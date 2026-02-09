Giriş
    Elon Musk, Grok ile en iyi videoyu yapan kişiye 1 milyon dolar ödül verdi

    Elon Musk'ın yapay zekâ şirketi xAI, Grok Imagine'ı kullanarak en iyi reklam filmini oluşturan Grok kullanıcısına 1 milyon dolar ödül verdi. Ödülü kazanan video dikkat çekici.

    Elon Musk, Grok ile en iyi videoyu yapan kişiye 1 milyon dolar ödül verdi Tam Boyutta Gör
    OpenAI, Google, xAI gibi yapay zekâ şirketleri, üretken yapay zekâlarının görsel ve video oluşturma özelliklerini giderek daha fazla ön plana çıkarıyorlar. Çünkü bu tarz özellikler, çok sayıda yeni kullanıcıya ulaşılmasına vesile olabiliyor. Bunun son örneğini Gemini Nano Banana'da gördük. 

    xAI da bunun farkında olduğu için Grok Imagine'ı, yani Grok'un görsel üretme aracını mümkün olduğunca ön plana çıkarmaya çalışıyor. Hatta bu yolda etik kuralları ezip geçmeyi de göze alıyor. Bildiğiniz gibi Grok tarafından oluşturulan cinsel içerikli görseller ve deepfake'ler, son zamanlarda X'i adeta ele geçirmiş durumda. Ancak xAI'ın Grok Imagine'ı öne çıkarmak için başvurduğu tek yöntem bu değil. Şirket bunun yanı sıra bir de ödüllü yarışma düzenledi.

    1 Milyon Dolarlık Ödülü, Andy Orsow Kazandı

    Yarışmanın birincisine 1 milyon dolar, ikincisine 500 bin dolar, üçüncü olana ise 250 bin dolar ödül verileceği duyuruldu. Bunun için kullanıcıların tek yapması gereken, Grok Imagine'i kullanarak 48 saat içinde xAI'a bir reklam filmi hazırlamaktı. Bu çağrıya cevap veren yaklaşık 4 bin kişi kendi videolarını değerlendirmeye sundu. Günün sonunda Elon Musk ve xAI ekibi tarafından ödüle layık görülen ise Andy Orsow oldu. Orsow'un, daha önce Elon Musk'ın politik bir mesajını alıntılayıp paylaştığı isimlerden biri olması dikkat çekti.

    Andy Orsow'un 1 milyon dolarlık büyük ödülü kazanan videosunun merkezinde Galileo yer alıyor. Dünya'nın evrenin merkezi olmadığını öne süren Galileo, aynı gerçekte olduğu gibi dönemin yöneticilerinin gazabını üzerine çekiyor ama bu kez elinin altında Grok olduğu, bu konuya Grok'a sorup teorisini teyit ettirebiliyor.

