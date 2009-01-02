G.Skill aktif soğutmalı 3 kanal DDR3 bellek kiti hazırladı

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Yüksek performanslı bellek çözümleriyle tanınan G.Skill, Perfect Storm serisi 3 kanal DDR3 bellek kitini duyurdu. Intel'in Core i7 işlemcileri için X58 yonga setli anakartlarda kullanılmak üzere hazırlanan 6GB'lık bellek kiti 2GB'lık üç adet bellek modülünden oluşuyor.

G.Skill'in 2000MHz'de (2GHz) çalışan bellek kiti 1.65v geriliminde CL 7-8-7-20 zamanlamalarıyla geliyor. Siyah renkli özel bir soğutucu ile desteklenen bellek modüllerinin daha etkili soğutuculabilmesi için çift fanlı özel bir soğutucu da kit ile birklikte sunuluyor.

Yüksek performans ve hız aşırtma tutkunları için hazırlanan bellek kitinin kullanıma sunulacağı tarih ve fiyat hakkında şimdilik net bir bilgi bulunmuyor.

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