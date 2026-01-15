Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Grok'a yasaklama: Artık bikinili fotoğraflar oluşturamayacak

    Elon Musk'ın yapay zeka modeli Grok'a cinsel içerikli yapay zeka deepfake görüntülerine yönelik şikayetlerin ardından yasaklama geldi. Grok artık insanların bikinili fotoğraflarını üretemeyecek.

    grok yasak çıplak bikini fotoğraflar üretemeyecek Tam Boyutta Gör
    Dijital haklar, çocuk güvenliği ve kadın hakları örgütlerinden oluşan bir koalisyonun Apple'dan X ve Grok AI’a karşı acil önlem almasını istemesinden saatler sonra, xAI, Grok'un artık gerçek kişilerin açık giysili (bikini gibi) görüntülerini oluşturamayacağını açıkladı.

    Ücretli aboneler de üretemeyecek

    xAI, Grok’un gerçek kişilerin bikini, iç çamaşırı vb. kıyafetler içindeki görüntülerini oluşturma özelliğinin engellendiğini belirtti. Şirket ayrıca bu kısıtlamanın ücretli aboneler de dahil olmak üzere tüm kullanıcılar için geçerli olduğunun altını çizdi.

    Musk'ı destekleyenler de tepki gösterdi!

    Bu açıklama, Kaliforniya Başsavcısı Rob Bonta'nın, Silikon Vadisi merkezli xAI’ı rıza dışı, deepfake görüntülerin üretimi nedeniyle soruşturduğunu söylemesinden saatler sonra geldi. Musk ve şirketlerine destek veren Kaliforniya Valisi Gavin Newsom da xAI’ın rızasız cinsel içerikli yapay zekâ deepfake'leri, hatta çocukları dijital olarak soyunduran görüntüleri yaymak için bir alan oluşturma ve barındırma kararını iğrenç bulduğunu paylaştı.

    Soruşturma başlatıldı

    Son haftalarda Hindistan, Malezya, Endonezya, İrlanda, İngiltere, Fransa ve Avustralya'da ve Avrupa Komisyonu tarafından soruşturmalar başlatıldığı duyuruldu. Endonezya ve Malezya, Grok'a geçici yasak getirdi.

    Bu duyurular, Grok'un X kullanıcılarının sosyal ağdaki gerçek kişilerin fotoğraflarına dayanarak basit metin tabanlı komutlarla kolayca cinsel ve şiddet içeren görüntüler oluşturmasına olanak sağladığı yönündeki yaygın eleştiriler devam ederken geldi.

    Senatörlerden X ve Grok uygulaması kaldırılsın çağrısı

    ABD'de üç Demokrat senatör, Apple ve Google'ı, rızasız cinsel içerikli görüntülerin kolayca oluşturulmasını önleyecek değişiklikler yapana kadar X ve Grok uygulamalarını uygulama mağazalarından kaldırmaya çağırdı.

    Çıplak görsellere hâlâ ulaşmak mümkün

    Grok'un bahsetmelerinde yapılan hızlı bir arama, birçok X abonesinin yeni getirilen kısıtlamaları aşmaya çalıştığını, bazılarının başarılı olduğunu ortaya koyuyor. Abone olmayanlara, görüntü oluşturma ve düzenlemenin yalnızca doğrulanmış Premium abonelerle sınırlı olduğu mesajı gösteriliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    LEGO tarihinin en önemli adımı: Smart Brick

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    tce motor bu ağ yakındaki diğer birçok ağ tarafından kullanılmakta olan wi-fi kanallarında çalışıyor ne demek bmw 418i kronik sorunlar itü yatay geçiş çok borcum var ne yapmalıyım

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Tecno Spark 40 Pro
    Tecno Spark 40 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Huawei MateBook D16
    Huawei MateBook D16
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum