G.Skill, Trident serisi 2GHz'de çalışan DDR3 bellek kitini duyurdu

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Yüksek performanslı bellek kitleriyle tanınan G.Skill, Trident serisi yeni bellek kitini duyurdu. Intel'in Nehalem tabanlı Core i7 serisi işlemcileriyle X58 yonga setli anakartlarda kullanılmak üzere hazırlanan üç kanal bellek kiti, 2GB'lık üç adet bellek modülünden oluşuyor ve toplamda 6GB'lık kapasite sunuyor. 2000MHz'de çalışan ve 1.65v geriliminde 9-9-9-24 zamanlamalarıyla görev yapan yeni bellek kiti yüksek performans tutkunlarını hedef alıyor ve sahip olduğu özel tasarım soğutucusu ile dikkat çekmeyi başarıyor.
G.Skill'in ömür boyu garanti ile kullanıma sunmaya hazırlandığı Trident serisi üç kanal bellek kitinin fiyatı ise henüz açıklanmadı.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
ram fiyatları oldukça düştü sanırım sizin haberiniz yok.. TR dede etkileri görülüyor .. 6gb kitler 100$ civarına geriledi.. zaten ddr2 lerdede 4gb kiti 70-75$ varsayarsak ddr2 ile nerdeyse eşitlenmiş sayılır..
1,65 v intelin nehalem için önerdiği maksimum voltajdır..daha fazlası işlemcileri yakma tehlikesine sokuyor..
2000 mhz üstü bellekler uygun fiyata ve ddr3 lerin normal voltajı olan 1,5 volt
ile piyasaya sürüldüğü zaman gerçekten ddr3 e geçme zamanı gelmiş demekir bence :)
haliyle bir süre daha bekleyeceğiz ...
Şu linkteki Ram'e bakın !
mushkin 6GB (3 x 2GB) 240-Pin DDR3 SDRAM DDR3 1600
Gecikme değerleri; 6-7-6-18
Fiyat:250$
newegg.com/...
Şu anda en düşük gecikmeli Ram sanırım bu
Fiyatı pahalı olur gibime geliyor
1-2 yıl içerisinde DDR3 ler alınabilir seviyeye gelir diye düşünüyorum
Yani şöyle, 3x2 GB kitler 100 Dolar seviyesine gelmesi gerekir.
Zira şuan yurt dışında, Patriot Viper 6GB (3 x 2GB) 1600Mhz 109 Dolar'a satılıyor.(iyi fiyatmış yahu)