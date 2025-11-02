GTA 4 RTX Remix moduyla yenilendi: Remaster seviyesinde

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Klasik oyunları modern ışın izleme teknolojileriyle buluşturan RTX Remix, bu kez Grand Theft Auto 4'e el attı. Xoxor4D tarafından geliştirilen yeni Path Tracing modu, Rockstar'ın sevilen yapımını adeta yeni nesil bir oyuna dönüştürüyor.

MxBenchmarkPC tarafından hazırlanan karşılaştırma videosu, orijinal GTA 4 ile RTX Remix versiyonunu yan yana gösteriyor. 4K ve 1440p çözünürlüklerde yapılan testlerde, DLSS ve Frame Generation desteğiyle birlikte aydınlatma, gölgeler ve yansımalar gözle görülür biçimde iyileşmiş durumda. Özellikle Liberty City'nin gece atmosferi, gerçek zamanlı ışıklandırmalar sayesinde çok daha derin ve sinematik bir hale geliyor.

Karakter modelleri ve bazı düşük çözünürlüklü dokular ise hâlâ orijinal oyundan kalma. Öte yandan modun performans tarafında oldukça talepkâr olduğunu da söyleyelim. Frame Generation kapalıyken en üst düzey sistemler bile 60 FPS sabit kare hızını korumakta zorlanıyor. Ancak henüz genel kullanıma açılmayan GTA 4 RTX Remix, çıkış yaptığında oyunun en kapsamlı görsel güncellemelerinden biri olarak anılabilir.

