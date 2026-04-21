    Grok, çok yakında Türkiye’deki Tesla’lara geliyor

    Grok, Tesla’nın araç içi yapay zeka deneyimini Türkiye’ye taşıyor. Avrupa’da başlayan dağıtım sonrası Model Y kılavuzlarına eklenen detaylar, sistemin yakında Türkiye’de aktif olacağına işaret ediyor.

    Tesla’nın araç içi yapay zeka deneyimini genişletme hamlesi kapsamında geliştirdiği Grok asistanı, Avrupa’daki yayılımının ardından Türkiye pazarına da giriş yapmaya hazırlanıyor.

    Şubat ayında yapılan duyuruyla birlikte xAI tarafından geliştirilen sistemin Avrupa genelinde kademeli olarak Tesla araçlarına entegre edilmeye başlandığı açıklanmıştı. İlk aşamada Birleşik Krallık, İrlanda, Almanya, İsviçre, Avusturya, İtalya, Fransa, Portekiz ve İspanya gibi ülkelerdeki kullanıcılar Grok’a erişim sağlamıştı.

    Türkiye için geri sayım başladı

    Son gelişmelere göre Grok’un çok yakında Türkiye’de satılan Tesla modellerinde de aktif hale gelmesi bekleniyor. Model Y araçlarının Türkiye kullanım kılavuzlarına Grok ile ilgili bölümlerin eklenmesi, bu sürecin resmi olarak hazırlık aşamasına geçtiğini gösteriyor.

    Tesla’nın araçlarına entegre ettiği Grok, klasik bir dijital asistanın ötesine geçerek gerçek zamanlı veri işleme ve rota yönetimi gibi gelişmiş yetenekler sunuyor. Sistem, kullanıcıların navigasyon taleplerine yanıt verebiliyor, hedef ekleyebiliyor ve mevcut güzergâhları anlık olarak değiştirebiliyor.

    Kullanıcılar Grok üzerinden en yakın restoranlara yönlendirme alabiliyor, bir kahve molası için Supercharger noktalarını yürüme mesafesine göre bulabiliyor ya da şehir içi geziler için alternatif rotalar oluşturabiliyor. Tesla, bu özelliklerin özellikle sürüş deneyimini daha kişiselleştirilmiş hale getirmeyi amaçladığını belirtiyor.

    Öte yandan Tesla, Grok’un halen Beta aşamasında olduğunu vurguluyor. Bu durum, sistemin aktif geliştirme sürecinde olduğunu ve özelliklerin zaman içinde değişebileceğini gösteriyor. Kullanım için ise belirli donanım ve yazılım şartları bulunuyor. Aracın AMD işlemciye sahip olması, en az 2025.26 yazılım sürümünü çalıştırması (navigasyon komutları için 2025.44.25 veya üzeri) ve Premium Bağlantı aboneliği gerekiyor.

    Tesla, Nisan ayının başlarında duyurduğu 2026 Bahar Güncellemesi ile Grok tarafında önemli de bir değişikliğe gitmişti. Bu güncelleme ile birlikte kullanıcılar artık “Hey Grok” komutuyla tamamen eller serbest şekilde asistanı aktif edebiliyor. Önceki sistemde ekrana dokunma ya da fiziksel bir buton kullanma zorunluluğu bulunuyordu.

    Yeni sürümde ayrıca konum bazlı hatırlatıcılar da devreye alındı. Kullanıcılar, “Eve döndüğümde süt almayı hatırlat” gibi komutlarla günlük görevlerini Grok’a bırakabiliyor. Asistanın kapatılması ise basit bir “goodbye” komutuyla mümkün hale geliyor.

