Grok çıplak fotoğraflar üretmeye başladı, Medya sekmesine müdahale geldi

Grok eleştirilerin odağında
Mobil uygulamada mevcut olan komutla görsel üretim özelliğini X platformuna da entegre eden Elon Musk, platformun sahte görsel çöplüğüne dönmesine neden oldu. Üstüne üstlük Grok robotunun insan fotoğraflarını çıplak ya da bikinili olarak yeniden üretmesi tartışmaları da beraberinde getirdi.
Kullanıcılar herhangi bir gönderide yer alan fotoğrafı cevap yazarak ya da alıntı yaparak Grok motoruna yeniden ürettirebiliyor. Bununla birlikte Grok’un çocuk fotoğraflarına da yer vermesi bardağı taşırdı.
Pek çok kullanıcı ve organizasyon ortaya çıkan gelişmeyi eleştirirken nihayet Grok bir açıklama yaparak, 18 yaş altı bireylerin fotoğraflarını yanlışlıkla yeniden ürettiğini dile getirdi. Henüz X tarafından resmi bir açıklama gelmese de adeta yetişkin galerisine dönüşen Grok hesabının Medya sekmesi de elden geçirildi ve kışkırtıcı olabilecek tüm fotoğraflar kaldırıldı.
Bununla birlikte Grok halen 18 yaş üzeri kullanıcılara ait fotoğrafları manipüle etmeye devam ediyor. Uzmanlar başka kişilerin görsellerini bu şekilde manipüle eden kullanıcıların cinsel taciz suçlamaları ile karşı karşıya kalabileceğini belirtiyor.