GTA 6 albümü satışa çıktı: Rockstar para basacak!

GTA 6 albümünde hangi isim ve şarkılar yer alıyor?
Pek çok GTA hayranı bunun resmi oyun müziği (soundtrack) duyurusu olacağını varsaysa da, Rockstar Grand Theft Auto VI: The Album adlı bir albüm duyurdu. Yeni albüm, Grand Theft Auto VI'nın Vice City ve Leonida dünyasının enerjisini yansıtan 34 orijinal şarkıya ev sahipliği yapacak. İşte GTA 6 albümü için açıklanan isimler ve şarkılardan bazıları:
- Yung Lean – That’s It (feat. Future & Metro Boomin)
- Travis Scott – RHYNO (prod. by Guy-Manuel de Homem-Christo)
- CA7RIEL & Paco Amoroso, PinkPantheress, Fred again.., & Etienne de Crécy – Sexy Magic
- Morgan Wallen – Last Thing You Need
- Rauw Alejandro – Macacoa 2000
- Keith Richards – Bright Lights, Big City
GTA 6 albüm fiyatı ne kadar?
GTA 6: The Album, oyunla eş zamanlı olarak 19 Kasım 2026’da CD ve plak olarak satışa sunulacak. Grand Theft Auto VI albümü fiyatı ise 16.99 euro'dan başlıyor.
- Grand Theft Auto VI: The Album - Limited-Edition Vinyl: 123.99 euro
- Grand Theft Auto VI: The Album - Vinyl: 51.99 euro
- Grand Theft Auto VI: The Album - CD: 16.99 euro