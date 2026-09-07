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    GTA 5’in PS5 sürümü PC’de 60 FPS’de çalıştırıldı

    GTA 5’in PS5 sürümü ilk kez PC’de oynanabilir seviyeye ulaştı. Emülatör, oyunun başlangıç görevinde 60 FPS’yi görse de açık dünya tarafında henüz kararlı yapıda değil.

    GTA 5’in PS5 sürümü PC’de 60 FPS’de çalıştırıldı Tam Boyutta Gör

    PS5 emülatörlerinde son dönemde hızlı bir gelişim yaşanıyor. Son olarak KytyPS5 ve ShadEmu üzerinden çalıştırılan GTA 5, başlangıç görevinde yaklaşık 40-60 FPS verebilecek seviyeye ulaştı. Ancak yine de oyunun henüz kararlı olmadığı ve çökebildiği belirtiliyor.

    Optimizasyon yetersiz durumda

    Test, Ryzen 7 9950X3D işlemci ve Radeon RX 7900 XT ekran kartına sahip üst düzey bir sistemde gerçekleştirildi. Performans, sahnedeki aksiyona göre değişirken başlangıç görevinde 60 FPS seviyelerine erişildiği bildiriliyor. Ancak oyuncu dışarıdaki polislerin bulunduğu bölgeye ulaştığında oyun çöküyor.

    Bir başka testte ise emülasyon başlangıç görevinin tamamlanmasının ardından GTA 5’in açık dünyasına kadar ulaşmayı başardı. Oyun bu bölümde 15 FPS’nin altında çalışırken Franklin ve Lamar’ın ara sahnesinde kare hızı 40 FPS seviyelerine yükseldi. Ara sahnenin ardından oyun yeniden çöktü.

    Başka oyunlar için de çalışılıyor

    GTA V, KytyPS5 üzerinde yalnızca bir hafta önce açılabilir hale gelmişti. Şimdi ise en az dört PS5 oyunu emülasyon yoluyla 60 FPS seviyesinde çalıştırılabiliyor. Bunlardan PAC-MAN WORLD Re-PAC, RX 6700 XT ve Ryzen 7 7700X kullanılan bir sistemde sabit 60 FPS’de çalıştı.

    PS5 emülasyonundaki bir diğer önemli proje olan SharpEmu ise oyun bazlı uyumluluk yerine doğruluk ve altyapı sorunlarına odaklanıyor. Bu çalışmalar, Astro Bot gibi oyunların oynanabilirlik aşamasına ulaşmasını engelleyen düşük seviyeli sorunların çözülmesini hedefliyor.

    PS5 emülasyonu için henüz erken aşamalarda bulunduğu belirtilse de topluluk tarafındaki gelişimin de hızlı olduğu görülüyor. Özellikle GTA 5’in kısa sürede 40-60 FPS seviyelerinde oynanabilir yapıla ulaşması bunun bir göstergesi. Bu da PS5 oyunlarının gelecekte PC’de emülasyon yoluyla çalıştırılması konusunda beklentileri artırıyor.

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