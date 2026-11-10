GTA 6 tüm konsollarda 30 FPS çalışacak! PS5 Pro'ya özel ray tracing

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Oynat Rockstar Games, merakla beklenen GTA 6'nın performans detaylarını açıkladı. Oyun, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S modellerinde 30 FPS hızında çalışacak. Görsel kalitesiyle sınırları zorlayan yapım, gelişmiş ışın izleme gölgelerini ve PSSR ölçeklendirme teknolojisini ise sadece PlayStation 5 Pro'ya özel sunacak. Sabırsızlıkla beklenen yapım, 19 Kasım'da konsollar için çıkış yapacak. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Rockstar Games, GTA VI için hedeflenen performans değerini nihayet doğruladı. GTA 6, PlayStation 5 ve Xbox Series X|S dahil olmak üzere güncel nesil konsollarda 30 FPS hızında çalışacak. Bu duyuru, oyunun çıkışından sadece dokuz gün önce, 10 Kasım'da başlayan ön yükleme süreciyle eş zamanlı olarak geldi.

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PS5 ve Xbox Series X/S'te hedef 30FPS

Rockstar'a göre Grand Theft Auto VI, güncel nesil donanımlar için sıfırdan geliştirildi. Stüdyo, Leonida'nın yoğunluğunu ve görsel kalitesini korurken 30 FPS değerini hedeflediklerini belirtiyor. Bu, oyunun performans hedefiyle ilgili yapılan ilk detaylı resmi açıklama olsa da, Rockstar başka grafik modlarının bulunup bulunmayacağına dair bir bilgi vermedi.

PlayStation 5 Pro'ya özel grafik iyileştirmeleri

Rockstar ayrıca PlayStation 5 Pro için iki grafik iyileştirmesini de doğruladı. Geliştirilmiş konsol, görüntü ölçeklendirme için PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) teknolojisini ve yalnızca Pro sürümüne özel olan ışın izlemeli gölgeleri destekleyecek. Geliştirici ekip, render çözünürlükleri hakkında bilgi vermediği gibi, PS5 Pro'nun daha yüksek bir kare hızı (FPS) hedefi sunup sunmayacağına da değinmedi.

PSSR duyurusu, Sony'nin bu yılın başlarında güncellenmiş PSSR 2.0 teknolojisini kullanıma sunmasının ardından geldi. Bu yeni teknoloji, Sony'nin AMD ile yürüttüğü ve FSR 4'ün geliştirilmesine de katkıda bulunan Project Amethyst iş birliğiyle ortaya çıktı. İlginç bir şekilde, GTA VI ön yükleme dosyalarında keşfedilen meta verilerde, Cyberpunk 2077 gibi oyunlarda kullanılan 13.00A sürümünden farklı olarak, PSSR'nin 13.60 sürümüne referans veriliyor. Ancak Rockstar, GTA 6'nın bu daha yeni sürümü kullanıp kullanmadığını henüz doğrulamadı.

Grand Theft Auto VI, 19 Kasım'da PlayStation 5 ve Xbox Series X|S konsollarına çıkış yapacak.

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GTA 6, 30 FPS çalışacak! PS5 Pro'ya özel ray tracing

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