GTA 5 tarayıcıda oynandı! Saatler sonra yayından kaldırıldı

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Tam Boyutta Gör GTA 5'i bilgisayara kurmadan tarayıcı üzerinden oynamak bir süreliğine mümkün oldu. Bir internet sitesi, oyunun tam sürümünü Chrome üzerinden çalıştırırken oyunculardan gelen geri bildirimler performansın da oldukça akıcı olduğu yönündeydi. Ancak proje yalnızca birkaç saat yayında kalabildi.

GTA 5 tarayıcıya taşındı

Pixel Gamer 4K tarafından keşfedilen playgta5.com isimli internet sitesi, kısa süreliğine GTA 5'i doğrudan tarayıcı üzerinden oynama imkanı sundu. Kullanıcılar, Chrome veya farklı bir web tarayıcısı üzerinden siteye girerek oyunu çalıştırabiliyordu. Projenin en dikkat çekici tarafı ise yalnızca basit bir oyun demosu sunmamasıydı.

İddialara göre GTA 5'in tamamı tarayıcı üzerinden oynanabiliyordu. Oyunu deneyen bazı kullanıcılar, özellikle görüntü kalitesi ve akıcılık konusunda beklenenden iyi bir deneyim yaşadıklarını aktardı. Ancak bu deneyim uzun sürmedi. Site birkaç saat içerisinde erişime kapatıldı. Projenin arkasındaki kişinin daha sonra "Kaynak kodunu kim istiyor?" şeklinde bir paylaşım yaptığı belirtilirken, bazı kullanıcıların sitenin derlenmiş bir sürümünü çoktan indirerek yerel olarak çalıştırdığı aktarıldı.

GTA 5 tarayıcıda nasıl çalışıyordu?

Oyunun tarayıcı üzerinden nasıl çalıştırıldığı konusunda net bir teknik açıklama bulunmuyor. Ancak mevcut bilgilere göre sistemin tamamen bulut üzerinden yayın yapan klasik bir oyun akışı yerine hibrit bir yapı kullandığı düşünülüyor. Oyuncuların oyunu başlatmadan önce yaklaşık 700 MB boyutunda bir dosya indirmesi gerekiyordu.

Tam Boyutta Gör Bu durum, oyunun bazı varlıklarının yerel olarak depolandığını gösteriyor. Geri kalan işlemlerin ise sunucu tarafında gerçekleştirilerek tarayıcıya aktarılmış olması muhtemel. Oyunu deneyen kullanıcıların bazıları görüntünün fazla sıkıştırılmış görünmediğini ve genel olarak akıcı çalıştığını belirtti. Bununla birlikte seslerde belirgin bir sıkıştırma yapılmış.

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Ayrıca proje için kullanılan dosyaların ve sitenin güvenliği konusunda herhangi bir doğrulama bulunmuyor. Bu nedenle 700 MB'lık dosya dahil olmak üzere kaynağı bilinmeyen içeriklerin indirilmesi güvenlik riski oluşturabilir.

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GTA 5 tarayıcıda oynandı! Saatler sonra yayından kaldırıldı

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