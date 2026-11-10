Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    GTA 6 tüm konsollarda 30 FPS çalışacak! PS5 Pro'ya özel ray tracing

    Rockstar, GTA 6'nın PlayStation ve Xbox konsollarında 30 FPS hızda çalışacağını doğruladı. Işın izleme (ray-tracing) özelliği ise yalnızca PS5 Pro'da deneyimlenebilecek. İşte detaylar:

    gta 6 ps5 pro & xbox 30 fps çalışacak ray tracing Tam Boyutta Gör
    Rockstar Games, GTA VI için hedeflenen performans değerini nihayet doğruladı. GTA 6, PlayStation 5 ve Xbox Series X|S dahil olmak üzere güncel nesil konsollarda 30 FPS hızında çalışacak. Bu duyuru, oyunun çıkışından sadece dokuz gün önce, 10 Kasım'da başlayan ön yükleme süreciyle eş zamanlı olarak geldi.

    PS5 ve Xbox Series X/S'te hedef 30FPS

    Rockstar'a göre Grand Theft Auto VI, güncel nesil donanımlar için sıfırdan geliştirildi. Stüdyo, Leonida'nın yoğunluğunu ve görsel kalitesini korurken 30 FPS değerini hedeflediklerini belirtiyor. Bu, oyunun performans hedefiyle ilgili yapılan ilk detaylı resmi açıklama olsa da, Rockstar başka grafik modlarının bulunup bulunmayacağına dair bir bilgi vermedi.

    PlayStation 5 Pro'ya özel grafik iyileştirmeleri

    Rockstar ayrıca PlayStation 5 Pro için iki grafik iyileştirmesini de doğruladı. Geliştirilmiş konsol, görüntü ölçeklendirme için PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) teknolojisini ve yalnızca Pro sürümüne özel olan ışın izlemeli gölgeleri destekleyecek. Geliştirici ekip, render çözünürlükleri hakkında bilgi vermediği gibi, PS5 Pro'nun daha yüksek bir kare hızı (FPS) hedefi sunup sunmayacağına da değinmedi.

    PSSR duyurusu, Sony'nin bu yılın başlarında güncellenmiş PSSR 2.0 teknolojisini kullanıma sunmasının ardından geldi. Bu yeni teknoloji, Sony'nin AMD ile yürüttüğü ve FSR 4'ün geliştirilmesine de katkıda bulunan Project Amethyst iş birliğiyle ortaya çıktı. İlginç bir şekilde, GTA VI ön yükleme dosyalarında keşfedilen meta verilerde, Cyberpunk 2077 gibi oyunlarda kullanılan 13.00A sürümünden farklı olarak, PSSR'nin 13.60 sürümüne referans veriliyor. Ancak Rockstar, GTA 6'nın bu daha yeni sürümü kullanıp kullanmadığını henüz doğrulamadı.

    Grand Theft Auto VI, 19 Kasım'da PlayStation 5 ve Xbox Series X|S konsollarına çıkış yapacak.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Green Goblin’in uçan kaykayı gerçeğe dönüştü

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    whatsapp tek tik nasıl yapılır gree klima yorumları facebook kapatma bulaşık makinesi su alıyor ama yıkamıyor neden 5 aşamalı su arıtma cihazı filtre sıralaması

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    REDMI 17
    REDMI 17
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Asus TUF Gaming A16
    Asus TUF Gaming A16
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum