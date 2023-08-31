Grayscale Zaferi Bitcoin'e Pump Getirdi! Dikkat Çeken Diğer Coinler Hangileri?

Dijital varlık yönetimi şirketi Grayscale, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) karşı açtığı davayı kazanınca bir süredir durgun olan kripto para piyasaları hareketlendi.

Geçtiğimiz yılın haziran ayında SEC, Grayscale’nin Bitcoin’e dayalı bir borsa yatırım fonu (ETF) oluşturma başvurusunu, gözetimden yoksun olması gerekçesiyle reddetmişti. Bu kararın ayrımcılık içerdiğini öne süren Grayscale ise davayı temziye taşıyarak kararı bozma talebinde bulunmuştu.

ABD Federal Temyiz Mahkemesi, SEC’in Grayscale kararını bozarak şirketin Bitcoin ETF girişiminin önünü açtı.

Grayscale zaferi, kripto topluluğu arasında heyecan yarattı ve lider kripto para birimi Bitcoin’e pump getirdi. Karar öncesinde 26 bin dolar seviyesinde seyreden Bitcoin (BTC), temyiz mahkemesinin kararı sonrasında yüzde 5’e yakın yükselişle 27 bin 377 dolara yükseldi.

CoinGecko verilerine göre bu yazı yazıldığı saat itibarıyla 27 bin 134 dolardan işlem gören Bitcoin fiyatını yüksek bulan yatırımcılar ise alternatif coin projelerine yöneliyor.

Yatırımcıların radarına takılan projeler arasında topluluk odaklı Wall Street Memes ve PEPE krizi sonrası dikkatleri üzerine çeken meme coin projesi Sonik coin yer alıyor.

Topluluk Odaklı Wall Street Memes Ön Satışı Devam Ediyor

2021 yılında gerçekleşen tarihi GameStop olayını kendine başlangıç noktası kabul eden Wall Street Memes projesinin ön satış etkinliği bütün hızıyla devam ediyor.

27 Eylül’de gerçekleşeceği duyurulan borsa listelemeleri öncesinde yatırımcılar, Wall Street Memes token satın almak için ön satış etkinliğine ilgi gösteriyor.

Wall Street Memes ön satışında şu ana kadar toplanan fonların 25 milyon dolar eşiğini aşması ve hızla 50 milyon dolar hedefe doğru ilerlemesi, projenin borsa listelemelerine güçlü bir başlangıç yapacağının işareti olarak kabul ediliyor.

Projenin merkezindeki WSM token, oldukça kalabalık bir topluluk, ünlü milyarder Elon Musk’ın etkileşimleri ve devreye alınan yenilikçi staking mekanizması ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Wall Street Memes projesinin sosyal medya kanallarındaki takipçi sayısı 1 milyonu aşıyor. Kullanıcıların popüler internet geyikleri yaratarak gelir kazanmasına olanak sağlamak isteyen proje ekibi, topluluktan aldığı güç ile ilerliyor.

Ünlü milyarder Elon Musk’ın iki farklı tarihte Wall Street Memes projesinin Twitter (yeni adıyla X) hesabıyla etkileşime geçmiş olması ise, henüz 25 Mayıs’ta başlayan ön satış etkinliğinde bu kadar kısa sürede nasıl bu kadar çok fon toplanmış olduğunu açıklıyor. Sıradaki Dogecoin’in Wall Street Memes token olacağı yönündeki yorumlar, WSM tokenin ivme kazanmasına yol açıyor.

Proje ekibinin, her fırsatta dile getirdiği topluluk odaklı misyonunu destekleyen ürünleri devreye alması da WSM tokenin gücünü artırıyor. Yakın zamanda hayata geçirilen yenilikçi staking mekanizması ile stake edilen token sayısının 250 milyona yaklaştığı görülüyor.

Eylül ayının sonunda gerçekleşecek olan merkezi borsa listelemeleri öncesinde projeye yatırım yapmak isteyen kripto meraklıları, 0,0337 dolar karşılığında 1 WSM token satın alabiliyor.

Wall Street Memes token, ETH, BNB veya USDT (ERC-20 veya BEP-20) kullanılarak satın alınabiliyor.

https://twitter.com/elonmusk/status/1649784663924244482

PEPE Coin Krizi Sonrası Yatırımcılar Sonik Coin’e Yöneliyor

Kurbağa temalı bir meme coin olan PEPE coin ismi son günlerde, bir zamanlar olduğu gibi yaptığı ralliler ile değil yatırımcılarına yaşattığı krizlerle gündeme geliyor. PEPE coin ekibinden üç kişinin 16 milyon dolar değerindeki 16 trilyon PEPE coin’i çalması üzerine PEPE yatırımcıları oldukça zor günler geçiriyor.

PEPE coin vurgunundan nasibini alan veya halihazırda yeni bir meme coin arayışı içerisinde olan kripto meraklıları, hızıyla tanıdığımız kirpi Sonic’ten ilham alan Sonik coin projesine yöneliyor.

Sonik coin’in toplamda 299,792,458,000 adet arzı bulunuyor. Proje sayfasına göre bu sayı, ışık hızını temsil ediyor.

Çoğu projenin aksine Sonik coin’in fiyatı ön satış etkinliğinde aşamalar halinde artırılmıyor ve yatırımcılar, 0,000014 dolar sabit fiyatla Sonik coin satın alma şansı buluyor.

Proje ekibi ön satışın sonunda 2 milyon 98 bin 547 dolar toplamayı hedefliyor ve bu yazı yazıldığı saat itibarıyla etkinliğin bitmesine kalan sürenin 6 günden az olduğu görülüyor. Ön satışta şu ana kadar toplanan fonlar ise 775 bin dolar seviyesini aşıyor.

Proje sayfasında yer alan bilgilerde devreye alınan staking mekanizmasında stake edilen token sayısının 27 milyarı geçtiği ifade ediliyor. Proje ekibi ayrıca Sonik coin token arzının yüzde 40’ının 4 yıl boyunca SONIK stake eden yatırımcılara dağıtılacağını belirtiyor. Yatırımcıların elde edeceği ödüllerin staking havuzundaki yüzdelere ve yıllık getiri yüzdesine göre hesaplanması bekleniyor.

Staking mekanizmasının detaylarında Sonik coin’in yıllık getiri yüzdesinin tahmini yüzde 89 olduğu görülüyor.

PEPE coin krizinden sonra alternatif meme coin projeleri arayışına giren ve bir sonraki meme coin çılgınlığını bekleyen yatırımcılar için Sonik coin, dikkat çeken ön satış coin’leri arasında yerini alıyor.

Toplam arzının yüzde 50’sinin yatırımcılara sunulduğu ön satış etkinliğinde Sonik coin, Ethereum (ETH) ve USDT kullanılarak satın alınabiliyor.

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