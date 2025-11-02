Giriş
    GTA 4 RTX Remix moduyla yenilendi: Remaster seviyesinde

    Rockstar'ın en sevilen oyunlarından Grand Theft Auto 4, RTX Remix ve Path Tracing teknolojileriyle adeta yeniden doğdu. Yeni mod, ışıklandırma ve dokularda devasa bir sıçrama sunuyor.

    GTA 4 RTX Remix moduyla yenilendi: Remaster seviyesinde Tam Boyutta Gör
    Klasik oyunları modern ışın izleme teknolojileriyle buluşturan RTX Remix, bu kez Grand Theft Auto 4'e el attı. Xoxor4D tarafından geliştirilen yeni Path Tracing modu, Rockstar'ın sevilen yapımını adeta yeni nesil bir oyuna dönüştürüyor.

    GTA 4 RTX Remix moduyla yenilendi

    MxBenchmarkPC tarafından hazırlanan karşılaştırma videosu, orijinal GTA 4 ile RTX Remix versiyonunu yan yana gösteriyor. 4K ve 1440p çözünürlüklerde yapılan testlerde, DLSS ve Frame Generation desteğiyle birlikte aydınlatma, gölgeler ve yansımalar gözle görülür biçimde iyileşmiş durumda. Özellikle Liberty City'nin gece atmosferi, gerçek zamanlı ışıklandırmalar sayesinde çok daha derin ve sinematik bir hale geliyor.

    Karakter modelleri ve bazı düşük çözünürlüklü dokular ise hâlâ orijinal oyundan kalma. Öte yandan modun performans tarafında oldukça talepkâr olduğunu da söyleyelim. Frame Generation kapalıyken en üst düzey sistemler bile 60 FPS sabit kare hızını korumakta zorlanıyor. Ancak henüz genel kullanıma açılmayan GTA 4 RTX Remix, çıkış yaptığında oyunun en kapsamlı görsel güncellemelerinden biri olarak anılabilir.

