X Premium abonelerine OpenClaw müjdesi

Tam Boyutta Gör Bir süredir Grok Computer adında bir yapay zekâ ajanı kullanıma sunması beklenen Elon Musk, sürpriz bir iş birliğine imza atıyor. Açık kaynak yapay zekâ ajanı ile Grok yapay zekâ modeli güçlerini birleştiriyor.

Grok ve OpenClaw

xAI tarafından yapılan açıklamaya göre SuperGrok ve X Premium abonelerinin Grok modellerini OpenClaw içerisinde kullanabilmesi mümkün hale geldi. Bu entegrasyon sayesinde aboneler, Grok’un güçlü yapay zekâ yeteneklerini kendi bilgisayarlarında, dizüstü bilgisayarlarında veya Raspberry Pi gibi cihazlarda doğrudan çalıştırabilecek.

Kullanıcılar OpenClaw üzerinden Grok ile ajan tarzı sohbetler gerçekleştirebilecek, görüntü ve video üretebilecek, ayrıca X platformundaki postları hızlıca aratıp özetletebilecek. Özellikle yaratıcı işler yapanlar, geliştiriciler ve gizliliğe önem veren kullanıcılar için bu entegrasyon büyük kolaylık sağlıyor.

Her ölçekteki sistemler üzerinde sorunsuz çalışan OpenClaw, kalıcı hafıza özelliğiyle önceki konuşmaları ve bağlamları uzun süre saklayabiliyor. Ayrıca WhatsApp, Telegram gibi popüler mesajlaşma uygulamalarına doğrudan entegrasyon sunarak kullanıcıların günlük iletişim akışını yapay zekâyla zenginleştirmesine olanak tanıyor. OpenClaw’un açık kaynak yapısı sayesinde Grok topluluğu da katkıda bulunabilecek ve sistem hızla gelişmeye devam edecek.

