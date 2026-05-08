Grok sesli mod Apple CarPlay'e geldi

Apple CarPlay'de Grok nasıl çalışıyor?
CarPlay için Grok, kullanıcının oturumu tamamen durdurmadan konuşmayı geçici olarak sessize almasına olanak tanıyor. Ayrıca CarPlay uygulamasından sesler arasında geçiş yapma özelliği mevcut.
Grok Sesli Mod, Grok iPhone uygulamasının en son sürümünde mevcut.
Apple, iOS 26.4'te üçüncü taraf sesle çalışan sohbet uygulamalarının CarPlay ile entegre olmasına izin vermeye başladı ancak geliştiricilerin bu özellik için destek eklemesi ve Apple'dan özel bir yetkilendirme alması gerekiyor.
Apple, uygulamaların CarPlay için ses kontrol şablonunu kullanmasını şart koşuyor. Ses tabanlı servisler etkinleştirildiğinde, uygulamaların ses kontrol arayüzünü göstermesi ve en fazla dört eylem düğmesi sunması gerekiyor. Ancak Apple, sohbet botu uygulamalarının sorgulara yanıt olarak metin veya görüntü göstermemesi gerektiğini söylüyor.
CarPlay yıllardır üçüncü taraf uygulamaları destekliyor ancak Apple, sürücülerin güvenliği için platformda izin verilen uygulama türlerini kısıtlıyor. Ses, iletişim, elektrikli araç şarjı ve navigasyon uygulamaları, onaylı uygulama kategorileri arasında.