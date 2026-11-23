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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Rockstar Games, merakla beklenen GTA 6 için 1.002.002 sürüm numaralı ilk güncellemeyi yayınladı. Bu yama, oyuncuların veri kaybetmesine neden olan otomatik kaydetme sorununu çözüyor. Ayrıca çökme hataları, görev aramalarının tetiklenmemesi, aranma seviyelerinin takılı kalması ve hava durumu gibi pek çok teknik aksaklık giderildi. Yama boyutu PlayStation 5 için yaklaşık 600 megabayt, Xbox Series konsolları içinse 1.6 gigabayt olarak belirlendi. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Rockstar, Grand Theft Auto 6 için 1.002.002 sürüm numaralı güncelleme yayınladı. PS5 ve Xbox Series X/S için şu anda indirilebiliyor. Patch, oyuncuların karşılaştığı rastgele hataları gidermeyi amaçladığından büyük boyutlu bir güncelleme değil.

GTA 6 görev listesi: Hikaye modunda kaç bölüm, ana görev var? 3 sa. önce eklendi

Rockstar'ın güncellemeyle çözdüğü en büyük sorun, otomatik kaydetme özelliğinin bazı oyuncular için beklendiği gibi çalışmamasıyla ilgili. Bazı oyuncular GTA VI oynarken otomatik kaydetme işlevinin düzgün çalışmaması nedeniyle ilerlemelerini kaybettiklerini dile getirmişti.

1.002.002 sürüm numaralı patch, oyunun çökmesi, Aranma Seviyeleri ve telefon görüşmelerinin düzgün çalışmaması gibi başka sorunları da gideriyor.

GTA VI 1.002.002 sürüm numaralı güncelleme neler getiriyor?

Oyunun çökmesine neden olan çeşitli hatalar giderildi.

Hava durumunun uzun süre değişmemesine neden olan sorun düzeltildi.

Oyunun otomatik kaydetme işleminin doğru çalışmamasına neden olan sorun düzeltildi.

Hikayeyi ilerleten veya görev içeriğini açan aramalar da dahil olmak üzere telefon görüşmelerinin doğru şekilde tetiklenmemesine neden olan çeşitli hatalar giderildi.

Oyuncuların aranma seviyelerini düşürememesine neden olan hata giderildi.

Oyuncunun spor salonunda ağırlık kaldırma barını kullanamamasına neden olan bir sorun düzeltildi.

Suç ortaklarının çantaları teslim etmemesi nedeniyle bunların çalıntı mal aracılarına satılamaması sorunu giderildi

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GTA 6 1.002.002 güncellemesi yayınlandı

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