Green House, Asus'un Eee PC serisi için yeni SSD'ler hazırladı

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Komponent üreticisi GreenHouse, Buffalo ve Patriot'dan sonra, Asus'un Eee PC serisi için hazırladığı flash tabanlı depolama çözümlerini kullanıma sunan bir diğer isim oldu. Firma Eee PC serisinin düşük kapasiteli SSD kullanan modelleri için 32GB ve 64GB kapasiteli iki yeni SSD hazırladı.

Boyutu 69.5 x 32.1 x 3.4 mm, ağırlığı ise 11 gram olan yeni sürücüler, MLC NAND flash yongası kullanıyorve 35MB/sn okuma hızı ile 15MB/sn'lik yazma hızı sunuyorlar. Yük altında sadece 0.18 watt'lık güç tüketimine sahip olduğu belirtilen yeni SSD'lerin Japonya'da satışa sunulduğu belirtiliyor.

Eee PC sahipleri için fiyatlardan da bahsetmekte fayda var. Gelen bilgilere göre Green House'ın Eee PC için hazırladığı 32GB'lık flash bellek tabanlı yeni depolama çözümü 146$, daha yüksek depolama alanı sunabilen 64GB'lık modelin fiyatının ise 292$ seviyesinde olduğu belirtiliyor.