Yapay tat alma sistemi: Grafen oksit teknolojisiyle dijital tat dönemi

Tam Boyutta Gör Pekin’deki Ulusal Nanobilim ve Teknoloji Merkezi’nden araştırmacılar, tat alma duyusunu dijitalleştirmede devrim yaratacak bir yapay tat alma sistemi geliştirdi. Grafen oksit tabanlı bu yenilikçi teknoloji, insan beynindeki tat algılama mekanizmasını taklit ederek ekşi, tuzlu, acı ve tatlı gibi tatları neredeyse yüzde 99 doğrulukla tespit edebiliyor.

Araştırmacılar, geliştirdikleri sistemde nöromorfik mühendislikten ilham aldı. Bu yaklaşım, biyolojik tat tomurcuklarının ve nöronların birlikte çalışmasını modelleyerek cihazın tatları yalnızca algılamasını değil, aynı zamanda öğrenmesini de sağlıyor. Böylece, sistem tıpkı insan beyninde olduğu gibi tatları hafızasına kaydedebiliyor ve tekrar hatırlayabiliyor.

Tadları dijitalleştirmek mümkün mü?

Tat alma duyusu, görme ve işitme gibi diğer duyulara kıyasla dijitalleştirilmesi en zor alanlardan biri olarak biliniyor. Bunun temel nedeni, tat algısının iyon hareketleri üzerinden gerçekleşmesi. Pekinli ekip, bu zorluğu aşmak için Grafen Oksit İyonik Duyusal Memristif Cihaz (GO-ISMD) adı verilen özel bir yapı geliştirdi.

Cihazın nano ölçekteki kanallarında iyonlar, adsorpsiyon ve desorpsiyon süreçlerinden geçerek elektriksel yanıtlar oluşturuyor. Bu mekanizma, sistemin biyolojik bir tat tomurcuğu gibi davranmasını sağlıyor. Diğer bir deyişle, cihaz hem tatları algılayabiliyor hem de bunları işleyerek hafızasında saklayabiliyor. Bu özellik, teknolojiyi geleneksel sensörlerden ayıran en önemli faktörlerden biri.

Araştırma ekibi, bu işleyişi optimize etmek için rezervuar hesaplama yöntemini kullandı. Bu yaklaşımda cihaz, aldığı elektriksel sinyalleri benzersiz dijital desenlere dönüştürüyor. Daha sonra bu desenler, özel olarak eğitilmiş tek katmanlı bir sinir ağına aktarılıyor. Sonuç olarak, cihaz farklı tatları ve aromaları öğrenebiliyor, hatırlayabiliyor ve yüksek doğrulukla sınıflandırabiliyor.

Sistem, laboratuvar ortamında ekşi (asetik asit), tuzlu (NaCl), acı (MgSO₄) ve tatlı (kurşun asetat) olmak üzere dört temel tat üzerinde test edildi. Sinir ağına aktarılan veriler, tatları ayırt etmede %98,5 gibi oldukça yüksek bir doğruluk oranına ulaştı. Araştırmacılar ayrıca kahve, kola ve bu içeceklerin karışımları gibi daha karmaşık aromaları da test etti. Yapay tat alma sistemi, bu içecekleri de başarıyla sınıflandırarak gelecekte gıda analizi, kalite kontrol ve içecek endüstrisi için önemli bir potansiyel sunduğunu gösterdi.

