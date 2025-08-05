Grok Imagine kullanıma açıldı: Hem görsel hem video üretiyor

Grok Imagine kullanıma açıldı
xAI tarafından geliştirilen Grok Imagine, metin ya da görsel girdilerden saniyeler içinde yüksek kaliteli görseller ve 15 saniyelik sesli videolar üretebiliyor. Dolayısıyla bu özellikleriyle Google’ın Veo 3'ü ve OpenAI'ın Sora modeliyle doğrudan rakip konumda. Üstelik üretilen videolar yalnızca görsel değil, aynı zamanda sesli olarak sunuluyor.
Şimdilik sadece iOS cihazlarda kullanılabilen Grok Imagine, arayüzde "Ask" ve "Imagine" olarak iki sekme sunuyor. Ancak aracı asıl gündeme taşıyan özellik, "spicy mode" adı verilen yetişkin içerik üretim seçeneği. Kullanıcıların kısmi çıplaklık içeren görseller oluşturmasına izin veren bu özellik, ünlü isimlerinin de görsel komutlara dahil etmesine izin veriyor. Ancak sistemin belirli sınırları aştığını algıladığı durumlarda otomatik sansür uyguluyor.
Görsellerin kalitesi ise henüz mükemmel düzeyde değil. Örneğin cilt dokuları doğallıktan uzak ve balmumu benzeri bir yüzeye sahip. Ayrıca bu özelliğin sürpriz olmadığını söyleyelim. xAI daha önce de anime tabanlı, "aşırı cinsel" içerikler üreten bir yapay zeka arkadaşı geliştirmişti. Bu nedenle Grok Imagine'ın 18+ içeriğe kapı aralaması, Musk'ın dijital medya stratejisi açısından şaşırtıcı değil.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: