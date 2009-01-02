Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

G.Skill aktif soğutmalı 3 kanal DDR3 bellek kiti hazırladı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
10,5b
1
9
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

G.Skill aktif soğutmalı 3 kanal DDR3 bellek kiti hazırladı
Tam Boyutta Gör

Yüksek performanslı bellek çözümleriyle tanınan G.Skill, Perfect Storm serisi 3 kanal DDR3 bellek kitini duyurdu. Intel'in Core i7 işlemcileri için X58 yonga setli anakartlarda kullanılmak üzere hazırlanan 6GB'lık bellek kiti 2GB'lık üç adet bellek modülünden oluşuyor.

G.Skill'in 2000MHz'de (2GHz) çalışan bellek kiti 1.65v geriliminde CL 7-8-7-20 zamanlamalarıyla geliyor. Siyah renkli özel bir soğutucu ile desteklenen bellek modüllerinin daha etkili soğutuculabilmesi için çift fanlı özel bir soğutucu da kit ile birklikte sunuluyor.

Yüksek performans ve hız aşırtma tutkunları için hazırlanan bellek kitinin kullanıma sunulacağı tarih ve fiyat hakkında şimdilik net bir bilgi bulunmuyor.

G.Skill aktif soğutmalı 3 kanal DDR3 bellek kiti hazırladı
Tam Boyutta Gör


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
St Batuhan 10 yıl
Çok çok güzel cidden cok güzel durmus ayrıca fazla seste yapmaz tahminimce ;) unutmadan hızlar yüksek ve zamanlamalar düsüyor güzel ;)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mavizaman 10 yıl
çok kibar duruyor yerde kaplamamış.
bu fanların çapı ne kadar?
ses db ne kadar acaba?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mavizaman 10 yıl
çok kibar duruyor yerde kaplamamış.
bu fanların çapı ne kadar?
ses db ne kadar acaba?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
[sharpshooter] 10 yıl
Katılıyorum güzel soğutucu yapmışlar. Öle çok abartı, çirkn durmuyo, albenisi var
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
StreamRolleR 10 yıl
ahaha g.skill başından büyük işlere kalkışmış dominator gt den en kısa sürede cvp gelir bence fanlar güzel değil köşeli çok
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
max975 10 yıl
çok şekil bir soğutucu ama haaa
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ugacomtr 10 yıl
crucial takoz tek sıra ledli 1066 kullanıyorum. sıcaktan patlayacaklar nerdeyse... böyle bende bulsam da koysam ramlerin üzerine :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IhtiyarDelikanli 10 yıl
böle fanlı ram soğutucuları hep gürültü yapıyo.. üstüne 92mm veya 80mm tek fan koysalar daha sessiz bi çözüm olurdu..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
YnsTz 10 yıl
Ramler o kadar da ısınan parçalar değil aslında.Hız aşırtmalı OCZ 1066 DDR2 kullanıyorum üzeründe pasif soğutucu var.Ellesem soğuktan elim yapışacak nerdeyse...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl World Of Goo (PC, Nintendo Wii) inceleme videosu 10 yıl Gigabyte EX58-UD5 video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
LPG'li Dacia modelleri Türkiye'de satışa
DonanımHaber
Gelmiş geçmiş en güçlü Ferrari: İşte
DonanımHaber
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim