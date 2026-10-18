Grafik tasarım ve render için laptop tavsiyeleri

Grafik tasarım ve 3D render projelerinde donanım gücü yapılacak işi doğrudan etkiler. İyi bir grafik tasarım için laptop önerisi ararken karmaşık sahneleri takılmadan işleyebilen, katmanlı görsellerde donmayan ve geniş renk gamı sunan modeller öne çıkar. Güncel render için laptop tavsiyeleri değerlendirilirken ekran kalitesinden işlemci mimarisine kadar pek çok kriter devreye girer. Peki, projelerinizi aksatmadan yürütmek adına grafik tasarım için en iyi laptop hangisi? Bu rehberde, ihtiyaçlarınıza tam yanıt verecek en doğru cihazı seçmeniz için tüm kritik detayları bir araya getirdik.
|Kategori 🪧
|Model 📒
|💰
|Yüksek performanslı en iyi render performansı
|Casper Excalibur G920 (G920.1490-DQ90X-E)
|231.371 TL
|Yüksek RAM kapasitesi ile güçlü performans
|Casper Excalibur G870 (G870.1362-EN60X-C)
|150.925 TL
|Profesyonel içerik üretimi
|Apple MacBook Pro M5 Max
|285.499 TL
|OLED ekran ve taşınabilirlik
|Asus Proart P16 H7606WP-SR259W
|185.999 TL
|Fiyat-performans odaklı en iyi render laptopu
|Casper Excalibur G915 (G915.240H-DQ70X-C)
|112.446 TL
|3D modelleme ve render
|Lenovo Legion Pro 7 83de002ltr
|199.999 TL
|Yüksek performanslı iş yükleri
|MSI Vector 16 Hx AI A2XWGG-021TR
|305.374 TL
|Güçlü donanım ve oyun
|Dell Alienware 16 Aurora
|115.867 TL
|Büyük ekran ve render
|HP Omen 17-DB1020NT CD5N0EA
|126.651 TL
|Yüksek yenileme hızlı renk doğruluğu
|Asus Rog Strix G16 G615JMR-S5048
|122.000 TL
Grafik tasarım ve 3D render için en iyi laptop modelleri; en az %100 sRGB/DCI-P3 renk alanına sahip ekran, minimum 16 GB (tercihen 32 GB) RAM ve güçlü bir bağımsız ekran kartı sunan cihazlardır. 2026'da tercih edilebilecek grafik tasarım için laptop önerisi sıralamasında fiyat-performans odaklı donanımıyla Casper Excalibur G870 (G870.1362-EN60X-C), en ağır 3D render ve mimari çizimler için Excalibur G920 (G920.1490-DQ90X-E) ve üst düzey renk doğruluğuyla Apple MacBook Pro M5 Max öne çıkıyor. Render için laptop tavsiyeleri arayanlar için bu modeller yüksek performans sunuyor.
1️⃣ Casper Excalibur G920 (G920.1490-DQ90X-E)
Görüntü tarafında 16 inçlik, 2560 x 1600 piksel çözünürlüklü IPS panel kullanan model, yüzde 100 DCI-P3 renk kapsamı ve 500 nit parlaklık değeriyle tasarım çalışmalarında geniş renk alanı sunuyor. 300 Hz yenileme hızı ve 3 ms tepki süresi de cihazın oyun odaklı yönünü ortaya koyuyor.
Casper Excalibur G920 (G920.1490-DQ90X-E) teknik özellikleri
- Ekran: 16 inç QHD IPS, 2560 x 1600 piksel, 300 Hz, 3 ms, yüzde 100 DCI-P3, 500 nit
- İşlemci: 14. nesil Intel Core i9-14900HX
- Bellek: 32 GB DDR5 4800 MHz RAM
- Depolama: 1 TB M.2 PCIe 4.0 SSD, 5000 MB/sn okuma ve 4500 MB/sn yazma hızı
- Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 5090, 24 GB GDDR7, 256 bit
- Portlar: 3 x USB 3.2 Type-A Gen 1, 1 x USB 3.2 Type-C (100 W'a kadar şarj desteği), 1 x HDMI, 1 x RJ45 Ethernet, 1 x mikrofon girişi
- İşletim sistemi: FreeDOS
- Batarya: 63,05 Wh, 4 hücreli Li-ion
2️⃣ Casper Excalibur G870 (G870.1362-EN60X-C)
15,6 inçlik Full HD IPS ekranı 165 Hz yenileme hızıyla akıcı görüntüler sunarken 250 nitlik parlaklık değeri sunuyor. Üç bölgeli RGB aydınlatmalı klavye, Dolby Audio destekli stereo hoparlörler ve 100 W'a kadar şarj desteği sunan USB-C bağlantısı da modelin öne çıkan diğer özellikleri arasında. Teknik özellikleri bakımından Casper Excalibur G870, daha çok kas gücü gerektiren render işleri için ideal konumda.
Casper Excalibur G870 (G870.1362-EN60X-C) teknik özellikleri
- Ekran: 15,6 inç Full HD IPS, 165 Hz, 250 nit
- İşlemci: 13. nesil Intel Core i7-13620H
- Bellek: 64 GB DDR5 4800 MHz RAM
- Depolama: 2 x 2 TB M.2 PCIe 4.0 SSD, 6400 MB/sn okuma ve 5000 MB/sn yazma hızı
- Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 5060, 8 GB GDDR7, 128 bit
- Portlar: 3 x USB 3.2 Type-A Gen 1, 1 x USB 3.2 Type-C (100 W'a kadar şarj desteği), 1 x HDMI, 1 x RJ45 Ethernet, 1 x mikrofon girişi
- İşletim sistemi: FreeDOS
- Batarya: 61,53 Wh, 4 hücreli Li-ion
3️⃣ Apple MacBook Pro M5 Max
16,2 inç Liquid Retina XDR ekranı, 3456 x 2234 piksel çözünürlük, P3 geniş renk yelpazesi ve 1.000.000:1 kontrast oranıyla görsel içerik üretiminde ayrıntılı ve renk açısından zengin bir görüntü sunuyor. ProMotion teknolojisiyle 120 Hz'e kadar uyarlanabilir yenileme hızı sağlayan ekran, HDR içeriklerde 1.600 nit tepe parlaklığına ulaşıyor. Üç Thunderbolt 5 bağlantısı, HDMI, SDXC kart yuvası ve MagSafe 3 girişinin yanı sıra M5 Max konfigürasyonu dört adede kadar harici ekranı destekliyor. Yaklaşık 2,15 kg ağırlığındaki cihaz, 100 Wh bataryasıyla kablosuz web kullanımında 16 saate, video oynatımında ise 22 saate kadar pil ömrü sunuyor. macOS işletim sistemiyle gelen MacBook Pro, özellikle renk doğruluğu yüksek tasarım laptopları arasında ekran özellikleriyle dikkat çekiyor.
Apple MacBook Pro M5 Max teknik özellikleri
- Ekran: 16,2 inç Liquid Retina XDR, 3456 x 2234 piksel, 120 Hz'e kadar ProMotion, P3 geniş renk yelpazesi, 1.000.000:1 kontrast, 1.000 nit sürekli ve 1.600 nit tepe HDR parlaklığı
- İşlemci: Apple M5 Max, 18 çekirdekli CPU (6 süper çekirdek ve 12 performans çekirdeği), 16 çekirdekli Neural Engine
- Bellek: 48 GB birleşik bellek, 614 GB/sn bant genişliği
- Depolama: 2 TB SSD
- Ekran kartı: 40 çekirdekli GPU, donanım hızlandırmalı ışın izleme ve yerleşik Neural Accelerator birimleri
- Portlar: 3 x Thunderbolt 5 (USB-C), 1 x HDMI, 1 x SDXC kart yuvası, 1 x MagSafe 3, 1 x 3,5 mm kulaklık jakı
- İşletim sistemi: macOS
- Batarya: 100 Wh lityum polimer, 22 saate kadar video oynatımı ve 16 saate kadar kablosuz web kullanımı; 140 W USB-C güç adaptörü dahil
4️⃣ Asus Proart P16 H7606WP-SR259W
16 inçlik 3K OLED dokunmatik ekran, %100 DCI-P3 renk kapsamı, Delta E < 1 renk doğruluğu ve 120 Hz yenileme hızıyla görsel çalışmalar için güçlü bir çalışma alanı sunuyor. OLED ekranlı render laptopları arasında değerlendirilebilecek model, ASUS DialPad desteği ve ProArt Creator Hub, MuseTree ile StoryCube gibi araçları da içeriyor. 1,85 kg ağırlığı ve 90 Wh bataryası sayesinde stüdyo dışında çalışan tasarımcılar ve içerik üreticileri için de taşınabilir bir seçenek oluşturuyor.
Asus Proart P16 H7606WP-SR259W teknik özellikleri
- Ekran: 16 inç, 3K (2880 x 1800) OLED dokunmatik, 120 Hz, 500 nit tipik parlaklık, HDR'da 1000 nit tepe parlaklığı, %100 DCI-P3, Delta E < 1
- İşlemci: AMD Ryzen AI 9 HX 370, 12 çekirdek, 24 iş parçacığı, 5,1 GHz'e kadar
- Bellek: 32 GB LPDDR5X
- Depolama: 1 TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD
- Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU, 8 GB GDDR7; AMD Radeon Graphics
- Portlar: 1x USB4 Type-C (40 Gbps), 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C (10 Gbps), 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1x HDMI 2.1 FRL, SD Express 7.0 kart okuyucu, 3,5 mm birleşik ses girişi, DC güç girişi
- İşletim sistemi: Windows 11 Home
- Batarya: 90 Wh, 4 hücreli Li-ion
5️⃣ Casper Excalibur G915 (G915.240H-DQ70X-C)
16 inçlik IPS ekran, 165 Hz yenileme hızı ve 350 nit parlaklık sunuyor. Üretici ayrıca yüzde 100 sRGB renk kapsamı belirtiyor. Bu özellik web tasarımı ve dijital içerik üretimi açısından önem taşıyor. Alüminyum kasaya sahip Casper Excalibur G915’in SGS tarafından test edilen yapılandırması, PCMark’ın dijital içerik üretimi testinde 14.332 puan alarak tasarım ve içerik üretimine yönelik değerlendirmeye somut bir performans verisi ekliyor.
Casper Excalibur G915 (G915.240H-DQ70X-C) teknik özellikleri
- Ekran: 16 inç FHD IPS, 1920 × 1080 çözünürlük, 165 Hz yenileme hızı, 350 nit parlaklık, yüzde 100 sRGB, yansıma önleyici kaplama
- İşlemci: Intel Core 7 240H
- Bellek: 32 GB DDR5-4800 RAM, iki SO-DIMM yuvası, 64 GB'a kadar yükseltilebilir
- Depolama: 1 TB PCIe 4.0 M.2 NVMe SSD, 5.000 MB/sn okuma ve 4.500 MB/sn yazma hızı, iki M.2 yuvası
- Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU, 8 GB GDDR7, 128 bit
- Portlar: 1 × USB 3.2 Gen 2 Type-A, 2 × USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1 × Thunderbolt 4 (100 W'a kadar şarj desteği), HDMI, Mini DisplayPort, RJ45 Ethernet, mikrofon girişi
- Kablosuz bağlantı: Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.2
- İşletim sistemi: FreeDOS
- Batarya: 80 Wh, 4 hücreli lityum iyon
6️⃣ Lenovo Legion Pro 7 83de002ltr
16 inçlik WQXGA IPS ekran, 2560 x 1600 çözünürlük, 240 Hz yenileme hızı, %100 DCI-P3 renk kapsamı ve fabrika çıkışlı renk kalibrasyonuyla tasarım çalışmalarına da hitap ediyor. RTX ekran kartlı taşınabilir iş istasyonu arayanlar için değerlendirilebilecek model; HDMI 2.1, Thunderbolt 4 ve USB-C bağlantılarının yanı sıra 99,9 Wh batarya içeriyor. Yaklaşık 2,62 kg ağırlığı ve 330 W güç adaptörü ise cihazın taşınabilirliğini etkileyen unsurlar arasında yer alıyor.
Lenovo Legion Pro 7 83de002ltr teknik özellikleri
- Ekran: 16 inç WQXGA (2560 x 1600) IPS, 240 Hz, 500 nit, %100 DCI-P3, DisplayHDR 400, Dolby Vision, G-SYNC, yansıma önleyici kaplama
- İşlemci: Intel Core i9-14900HX, 24 çekirdek (8P + 16E), 32 iş parçacığı, 5,8 GHz'e kadar
- Bellek: 32 GB DDR5-5600 (2x 16 GB)
- Depolama: 1 TB M.2 2280 PCIe 4.0 x4 NVMe SSD
- Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPU, 12 GB GDDR6, 175 W TGP
- Portlar: 4x USB-A 5 Gbps, 1x USB-C 10 Gbps (140 W'a kadar güç aktarımı ve DisplayPort 1.4), 1x Thunderbolt 4 / USB4 40 Gbps, 1x HDMI 2.1, 3,5 mm kulaklık/mikrofon girişi, RJ-45 Ethernet, Slim Tip güç girişi
- İşletim sistemi: Windows 11 Home Single Language
- Batarya: 99,9 Wh
7️⃣ MSI Vector 16 Hx AI A2XWGG-021TR
Intel Core Ultra 9 275HX işlemci, 24 çekirdekli yapısı ve 5,4 GHz'e ulaşan Turbo frekansıyla yoğun işlem yüklerini hedefliyor. NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU ise 8 GB GDDR7 belleği, 115 W maksimum grafik gücü ve 798 AI TOPS performansıyla destekleniyor. Cooler Boost 5 soğutma sistemi, Thunderbolt 4 bağlantısı ve 90 Wh bataryasıyla MSI Vector 16 HX AI, yüksek performanslı bir Grafik tasarım için laptop tavsiyesi arayan profesyonellerin yanı sıra mühendislik yazılımları kullananlara da hitap ediyor.
MSI Vector 16 Hx AI A2XWGG-021TR teknik özellikleri
- Ekran: 16 inç QHD+ (2560 x 1600), IPS-Level, 240 Hz, yüzde 100 DCI-P3
- İşlemci: Intel Core Ultra 9 275HX, 24 çekirdek, 5,4 GHz'e kadar Turbo frekansı
- Bellek: 32 GB DDR5 (2 x 16 GB)
- Depolama: 1 TB NVMe PCIe Gen 4 SSD
- Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU, 8 GB GDDR7, 115 W maksimum grafik gücü
- Portlar: Thunderbolt 4, HDMI 2.1, USB 3.2 Gen 2
- İşletim sistemi: Windows 11 Pro (belirtilen ürün yapılandırmasına göre)
- Batarya: 90 Wh, 4 hücreli
- Bağlantı: Wi-Fi 7
- Ağırlık: Yaklaşık 2,7 kg
8️⃣ Dell Alienware 16 Aurora
Intel Core Ultra 7 255HX işlemci, 20 çekirdekli yapısı ve 5,2 GHz'e kadar Turbo frekansıyla yoğun işlem yüklerini hedefliyor. RTX 5060 ekran kartının 8 GB GDDR7 belleği, 115 W grafik gücü ve DLSS 4 desteği, desteklenen oyun ve uygulamalarda performansa katkı sağlıyor. Grafik tasarım laptopu arayanlar için de dikkate değer özelliklere sahip olan Alienware 16 Aurora, 240 Hz ekran yenileme hızıyla hızlı görüntü geçişleri sunuyor.
