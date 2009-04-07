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G.Skill, Trident serisi 2GHz'de çalışan DDR3 bellek kitini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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G.Skill, Trident serisi 2GHz'de çalışan DDR3 bellek kitini duyurdu
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Yüksek performanslı bellek kitleriyle tanınan G.Skill, Trident serisi yeni bellek kitini duyurdu. Intel'in Nehalem tabanlı Core i7 serisi işlemcileriyle X58 yonga setli anakartlarda kullanılmak üzere hazırlanan üç kanal bellek kiti, 2GB'lık üç adet bellek modülünden oluşuyor ve toplamda 6GB'lık kapasite sunuyor. 2000MHz'de çalışan ve 1.65v geriliminde 9-9-9-24 zamanlamalarıyla görev yapan yeni bellek kiti yüksek performans tutkunlarını hedef alıyor ve sahip olduğu özel tasarım soğutucusu ile dikkat çekmeyi başarıyor.

G.Skill'in ömür boyu garanti ile kullanıma sunmaya hazırlandığı Trident serisi üç kanal bellek kitinin fiyatı ise henüz açıklanmadı.

G.Skill, Trident serisi 2GHz'de çalışan DDR3 bellek kitini duyurdu
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alito 10 yıl
2011 den önce bu ddr3 ler adam olmaz zaten ddr2 ye devam :)
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EcZaNeT 10 yıl

Orjinalden alıntı: alito

2011 den önce bu ddr3 ler adam olmaz zaten ddr2 ye devam :)



ram fiyatları oldukça düştü sanırım sizin haberiniz yok.. TR dede etkileri görülüyor .. 6gb kitler 100$ civarına geriledi.. zaten ddr2 lerdede 4gb kiti 70-75$ varsayarsak ddr2 ile nerdeyse eşitlenmiş sayılır..
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ooppss 10 yıl
" gerilim gerçekten düşük birazcık voltajla çok daha iyi değerler elde edilebilir bence tabi 2000mhz için.."
1,65 v intelin nehalem için önerdiği maksimum voltajdır..daha fazlası işlemcileri yakma tehlikesine sokuyor..
2000 mhz üstü bellekler uygun fiyata ve ddr3 lerin normal voltajı olan 1,5 volt
ile piyasaya sürüldüğü zaman gerçekten ddr3 e geçme zamanı gelmiş demekir bence :)
haliyle bir süre daha bekleyeceğiz ...
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demircibu 10 yıl
2000mhze dayandılar hadi bakalım:)
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fatihcanery 10 yıl
2ghz :) müthiş değer zamanlarıda düşürseler daha iyi olacak
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Thehunt 10 yıl
evet ram güzel ama 2000 mhz hızda nasıl bi gecikme dedğeriyle çalışır önemli olan o!
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sertacaygun 10 yıl
Furious'un dediği gibi beklemekte fayda var. Zaman gelecek, DDR4, DDR5 için de aynı şeyleri söyleyeceğz.
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max975 10 yıl
görünüşü gereçkten on numara olmuş harika bir tasarım ama cas değeri biaz yüksek..
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_Dominic_Toretto_ 10 yıl
Değerleri, 7-7-7-20 olsaymış çok iyi olurmuş

Şu linkteki Ram'e bakın !

mushkin 6GB (3 x 2GB) 240-Pin DDR3 SDRAM DDR3 1600

Gecikme değerleri; 6-7-6-18
Fiyat:250$

newegg.com/...

Şu anda en düşük gecikmeli Ram sanırım bu
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Thehunt 10 yıl
gerilim gerçekten düşük birazcık voltajla çok daha iyi değerler elde edilebilir bence tabi 2000mhz için..
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_Dominic_Toretto_ 10 yıl
Görüntü de güzel, hız da.

Fiyatı pahalı olur gibime geliyor

1-2 yıl içerisinde DDR3 ler alınabilir seviyeye gelir diye düşünüyorum

Yani şöyle, 3x2 GB kitler 100 Dolar seviyesine gelmesi gerekir.

Zira şuan yurt dışında, Patriot Viper 6GB (3 x 2GB) 1600Mhz 109 Dolar'a satılıyor.(iyi fiyatmış yahu)
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