GTA 5 tarayıcıda oynandı! Saatler sonra yayından kaldırıldı

GTA 5 tarayıcıya taşındı
Pixel Gamer 4K tarafından keşfedilen playgta5.com isimli internet sitesi, kısa süreliğine GTA 5'i doğrudan tarayıcı üzerinden oynama imkanı sundu. Kullanıcılar, Chrome veya farklı bir web tarayıcısı üzerinden siteye girerek oyunu çalıştırabiliyordu. Projenin en dikkat çekici tarafı ise yalnızca basit bir oyun demosu sunmamasıydı.
İddialara göre GTA 5'in tamamı tarayıcı üzerinden oynanabiliyordu. Oyunu deneyen bazı kullanıcılar, özellikle görüntü kalitesi ve akıcılık konusunda beklenenden iyi bir deneyim yaşadıklarını aktardı. Ancak bu deneyim uzun sürmedi. Site birkaç saat içerisinde erişime kapatıldı. Projenin arkasındaki kişinin daha sonra "Kaynak kodunu kim istiyor?" şeklinde bir paylaşım yaptığı belirtilirken, bazı kullanıcıların sitenin derlenmiş bir sürümünü çoktan indirerek yerel olarak çalıştırdığı aktarıldı.
GTA 5 tarayıcıda nasıl çalışıyordu?
Oyunun tarayıcı üzerinden nasıl çalıştırıldığı konusunda net bir teknik açıklama bulunmuyor. Ancak mevcut bilgilere göre sistemin tamamen bulut üzerinden yayın yapan klasik bir oyun akışı yerine hibrit bir yapı kullandığı düşünülüyor. Oyuncuların oyunu başlatmadan önce yaklaşık 700 MB boyutunda bir dosya indirmesi gerekiyordu.
Ayrıca proje için kullanılan dosyaların ve sitenin güvenliği konusunda herhangi bir doğrulama bulunmuyor. Bu nedenle 700 MB'lık dosya dahil olmak üzere kaynağı bilinmeyen içeriklerin indirilmesi güvenlik riski oluşturabilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: