GTA 4 RTX Remix moduyla yenilendi: Remaster seviyesinde

GTA 4 RTX Remix moduyla yenilendi
MxBenchmarkPC tarafından hazırlanan karşılaştırma videosu, orijinal GTA 4 ile RTX Remix versiyonunu yan yana gösteriyor. 4K ve 1440p çözünürlüklerde yapılan testlerde, DLSS ve Frame Generation desteğiyle birlikte aydınlatma, gölgeler ve yansımalar gözle görülür biçimde iyileşmiş durumda. Özellikle Liberty City'nin gece atmosferi, gerçek zamanlı ışıklandırmalar sayesinde çok daha derin ve sinematik bir hale geliyor.
Karakter modelleri ve bazı düşük çözünürlüklü dokular ise hâlâ orijinal oyundan kalma. Öte yandan modun performans tarafında oldukça talepkâr olduğunu da söyleyelim. Frame Generation kapalıyken en üst düzey sistemler bile 60 FPS sabit kare hızını korumakta zorlanıyor. Ancak henüz genel kullanıma açılmayan GTA 4 RTX Remix, çıkış yaptığında oyunun en kapsamlı görsel güncellemelerinden biri olarak anılabilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