Dell Alienware 16 Aurora teknik özellikleri
- Ekran: 16 inç WQXGA (2560 x 1600), WVA, 120 Hz, 16:10 en-boy oranı, yüzde 100 sRGB, 178° yatay ve dikey görüş açısı
- İşlemci: Intel Core 7 240H, 10 çekirdek, 16 iş parçacığı, 1,8 GHz temel ve 5,2 GHz Turbo frekansı, 24 MB önbellek
- Bellek: 16 GB DDR5 5600 MHz
- Depolama: 1 TB M.2 2280 SSD
- Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU, 8 GB GDDR7
- Portlar: 2 x USB Type-A, 2 x USB Type-C, 1 x HDMI 2.1, 3,5 mm ses girişi, 1 x Gigabit Ethernet
- Kablosuz bağlantı: Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth
- İşletim sistemi: Windows 11 Home
9️⃣ HP Omen 17-DB1020NT
10 çekirdekli ve 20 iş parçacıklı AMD Ryzen AI 9 365 işlemci, 5 GHz'e kadar yükselen frekansıyla yoğun işlem yüklerini karşılıyor. RTX 5070 dizüstü bilgisayar ekran kartı ise 8 GB GDDR7 belleğiyle grafik hızlandırma gerektiren uygulamalara destek veriyor. 3 ms tepki süresi, 300 nit parlaklık ve AMD FreeSync Premium desteği ekran deneyimini tamamlıyor. Grafik tasarım ve render için laptop tavsiyeleri arasında değerlendirilebilecek model, 83 Wh bataryası ve 230 W güç adaptörüyle geliyor. FreeDOS nedeniyle Windows lisansı ve kurulumu da ayrıca düşünülmeli.
HP Omen 17-DB1020NT teknik özellikleri
- Ekran: 17,3 inç QHD (2560 x 1440), IPS, 48–240 Hz, 3 ms tepki süresi, 300 nit, yüzde 100 sRGB, yansıma önleyici yüzey
- İşlemci: AMD Ryzen AI 9 365, 10 çekirdek, 20 iş parçacığı, 5 GHz'e kadar maksimum frekans, 24 MB L3 önbellek
- Bellek: 32 GB DDR5-5600 (2 x 16 GB)
- Depolama: 1 TB PCIe NVMe M.2 SSD, 2 adet M.2 SSD yuvası
- Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU, 8 GB GDDR7
- Portlar: 2 x USB Type-A 10 Gbps, 1 x USB Type-A 5 Gbps, 1 x USB Type-C 10 Gbps (Power Delivery, DisplayPort 1.4a ve uyku/şarj desteği), 1 x HDMI 2.1, 1 x RJ-45 Ethernet, 1 x birleşik kulaklık/mikrofon girişi
- İşletim sistemi: FreeDOS 3.0
- Kablosuz bağlantı: Wi-Fi 6 (2x2), Bluetooth 5.4
- Batarya: 83 Wh, 6 hücreli lityum iyon polimer
🔟 Asus Rog Strix G16 G615JMR-S5048
16 inçlik ROG Nebula ekranı, 2560 x 1600 piksel çözünürlük, 240 Hz yenileme hızı ve 3 ms tepki süresi sunuyor. Panelin yüzde 100 DCI-P3 renk kapsamı ve Pantone onayı, renk doğruluğuna önem veren tasarım çalışmaları açısından da öne çıkıyor. Buhar odası, üç fanlı soğutma sistemi ve sıvı metal uygulamasıyla desteklenen cihazda Wi-Fi 7, Thunderbolt 4 ve dört bölgeli RGB aydınlatmalı klavye de bulunuyor. FreeDOS ile gelen modelde işletim sisteminin ayrıca kurulması gerekiyor.
Asus Rog Strix G16 G615JMR teknik özellikleri
- Ekran: 16 inç, 2560 x 1600 piksel (WQXGA), IPS seviyesinde ROG Nebula, 240 Hz, 3 ms, 500 nit, yüzde 100 DCI-P3, Pantone onaylı, parlama önleyici, G-Sync ve NVIDIA Advanced Optimus
- İşlemci: Intel Core i7-14650HX, 16 çekirdek, 24 iş parçacığı, 2,2 GHz temel ve 5,2 GHz'e kadar frekans, 30 MB önbellek
- Bellek: 16 GB DDR5-5600 SO-DIMM, çift kanal desteği, 64 GB'a kadar yükseltilebilir
- Depolama: 512 GB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD, iki M.2 yuvası
- Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU, 8 GB GDDR7, 115 W'a kadar güç
- Bağlantılar: 1 x Thunderbolt 4, 1 x USB-C 3.2 Gen 2, 3 x USB-A 3.2 Gen 2, HDMI 2.1 FRL, RJ45 Ethernet, 3,5 mm ses jakı
- Kablosuz bağlantı: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4
- Batarya: 90 Wh, 4 hücreli lityum iyon
- İşletim sistemi: FreeDOS
Grafik tasarım ve render için laptop alırken nelere dikkat edilmeli 🤔
Grafik tasarım ve render için laptop seçerken işlemci, ekran kartı, RAM ve ekran özellikleri birlikte değerlendirilmeli. İhtiyaç duyulan donanım, Photoshop gibi 2D tasarım uygulamalarıyla Blender gibi 3D yazılımlarda farklılık gösterebilir.
- RAM: Grafik tasarım için kaç GB RAM gerekir? Photoshop gibi uygulamalarda 16 GB başlangıç için yeterli olabilir. Büyük dosyalar ve 3D projeler için 32 GB, yoğun iş yüklerinde ise 64 GB RAM daha uygun bir tercih olur.
- İşlemci ve ekran kartı: Render alırken işlemci mi GPU mu daha önemlidir? CPU ile render alırken işlemci, GPU hızlandırmalı işlerde ise ekran kartı daha belirleyicidir. Blender gibi yazılımlarda ekran kartının VRAM kapasitesi de önem taşır. Casper Excalibur G920, güçlü donanım arayan kullanıcıların değerlendirebileceği modellerden biri.
- Ekran: Renklerle çalışanlar için yalnızca çözünürlük yeterli değil. Panelin renk kapsamına, renk doğruluğuna ve parlaklığına bakılmalı. Web tasarımında sRGB kapsamı, baskı ve profesyonel renk işlerinde ise Adobe RGB desteği önem kazanabilir.
- Depolama ve yükseltme: Proje dosyaları ve uygulamalar için hızlı SSD tercih edilmeli; büyük video ve 3D dosyalarıyla çalışılacaksa 1 TB veya üzeri depolama alanı avantaj sağlar. RAM ve SSD'nin yükseltilebilir olması da bilgisayarın kullanım ömrünü uzatabilir. Casper Excalibur G870 gibi modelleri değerlendirirken yükseltme seçeneklerini kontrol etmekte fayda var.
- Soğutma ve taşınabilirlik: Uzun render işlemlerinde soğutma sistemi, performansın sürdürülebilmesini etkiler. Laptopu sık taşıyacaksanız ağırlığına, adaptör boyutuna ve pil ömrüne de bakın.
- MacBook mu Windows mu tasarım ve render için daha iyi? Her iki platform da uygun olabilir. Karar verirken kullandığınız yazılımların işletim sistemi desteğini, eklentileri ve render motorlarını kontrol edin. Windows modelleri farklı ekran kartı yapılandırmaları sunarken MacBook'larda Apple Silicon donanımı ve macOS uyumluluğu öne çıkar.
*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: