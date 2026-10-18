Grafik tasarım ve render için laptop tavsiyeleri

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Grafik tasarım ve 3D render projelerinde donanım gücü yapılacak işi doğrudan etkiler. İyi bir grafik tasarım için laptop önerisi ararken karmaşık sahneleri takılmadan işleyebilen, katmanlı görsellerde donmayan ve geniş renk gamı sunan modeller öne çıkar. Güncel render için laptop tavsiyeleri değerlendirilirken ekran kalitesinden işlemci mimarisine kadar pek çok kriter devreye girer. Peki, projelerinizi aksatmadan yürütmek adına grafik tasarım için en iyi laptop hangisi? Bu rehberde, ihtiyaçlarınıza tam yanıt verecek en doğru cihazı seçmeniz için tüm kritik detayları bir araya getirdik.

Grafik tasarım ve 3D render için en iyi laptop modelleri; en az %100 sRGB/DCI-P3 renk alanına sahip ekran, minimum 16 GB (tercihen 32 GB) RAM ve güçlü bir bağımsız ekran kartı sunan cihazlardır. 2026'da tercih edilebilecek grafik tasarım için laptop önerisi sıralamasında fiyat-performans odaklı donanımıyla Casper Excalibur G870 (G870.1362-EN60X-C), en ağır 3D render ve mimari çizimler için Excalibur G920 (G920.1490-DQ90X-E) ve üst düzey renk doğruluğuyla Apple MacBook Pro M5 Max öne çıkıyor. Render için laptop tavsiyeleri arayanlar için bu modeller yüksek performans sunuyor.

1️⃣ Casper Excalibur G920 (G920.1490-DQ90X-E)

Tam Boyutta Gör En iyi grafik tasarım laptopu Casper Excalibur G920, yüksek işlem gücü gerektiren tasarım ve görselleştirme çalışmalarına yönelik güçlü donanımıyla öne çıkıyor. 14. nesil Intel Core i9-14900HX işlemci ve 24 GB belleğe sahip NVIDIA GeForce RTX 5090 ekran kartı, karmaşık 3D sahneler, detaylı modellemeler ve render işlemleri için yüksek performans vadediyor. 32 GB DDR5 RAM ve 1 TB PCIe 4.0 SSD de büyük projelerle çalışırken ihtiyaç duyulan bellek ve depolama kapasitesini sağlıyor. Bu donanım kombinasyonu, özellikle 3D modelleme ve render bilgisayarı arayan ve yoğun grafik iş yükleriyle çalışan profesyoneller için değerlendirilebilecek seçenekler arasında yer alıyor.

Görüntü tarafında 16 inçlik, 2560 x 1600 piksel çözünürlüklü IPS panel kullanan model, yüzde 100 DCI-P3 renk kapsamı ve 500 nit parlaklık değeriyle tasarım çalışmalarında geniş renk alanı sunuyor. 300 Hz yenileme hızı ve 3 ms tepki süresi de cihazın oyun odaklı yönünü ortaya koyuyor.

Casper Excalibur G920 (G920.1490-DQ90X-E) teknik özellikleri

Ekran : 16 inç QHD IPS, 2560 x 1600 piksel, 300 Hz, 3 ms, yüzde 100 DCI-P3, 500 nit

: 16 inç QHD IPS, 2560 x 1600 piksel, 300 Hz, 3 ms, yüzde 100 DCI-P3, 500 nit İşlemci : 14. nesil Intel Core i9-14900HX

: 14. nesil Intel Core i9-14900HX Bellek : 32 GB DDR5 4800 MHz RAM

: 32 GB DDR5 4800 MHz RAM Depolama : 1 TB M.2 PCIe 4.0 SSD, 5000 MB/sn okuma ve 4500 MB/sn yazma hızı

: 1 TB M.2 PCIe 4.0 SSD, 5000 MB/sn okuma ve 4500 MB/sn yazma hızı Ekran kartı : NVIDIA GeForce RTX 5090, 24 GB GDDR7, 256 bit

: NVIDIA GeForce RTX 5090, 24 GB GDDR7, 256 bit Portlar : 3 x USB 3.2 Type-A Gen 1, 1 x USB 3.2 Type-C (100 W'a kadar şarj desteği), 1 x HDMI, 1 x RJ45 Ethernet, 1 x mikrofon girişi

: 3 x USB 3.2 Type-A Gen 1, 1 x USB 3.2 Type-C (100 W'a kadar şarj desteği), 1 x HDMI, 1 x RJ45 Ethernet, 1 x mikrofon girişi İşletim sistemi : FreeDOS

: FreeDOS Batarya: 63,05 Wh, 4 hücreli Li-ion

2️⃣ Casper Excalibur G870 (G870.1362-EN60X-C)

Tam Boyutta Gör Grafik tasarım için laptop önerisiarayanların öncelik tercihlerinden olan Casper Excalibur G870, 64 GB DDR5 RAM ve toplam 4 TB SSD depolama kapasitesiyle büyük tasarım dosyaları ve kapsamlı proje arşivleriyle çalışan kullanıcılara hitap ediyor. 13. nesil Intel Core i7-13620H işlemci ve 8 GB GDDR7 belleğe sahip NVIDIA GeForce RTX 5060 ekran kartı, grafik yoğunluklu uygulamalar, 3D modelleme ve render süreçleri için güçlü bir donanım altyapısı sunuyor. İki adet 2 TB PCIe 4.0 SSD, 6400 MB/sn okuma ve 5000 MB/sn yazma hızlarıyla dosya aktarımını hızlandırırken projeler ve uygulamalar için geniş alan sağlıyor. Bu özellikleriyle grafik tasarım veya render için laptop tavsiyeleri arayan ve yüksek depolama kapasitesine öncelik veren kullanıcıların değerlendirebileceği modellerden biri oluyor. Bu kapsamda Casper Excalibur G870, Intertek’in test ettiği yapılandırmayla PCMark dijital içerik üretimi testinde 13.639 puan alarak belirlenen performans kriterini karşıladı. Bu sonuç, modelin tasarım ve içerik üretimi performansını değerlendirmek için bağımsız bir laboratuvar verisi sunuyor.

15,6 inçlik Full HD IPS ekranı 165 Hz yenileme hızıyla akıcı görüntüler sunarken 250 nitlik parlaklık değeri sunuyor. Üç bölgeli RGB aydınlatmalı klavye, Dolby Audio destekli stereo hoparlörler ve 100 W'a kadar şarj desteği sunan USB-C bağlantısı da modelin öne çıkan diğer özellikleri arasında. Teknik özellikleri bakımından Casper Excalibur G870, daha çok kas gücü gerektiren render işleri için ideal konumda.

Casper Excalibur G870 (G870.1362-EN60X-C) teknik özellikleri

Ekran : 15,6 inç Full HD IPS, 165 Hz, 250 nit

: 15,6 inç Full HD IPS, 165 Hz, 250 nit İşlemci : 13. nesil Intel Core i7-13620H

: 13. nesil Intel Core i7-13620H Bellek : 64 GB DDR5 4800 MHz RAM

: 64 GB DDR5 4800 MHz RAM Depolama : 2 x 2 TB M.2 PCIe 4.0 SSD, 6400 MB/sn okuma ve 5000 MB/sn yazma hızı

: 2 x 2 TB M.2 PCIe 4.0 SSD, 6400 MB/sn okuma ve 5000 MB/sn yazma hızı Ekran kartı : NVIDIA GeForce RTX 5060, 8 GB GDDR7, 128 bit

: NVIDIA GeForce RTX 5060, 8 GB GDDR7, 128 bit Portlar : 3 x USB 3.2 Type-A Gen 1, 1 x USB 3.2 Type-C (100 W'a kadar şarj desteği), 1 x HDMI, 1 x RJ45 Ethernet, 1 x mikrofon girişi

: 3 x USB 3.2 Type-A Gen 1, 1 x USB 3.2 Type-C (100 W'a kadar şarj desteği), 1 x HDMI, 1 x RJ45 Ethernet, 1 x mikrofon girişi İşletim sistemi : FreeDOS

: FreeDOS Batarya: 61,53 Wh, 4 hücreli Li-ion

3️⃣ Apple MacBook Pro M5 Max

Tam Boyutta Gör Apple MacBook Pro, M5 Max çipiyle grafik tasarım, video düzenleme ve yüksek işlem gücü gerektiren görselleştirme iş akışlarına yönelik bir donanım sunuyor. 18 çekirdekli CPU, 40 çekirdekli GPU ve 48 GB birleşik bellek; karmaşık projelerle çalışırken, çok sayıda katman içeren tasarımlarda ve yapay zeka destekli uygulamalarda performans avantajı sağlıyor. 614 GB/sn bellek bant genişliği ve donanım hızlandırmalı ışın izleme desteği, grafik işlemlerini hızlandırmaya yardımcı olurken 2 TB SSD de büyük proje dosyaları için geniş depolama alanı sağlıyor. Bu özellikleriyle Adobe için en iyi laptop arayan ve farklı yaratıcı uygulamalarda yüksek performansa ihtiyaç duyan profesyonellerin değerlendirebileceği bir model olarak öne çıkıyor.

16,2 inç Liquid Retina XDR ekranı, 3456 x 2234 piksel çözünürlük, P3 geniş renk yelpazesi ve 1.000.000:1 kontrast oranıyla görsel içerik üretiminde ayrıntılı ve renk açısından zengin bir görüntü sunuyor. ProMotion teknolojisiyle 120 Hz'e kadar uyarlanabilir yenileme hızı sağlayan ekran, HDR içeriklerde 1.600 nit tepe parlaklığına ulaşıyor. Üç Thunderbolt 5 bağlantısı, HDMI, SDXC kart yuvası ve MagSafe 3 girişinin yanı sıra M5 Max konfigürasyonu dört adede kadar harici ekranı destekliyor. Yaklaşık 2,15 kg ağırlığındaki cihaz, 100 Wh bataryasıyla kablosuz web kullanımında 16 saate, video oynatımında ise 22 saate kadar pil ömrü sunuyor. macOS işletim sistemiyle gelen MacBook Pro, özellikle renk doğruluğu yüksek tasarım laptopları arasında ekran özellikleriyle dikkat çekiyor.

Apple MacBook Pro M5 Max teknik özellikleri

Ekran : 16,2 inç Liquid Retina XDR, 3456 x 2234 piksel, 120 Hz'e kadar ProMotion, P3 geniş renk yelpazesi, 1.000.000:1 kontrast, 1.000 nit sürekli ve 1.600 nit tepe HDR parlaklığı

: 16,2 inç Liquid Retina XDR, 3456 x 2234 piksel, 120 Hz'e kadar ProMotion, P3 geniş renk yelpazesi, 1.000.000:1 kontrast, 1.000 nit sürekli ve 1.600 nit tepe HDR parlaklığı İşlemci : Apple M5 Max, 18 çekirdekli CPU (6 süper çekirdek ve 12 performans çekirdeği), 16 çekirdekli Neural Engine

: Apple M5 Max, 18 çekirdekli CPU (6 süper çekirdek ve 12 performans çekirdeği), 16 çekirdekli Neural Engine Bellek : 48 GB birleşik bellek, 614 GB/sn bant genişliği

: 48 GB birleşik bellek, 614 GB/sn bant genişliği Depolama : 2 TB SSD

: 2 TB SSD Ekran kartı : 40 çekirdekli GPU, donanım hızlandırmalı ışın izleme ve yerleşik Neural Accelerator birimleri

: 40 çekirdekli GPU, donanım hızlandırmalı ışın izleme ve yerleşik Neural Accelerator birimleri Portlar : 3 x Thunderbolt 5 (USB-C), 1 x HDMI, 1 x SDXC kart yuvası, 1 x MagSafe 3, 1 x 3,5 mm kulaklık jakı

: 3 x Thunderbolt 5 (USB-C), 1 x HDMI, 1 x SDXC kart yuvası, 1 x MagSafe 3, 1 x 3,5 mm kulaklık jakı İşletim sistemi : macOS

: macOS Batarya: 100 Wh lityum polimer, 22 saate kadar video oynatımı ve 16 saate kadar kablosuz web kullanımı; 140 W USB-C güç adaptörü dahil

4️⃣ Asus Proart P16 H7606WP-SR259W

Tam Boyutta Gör ASUS ProArt P16 H7606WP-SR259W, grafik tasarım ve profesyonel içerik üretimi için geliştirilen donanımıyla öne çıkıyor. AMD Ryzen AI 9 HX 370 işlemci, 32 GB LPDDR5X RAM ve 8 GB GDDR7 belleğe sahip NVIDIA GeForce RTX 5070 ekran kartı; video düzenleme, 3D modelleme ve yoğun grafik işlemlerinde kullanılabiliyor. 1 TB PCIe 4.0 SSD ise büyük proje dosyaları ve uygulamalar için depolama alanı sağlıyor.

16 inçlik 3K OLED dokunmatik ekran, %100 DCI-P3 renk kapsamı, Delta E < 1 renk doğruluğu ve 120 Hz yenileme hızıyla görsel çalışmalar için güçlü bir çalışma alanı sunuyor. OLED ekranlı render laptopları arasında değerlendirilebilecek model, ASUS DialPad desteği ve ProArt Creator Hub, MuseTree ile StoryCube gibi araçları da içeriyor. 1,85 kg ağırlığı ve 90 Wh bataryası sayesinde stüdyo dışında çalışan tasarımcılar ve içerik üreticileri için de taşınabilir bir seçenek oluşturuyor.

Asus Proart P16 H7606WP-SR259W teknik özellikleri

Ekran : 16 inç, 3K (2880 x 1800) OLED dokunmatik, 120 Hz, 500 nit tipik parlaklık, HDR'da 1000 nit tepe parlaklığı, %100 DCI-P3, Delta E < 1

: 16 inç, 3K (2880 x 1800) OLED dokunmatik, 120 Hz, 500 nit tipik parlaklık, HDR'da 1000 nit tepe parlaklığı, %100 DCI-P3, Delta E < 1 İşlemci : AMD Ryzen AI 9 HX 370, 12 çekirdek, 24 iş parçacığı, 5,1 GHz'e kadar

: AMD Ryzen AI 9 HX 370, 12 çekirdek, 24 iş parçacığı, 5,1 GHz'e kadar Bellek : 32 GB LPDDR5X

: 32 GB LPDDR5X Depolama : 1 TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD

: 1 TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD Ekran kartı : NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU, 8 GB GDDR7; AMD Radeon Graphics

: NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU, 8 GB GDDR7; AMD Radeon Graphics Portlar : 1x USB4 Type-C (40 Gbps), 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C (10 Gbps), 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1x HDMI 2.1 FRL, SD Express 7.0 kart okuyucu, 3,5 mm birleşik ses girişi, DC güç girişi

: 1x USB4 Type-C (40 Gbps), 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C (10 Gbps), 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1x HDMI 2.1 FRL, SD Express 7.0 kart okuyucu, 3,5 mm birleşik ses girişi, DC güç girişi İşletim sistemi : Windows 11 Home

: Windows 11 Home Batarya: 90 Wh, 4 hücreli Li-ion

5️⃣ Casper Excalibur G915 (G915.240H-DQ70X-C)

Tam Boyutta Gör Casper Excalibur G915, Intel Core 7 240H işlemcisi ve 8 GB GDDR7 belleğe sahip NVIDIA GeForce RTX 5070 ekran kartıyla grafik tasarım, video düzenleme ve GPU hızlandırmalı render işlemleri için değerlendirilebilecek bir model. 32 GB DDR5 RAM ve 1 TB PCIe 4.0 SSD, birden fazla uygulamayla çalışırken ve büyük proje dosyalarını yönetirken avantaj sağlıyor. Bellek kapasitesi 64 GB'a kadar yükseltilebiliyor ve ayrıca iki M.2 yuvası da depolama alanını genişletme imkanı sunuyor.

16 inçlik IPS ekran, 165 Hz yenileme hızı ve 350 nit parlaklık sunuyor. Üretici ayrıca yüzde 100 sRGB renk kapsamı belirtiyor. Bu özellik web tasarımı ve dijital içerik üretimi açısından önem taşıyor. Alüminyum kasaya sahip Casper Excalibur G915’in SGS tarafından test edilen yapılandırması, PCMark’ın dijital içerik üretimi testinde 14.332 puan alarak tasarım ve içerik üretimine yönelik değerlendirmeye somut bir performans verisi ekliyor.

Casper Excalibur G915 (G915.240H-DQ70X-C) teknik özellikleri

Ekran : 16 inç FHD IPS, 1920 × 1080 çözünürlük, 165 Hz yenileme hızı, 350 nit parlaklık, yüzde 100 sRGB, yansıma önleyici kaplama

: 16 inç FHD IPS, 1920 × 1080 çözünürlük, 165 Hz yenileme hızı, 350 nit parlaklık, yüzde 100 sRGB, yansıma önleyici kaplama İşlemci : Intel Core 7 240H

: Intel Core 7 240H Bellek : 32 GB DDR5-4800 RAM, iki SO-DIMM yuvası, 64 GB'a kadar yükseltilebilir

: 32 GB DDR5-4800 RAM, iki SO-DIMM yuvası, 64 GB'a kadar yükseltilebilir Depolama : 1 TB PCIe 4.0 M.2 NVMe SSD, 5.000 MB/sn okuma ve 4.500 MB/sn yazma hızı, iki M.2 yuvası

: 1 TB PCIe 4.0 M.2 NVMe SSD, 5.000 MB/sn okuma ve 4.500 MB/sn yazma hızı, iki M.2 yuvası Ekran kartı : NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU, 8 GB GDDR7, 128 bit

: NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU, 8 GB GDDR7, 128 bit Portlar : 1 × USB 3.2 Gen 2 Type-A, 2 × USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1 × Thunderbolt 4 (100 W'a kadar şarj desteği), HDMI, Mini DisplayPort, RJ45 Ethernet, mikrofon girişi

: 1 × USB 3.2 Gen 2 Type-A, 2 × USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1 × Thunderbolt 4 (100 W'a kadar şarj desteği), HDMI, Mini DisplayPort, RJ45 Ethernet, mikrofon girişi Kablosuz bağlantı : Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.2

: Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.2 İşletim sistemi : FreeDOS

: FreeDOS Batarya: 80 Wh, 4 hücreli lityum iyon

6️⃣ Lenovo Legion Pro 7 83de002ltr

Tam Boyutta Gör Lenovo Legion Pro 7, Intel Core i9-14900HX işlemcisi ve 12 GB belleğe sahip NVIDIA GeForce RTX 4080 ekran kartıyla yoğun grafik işlemleri, 3D modelleme ve render süreçleri için güçlü bir donanım sunuyor. 32 GB DDR5 RAM ve 1 TB PCIe 4.0 SSD, büyük proje dosyalarıyla çalışırken ve aynı anda birden fazla uygulama kullanırken avantaj sağlıyor. 175 W TGP değerine sahip ekran kartı, GPU hızlandırmalı iş yükleri için yüksek güç bütçesiyle çalışıyor.

16 inçlik WQXGA IPS ekran, 2560 x 1600 çözünürlük, 240 Hz yenileme hızı, %100 DCI-P3 renk kapsamı ve fabrika çıkışlı renk kalibrasyonuyla tasarım çalışmalarına da hitap ediyor. RTX ekran kartlı taşınabilir iş istasyonu arayanlar için değerlendirilebilecek model; HDMI 2.1, Thunderbolt 4 ve USB-C bağlantılarının yanı sıra 99,9 Wh batarya içeriyor. Yaklaşık 2,62 kg ağırlığı ve 330 W güç adaptörü ise cihazın taşınabilirliğini etkileyen unsurlar arasında yer alıyor.

Lenovo Legion Pro 7 83de002ltr teknik özellikleri

Ekran : 16 inç WQXGA (2560 x 1600) IPS, 240 Hz, 500 nit, %100 DCI-P3, DisplayHDR 400, Dolby Vision, G-SYNC, yansıma önleyici kaplama

: 16 inç WQXGA (2560 x 1600) IPS, 240 Hz, 500 nit, %100 DCI-P3, DisplayHDR 400, Dolby Vision, G-SYNC, yansıma önleyici kaplama İşlemci : Intel Core i9-14900HX, 24 çekirdek (8P + 16E), 32 iş parçacığı, 5,8 GHz'e kadar

: Intel Core i9-14900HX, 24 çekirdek (8P + 16E), 32 iş parçacığı, 5,8 GHz'e kadar Bellek : 32 GB DDR5-5600 (2x 16 GB)

: 32 GB DDR5-5600 (2x 16 GB) Depolama : 1 TB M.2 2280 PCIe 4.0 x4 NVMe SSD

: 1 TB M.2 2280 PCIe 4.0 x4 NVMe SSD Ekran kartı : NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPU, 12 GB GDDR6, 175 W TGP

: NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPU, 12 GB GDDR6, 175 W TGP Portlar : 4x USB-A 5 Gbps, 1x USB-C 10 Gbps (140 W'a kadar güç aktarımı ve DisplayPort 1.4), 1x Thunderbolt 4 / USB4 40 Gbps, 1x HDMI 2.1, 3,5 mm kulaklık/mikrofon girişi, RJ-45 Ethernet, Slim Tip güç girişi

: 4x USB-A 5 Gbps, 1x USB-C 10 Gbps (140 W'a kadar güç aktarımı ve DisplayPort 1.4), 1x Thunderbolt 4 / USB4 40 Gbps, 1x HDMI 2.1, 3,5 mm kulaklık/mikrofon girişi, RJ-45 Ethernet, Slim Tip güç girişi İşletim sistemi : Windows 11 Home Single Language

: Windows 11 Home Single Language Batarya: 99,9 Wh

7️⃣ MSI Vector 16 Hx AI A2XWGG-021TR

Tam Boyutta Gör MSI Vector 16 HX AI, Intel Core Ultra 9 işlemcisi ve RTX 5070 ekran kartıyla yüksek işlem gücü gerektiren işlere odaklanıyor. Grafik tasarım laptopu arayanların değerlendirebileceği model, 32 GB DDR5 belleği ve 1 TB SSD depolamasıyla büyük projeler, video düzenleme ve 3D çalışmalar için uygun bir donanım sunuyor. 16 inç QHD+ ekranın 240 Hz yenileme hızı ve yüzde 100 DCI-P3 renk kapsamı da tasarım ve görsel içerik üretimi tarafında öne çıkıyor.

Intel Core Ultra 9 275HX işlemci, 24 çekirdekli yapısı ve 5,4 GHz'e ulaşan Turbo frekansıyla yoğun işlem yüklerini hedefliyor. NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU ise 8 GB GDDR7 belleği, 115 W maksimum grafik gücü ve 798 AI TOPS performansıyla destekleniyor. Cooler Boost 5 soğutma sistemi, Thunderbolt 4 bağlantısı ve 90 Wh bataryasıyla MSI Vector 16 HX AI, yüksek performanslı bir Grafik tasarım için laptop tavsiyesi arayan profesyonellerin yanı sıra mühendislik yazılımları kullananlara da hitap ediyor.

MSI Vector 16 Hx AI A2XWGG-021TR teknik özellikleri

Ekran : 16 inç QHD+ (2560 x 1600), IPS-Level, 240 Hz, yüzde 100 DCI-P3

: 16 inç QHD+ (2560 x 1600), IPS-Level, 240 Hz, yüzde 100 DCI-P3 İşlemci : Intel Core Ultra 9 275HX, 24 çekirdek, 5,4 GHz'e kadar Turbo frekansı

: Intel Core Ultra 9 275HX, 24 çekirdek, 5,4 GHz'e kadar Turbo frekansı Bellek : 32 GB DDR5 (2 x 16 GB)

: 32 GB DDR5 (2 x 16 GB) Depolama : 1 TB NVMe PCIe Gen 4 SSD

: 1 TB NVMe PCIe Gen 4 SSD Ekran kartı : NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU, 8 GB GDDR7, 115 W maksimum grafik gücü

: NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU, 8 GB GDDR7, 115 W maksimum grafik gücü Portlar : Thunderbolt 4, HDMI 2.1, USB 3.2 Gen 2

: Thunderbolt 4, HDMI 2.1, USB 3.2 Gen 2 İşletim sistemi : Windows 11 Pro (belirtilen ürün yapılandırmasına göre)

: Windows 11 Pro (belirtilen ürün yapılandırmasına göre) Batarya : 90 Wh, 4 hücreli

: 90 Wh, 4 hücreli Bağlantı : Wi-Fi 7

: Wi-Fi 7 Ağırlık: Yaklaşık 2,7 kg

8️⃣ Dell Alienware 16 Aurora

Tam Boyutta Gör Dell Alienware 16 Aurora, Intel Core Ultra 7 işlemcisi ve NVIDIA GeForce RTX 5060 ekran kartıyla oyunların yanı sıra grafik tasarım, video düzenleme ve 3D çalışmalar için de değerlendirilebilecek bir dizüstü bilgisayar. 32 GB DDR5 belleği ve 1 TB SSD depolaması, büyük dosyalarla çalışırken ve birden fazla uygulama açıkken yeterli donanım alanı sunuyor. 16 inçlik WQXGA ekranı ise 2560 x 1600 çözünürlük, yüzde 100 DCI-P3 renk kapsamı ve 500 nit parlaklık değerleriyle görsel içerik üretimine de hitap ediyor.

Intel Core Ultra 7 255HX işlemci, 20 çekirdekli yapısı ve 5,2 GHz'e kadar Turbo frekansıyla yoğun işlem yüklerini hedefliyor. RTX 5060 ekran kartının 8 GB GDDR7 belleği, 115 W grafik gücü ve DLSS 4 desteği, desteklenen oyun ve uygulamalarda performansa katkı sağlıyor. Grafik tasarım laptopu arayanlar için de dikkate değer özelliklere sahip olan Alienware 16 Aurora, 240 Hz ekran yenileme hızıyla hızlı görüntü geçişleri sunuyor.

Dell Alienware 16 Aurora teknik özellikleri

Ekran : 16 inç WQXGA (2560 x 1600), WVA, 120 Hz, 16:10 en-boy oranı, yüzde 100 sRGB, 178° yatay ve dikey görüş açısı

: 16 inç WQXGA (2560 x 1600), WVA, 120 Hz, 16:10 en-boy oranı, yüzde 100 sRGB, 178° yatay ve dikey görüş açısı İşlemci : Intel Core 7 240H, 10 çekirdek, 16 iş parçacığı, 1,8 GHz temel ve 5,2 GHz Turbo frekansı, 24 MB önbellek

: Intel Core 7 240H, 10 çekirdek, 16 iş parçacığı, 1,8 GHz temel ve 5,2 GHz Turbo frekansı, 24 MB önbellek Bellek : 16 GB DDR5 5600 MHz

: 16 GB DDR5 5600 MHz Depolama : 1 TB M.2 2280 SSD

: 1 TB M.2 2280 SSD Ekran kartı : NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU, 8 GB GDDR7

: NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU, 8 GB GDDR7 Portlar : 2 x USB Type-A, 2 x USB Type-C, 1 x HDMI 2.1, 3,5 mm ses girişi, 1 x Gigabit Ethernet

: 2 x USB Type-A, 2 x USB Type-C, 1 x HDMI 2.1, 3,5 mm ses girişi, 1 x Gigabit Ethernet Kablosuz bağlantı : Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth

: Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth İşletim sistemi: Windows 11 Home

9️⃣ HP Omen 17-DB1020NT

Tam Boyutta Gör HP OMEN 17-db1020nt, AMD Ryzen AI 9 365 işlemcisi ve NVIDIA GeForce RTX 5070 ekran kartıyla yüksek performans gerektiren oyun, video düzenleme ve 3D modelleme işlerine odaklanıyor. 32 GB DDR5 belleği ve 1 TB PCIe NVMe SSD depolaması, büyük projelerle çalışırken ve aynı anda birden fazla uygulama kullanırken avantaj sağlıyor. 17,3 inç QHD ekranı, 240 Hz'e ulaşan yenileme hızı ve yüzde 100 sRGB renk kapsamıyla hem oyun hem de görsel içerik üretimi için uygun bir yapı sunuyor.

10 çekirdekli ve 20 iş parçacıklı AMD Ryzen AI 9 365 işlemci, 5 GHz'e kadar yükselen frekansıyla yoğun işlem yüklerini karşılıyor. RTX 5070 dizüstü bilgisayar ekran kartı ise 8 GB GDDR7 belleğiyle grafik hızlandırma gerektiren uygulamalara destek veriyor. 3 ms tepki süresi, 300 nit parlaklık ve AMD FreeSync Premium desteği ekran deneyimini tamamlıyor. Grafik tasarım ve render için laptop tavsiyeleri arasında değerlendirilebilecek model, 83 Wh bataryası ve 230 W güç adaptörüyle geliyor. FreeDOS nedeniyle Windows lisansı ve kurulumu da ayrıca düşünülmeli.

HP Omen 17-DB1020NT teknik özellikleri

Ekran : 17,3 inç QHD (2560 x 1440), IPS, 48–240 Hz, 3 ms tepki süresi, 300 nit, yüzde 100 sRGB, yansıma önleyici yüzey

: 17,3 inç QHD (2560 x 1440), IPS, 48–240 Hz, 3 ms tepki süresi, 300 nit, yüzde 100 sRGB, yansıma önleyici yüzey İşlemci : AMD Ryzen AI 9 365, 10 çekirdek, 20 iş parçacığı, 5 GHz'e kadar maksimum frekans, 24 MB L3 önbellek

: AMD Ryzen AI 9 365, 10 çekirdek, 20 iş parçacığı, 5 GHz'e kadar maksimum frekans, 24 MB L3 önbellek Bellek : 32 GB DDR5-5600 (2 x 16 GB)

: 32 GB DDR5-5600 (2 x 16 GB) Depolama : 1 TB PCIe NVMe M.2 SSD, 2 adet M.2 SSD yuvası

: 1 TB PCIe NVMe M.2 SSD, 2 adet M.2 SSD yuvası Ekran kartı : NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU, 8 GB GDDR7

: NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU, 8 GB GDDR7 Portlar : 2 x USB Type-A 10 Gbps, 1 x USB Type-A 5 Gbps, 1 x USB Type-C 10 Gbps (Power Delivery, DisplayPort 1.4a ve uyku/şarj desteği), 1 x HDMI 2.1, 1 x RJ-45 Ethernet, 1 x birleşik kulaklık/mikrofon girişi

: 2 x USB Type-A 10 Gbps, 1 x USB Type-A 5 Gbps, 1 x USB Type-C 10 Gbps (Power Delivery, DisplayPort 1.4a ve uyku/şarj desteği), 1 x HDMI 2.1, 1 x RJ-45 Ethernet, 1 x birleşik kulaklık/mikrofon girişi İşletim sistemi : FreeDOS 3.0

: FreeDOS 3.0 Kablosuz bağlantı : Wi-Fi 6 (2x2), Bluetooth 5.4

: Wi-Fi 6 (2x2), Bluetooth 5.4 Batarya: 83 Wh, 6 hücreli lityum iyon polimer

🔟 Asus Rog Strix G16 G615JMR-S5048

Tam Boyutta Gör ASUS ROG Strix G16 G615JMR-S5048, Intel Core i7-14650HX işlemcisi ve NVIDIA GeForce RTX 5060 ekran kartıyla yüksek performans gerektiren işlere ve oyunlara hitap ediyor. 16 çekirdekli işlemci, 8 GB GDDR7 belleğe sahip ekran kartı ve 16 GB DDR5 RAM ile oyunların yanı sıra 3D modelleme ve video düzenleme gibi iş yüklerinde de kullanılabiliyor. RAM ve depolama alanının yükseltilebilmesi, bilgisayarı uzun vadede geliştirmek isteyenler için avantaj sağlıyor.

16 inçlik ROG Nebula ekranı, 2560 x 1600 piksel çözünürlük, 240 Hz yenileme hızı ve 3 ms tepki süresi sunuyor. Panelin yüzde 100 DCI-P3 renk kapsamı ve Pantone onayı, renk doğruluğuna önem veren tasarım çalışmaları açısından da öne çıkıyor. Buhar odası, üç fanlı soğutma sistemi ve sıvı metal uygulamasıyla desteklenen cihazda Wi-Fi 7, Thunderbolt 4 ve dört bölgeli RGB aydınlatmalı klavye de bulunuyor. FreeDOS ile gelen modelde işletim sisteminin ayrıca kurulması gerekiyor.

Asus Rog Strix G16 G615JMR teknik özellikleri

Ekran : 16 inç, 2560 x 1600 piksel (WQXGA), IPS seviyesinde ROG Nebula, 240 Hz, 3 ms, 500 nit, yüzde 100 DCI-P3, Pantone onaylı, parlama önleyici, G-Sync ve NVIDIA Advanced Optimus

: 16 inç, 2560 x 1600 piksel (WQXGA), IPS seviyesinde ROG Nebula, 240 Hz, 3 ms, 500 nit, yüzde 100 DCI-P3, Pantone onaylı, parlama önleyici, G-Sync ve NVIDIA Advanced Optimus İşlemci : Intel Core i7-14650HX, 16 çekirdek, 24 iş parçacığı, 2,2 GHz temel ve 5,2 GHz'e kadar frekans, 30 MB önbellek

: Intel Core i7-14650HX, 16 çekirdek, 24 iş parçacığı, 2,2 GHz temel ve 5,2 GHz'e kadar frekans, 30 MB önbellek Bellek : 16 GB DDR5-5600 SO-DIMM, çift kanal desteği, 64 GB'a kadar yükseltilebilir

: 16 GB DDR5-5600 SO-DIMM, çift kanal desteği, 64 GB'a kadar yükseltilebilir Depolama : 512 GB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD, iki M.2 yuvası

: 512 GB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD, iki M.2 yuvası Ekran kartı : NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU, 8 GB GDDR7, 115 W'a kadar güç

: NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU, 8 GB GDDR7, 115 W'a kadar güç Bağlantılar : 1 x Thunderbolt 4, 1 x USB-C 3.2 Gen 2, 3 x USB-A 3.2 Gen 2, HDMI 2.1 FRL, RJ45 Ethernet, 3,5 mm ses jakı

: 1 x Thunderbolt 4, 1 x USB-C 3.2 Gen 2, 3 x USB-A 3.2 Gen 2, HDMI 2.1 FRL, RJ45 Ethernet, 3,5 mm ses jakı Kablosuz bağlantı : Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4

: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 Batarya : 90 Wh, 4 hücreli lityum iyon

: 90 Wh, 4 hücreli lityum iyon İşletim sistemi: FreeDOS

Grafik tasarım ve render için laptop alırken nelere dikkat edilmeli 🤔

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Grafik tasarım ve render için laptop seçerken işlemci, ekran kartı, RAM ve ekran özellikleri birlikte değerlendirilmeli. İhtiyaç duyulan donanım, Photoshop gibi 2D tasarım uygulamalarıyla Blender gibi 3D yazılımlarda farklılık gösterebilir.

RAM : Grafik tasarım için kaç GB RAM gerekir? Photoshop gibi uygulamalarda 16 GB başlangıç için yeterli olabilir. Büyük dosyalar ve 3D projeler için 32 GB, yoğun iş yüklerinde ise 64 GB RAM daha uygun bir tercih olur.

: Grafik tasarım için kaç GB RAM gerekir? Photoshop gibi uygulamalarda 16 GB başlangıç için yeterli olabilir. Büyük dosyalar ve 3D projeler için 32 GB, yoğun iş yüklerinde ise 64 GB RAM daha uygun bir tercih olur. İşlemci ve ekran kartı : Render alırken işlemci mi GPU mu daha önemlidir? CPU ile render alırken işlemci, GPU hızlandırmalı işlerde ise ekran kartı daha belirleyicidir. Blender gibi yazılımlarda ekran kartının VRAM kapasitesi de önem taşır. Casper Excalibur G920, güçlü donanım arayan kullanıcıların değerlendirebileceği modellerden biri.

: Render alırken işlemci mi GPU mu daha önemlidir? CPU ile render alırken işlemci, GPU hızlandırmalı işlerde ise ekran kartı daha belirleyicidir. Blender gibi yazılımlarda ekran kartının VRAM kapasitesi de önem taşır. Casper Excalibur G920, güçlü donanım arayan kullanıcıların değerlendirebileceği modellerden biri. Ekran : Renklerle çalışanlar için yalnızca çözünürlük yeterli değil. Panelin renk kapsamına, renk doğruluğuna ve parlaklığına bakılmalı. Web tasarımında sRGB kapsamı, baskı ve profesyonel renk işlerinde ise Adobe RGB desteği önem kazanabilir.

: Renklerle çalışanlar için yalnızca çözünürlük yeterli değil. Panelin renk kapsamına, renk doğruluğuna ve parlaklığına bakılmalı. Web tasarımında sRGB kapsamı, baskı ve profesyonel renk işlerinde ise Adobe RGB desteği önem kazanabilir. Depolama ve yükseltme : Proje dosyaları ve uygulamalar için hızlı SSD tercih edilmeli; büyük video ve 3D dosyalarıyla çalışılacaksa 1 TB veya üzeri depolama alanı avantaj sağlar. RAM ve SSD'nin yükseltilebilir olması da bilgisayarın kullanım ömrünü uzatabilir. Casper Excalibur G870 gibi modelleri değerlendirirken yükseltme seçeneklerini kontrol etmekte fayda var.

: Proje dosyaları ve uygulamalar için hızlı SSD tercih edilmeli; büyük video ve 3D dosyalarıyla çalışılacaksa 1 TB veya üzeri depolama alanı avantaj sağlar. RAM ve SSD'nin yükseltilebilir olması da bilgisayarın kullanım ömrünü uzatabilir. Casper Excalibur G870 gibi modelleri değerlendirirken yükseltme seçeneklerini kontrol etmekte fayda var. Soğutma ve taşınabilirlik : Uzun render işlemlerinde soğutma sistemi, performansın sürdürülebilmesini etkiler. Laptopu sık taşıyacaksanız ağırlığına, adaptör boyutuna ve pil ömrüne de bakın.

: Uzun render işlemlerinde soğutma sistemi, performansın sürdürülebilmesini etkiler. Laptopu sık taşıyacaksanız ağırlığına, adaptör boyutuna ve pil ömrüne de bakın. MacBook mu Windows mu tasarım ve render için daha iyi? Her iki platform da uygun olabilir. Karar verirken kullandığınız yazılımların işletim sistemi desteğini, eklentileri ve render motorlarını kontrol edin. Windows modelleri farklı ekran kartı yapılandırmaları sunarken MacBook'larda Apple Silicon donanımı ve macOS uyumluluğu öne çıkar.

*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

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