9 kullanıyoruz. Dx10'u çok daha uzun bir süre kullanacağız. Yani Dx11 tam bir saçmalık! 9-10 yılda Dx10 yaptılar ve sadece 1-2 yılda Dx11'e geçtiler. Saçmalığın alası geliyor. Dx11'den Dx11.1'e geçeceklermiş şimdide. Tamemen SAÇMALIK! Dx11 tam bir kandırmaca. Ekran kartı üreticileri çok iyi iş yapıyor. Bazı cahil arkadaşlarda inanıp, bu düzlükte hareket ediyor. Şuan bir GTX 285 yada GTX 296 alsanız, sizin çok uzun süre rahat ettirecek. Dx10 oyun yok ki zaten 2010 - 2/3.Çeyrek bölümünde bile Dx10 ile ilgili planlanan bir oyun yok ki Dx11'e oyun yapılsın!? Biraz mantıklı düşünmeye davet ediyorum sizleri ;)
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dreamblue35 10 yıl
başka bir topikde de söyledim şimdide söylüyorum dx11 destekli kartları alacaksınız ama dx10.1 oyun varmı ki piyasada dx11 çıksın akıl mantık yahu
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YasoDéSouza 10 yıl
Orjinalden alıntı: dreamblue35

başka bir topikde de söyledim şimdide söylüyorum dx11 destekli kartları alacaksınız ama dx10.1 oyun varmı ki piyasada dx11 çıksın akıl mantık yahu

Ne saçmalıyosun ?
Adamlar yalnız 2010'la 2011'ide hesaplamış.
2010 değerinin yüksek olma sebebi dx11.Millet dx11'e yönelicek.
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xfelix 10 yıl
DX 11 beklemeyi düşünüyorum 5000 seri ekran karlarını ve 512 bit olaçagını düşünüyorum on için 2010 ortalarında bi ekran kartı alırım
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KanKoKan 10 yıl
Her yeni seri, eski serilere göre daha pahalı çıkmaya başladı, ilk geforcelar çıktığında en pahalı model 300 dolarken şimdi 700-800 dolarları buldu, G300 lerde piyasaya 1000 dolar çivarında bir giriş yaparlarsa, pazar düşmeye devam eder.
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XPUForce 10 yıl
Bu arada Open GL'ye ne oldu?
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MegaWolt38 10 yıl
Valla ben 4890 alacağım, ister dx 11 çıksın isterse dx54 hiç umrumda değil...paşalar gibi beni en az 3 sene idare eder o kart.

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fatihcanery 10 yıl
dx11'i çok merak ediyorum,hayallerim fos çıkmaz inşallah.Gerçeğe çok yakın görüntüler olması dileğiyle....
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prescott2400 10 yıl
kriz nedeniyle çoğu kullanıcı ekran kartı almak yerine onboard sistem almayı tercih etmiş. ben 780g o/b kullanıyorum şu an için işimi görüyor.
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bodyman700 10 yıl
dx11 li kartlar giriş ve orta seviye kartlarla gecelek gibi duruyor (en azından ati için) buda kartların 100-150 dolar arasında bir yerde satışa sunulması demek olabilir. o yüzden ilk çıkan örneklerden de alınabilir diye düşünüyorum.
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Mickcasey 10 yıl
directx 11 arifesınde kım ekran kartı alır. Ölü yatırım
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Tatar* 10 yıl
DX11'den sonra açtıkları kriz farkını fazlasıyla kapatıcaklar
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Cool Boy 10 yıl

Orjinalden alıntı: Mickcasey

directx 11 arifesınde kım ekran kartı alır. Ölü yatırım


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