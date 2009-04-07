G.Skill, Trident serisi 2GHz'de çalışan DDR3 bellek kitini duyurdu

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Yüksek performanslı bellek kitleriyle tanınan G.Skill, Trident serisi yeni bellek kitini duyurdu. Intel'in Nehalem tabanlı Core i7 serisi işlemcileriyle X58 yonga setli anakartlarda kullanılmak üzere hazırlanan üç kanal bellek kiti, 2GB'lık üç adet bellek modülünden oluşuyor ve toplamda 6GB'lık kapasite sunuyor. 2000MHz'de çalışan ve 1.65v geriliminde 9-9-9-24 zamanlamalarıyla görev yapan yeni bellek kiti yüksek performans tutkunlarını hedef alıyor ve sahip olduğu özel tasarım soğutucusu ile dikkat çekmeyi başarıyor.

G.Skill'in ömür boyu garanti ile kullanıma sunmaya hazırlandığı Trident serisi üç kanal bellek kitinin fiyatı ise henüz açıklanmadı.

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