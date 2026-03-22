Grok Computer geliyor, Elon Musk müjdeyi verdi

Son dönemde yapay zekâ devlerinin kısa sürede parlayan ajan girişimlerini bünyesine kattıklarını görüyoruz. OpenAI firması OpenClaw girişimini satın alırken Meta da Moltbook girişimini satın almıştı. Perplexity ise kendi Computer sistemini rekabete sokmuş durumda. Sırada Grok var.

Grok Computer nedir?

Google Chrome tarayıcısının eklenti kodları arasında fark edilen ve Elon Musk tarafından da doğrulanan Grok Computer, son dönemin yapay zekâ ajanlarına rakip olarak yakın bir zamanda kullanıma sunulacak.

Henüz resmi bir detay olmasa da Grok Computer ajanının web gezintisi, farklı uygulamalara erişim, kullanıcı ile sohbet uygulamaları üzerinden erişim şeklinde fonksiyonlar yerine getireceği tahmin ediliyor. Bu süreçte XChat sohbet özelliğinin de öne çıkacağı tahmin ediliyor. Yakın bir dönemde konu ile ilgili lansmanın yapılması bekleniyor.

