Green House'dan Formula 1 tutkunları için özel bellek

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Formula 1'de sezon sonu yaklaşıyor ve heyecan dorukta. Hem takımlar hem de pilotlar şampiyonasında Ferrari-McLaren çekişmesi devam ederken önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek ilk "gece" yarışı da ilgi ve heyecanı iyiden iyiye arttırıyor.

Yaşanan bu gelişmeleri fırsat bilen Japonya merkezli donanım ve komponent üreticisi Green House, Formula 1 tutkunları için özel bir usb bellek hazırladı. Formula 1 aracı şeklindeki yeni bellek özellikle koleksiyon yapan F1 tutkunlarını hedef alıyor.

65.0×32.5×16.0 mm boyutlarında ve 65 gram ağırlığında olan yeni bellek, Windws ve MacOS işletim sistemleriyle kullanılabiliyor. 2GB'lık depolama alanı sunabilen belleğin bu ayın sonunda kullanıma sunulması beklenirken fiyatı henüz açıklanmış değil.