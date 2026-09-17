Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    GTA 6 albümü satışa çıktı: Rockstar para basacak!

    GTA 6 dijital olarak satışa sunuldu, 19 Kasım'da da çıkış yapacak. Rockstar'ın bu tarihte fiziksel (plak ve CD) Grand Theft Auto 6 albümünü de satışa sunacağı söyleniyor. Hatta fiyatı da belli.

    gta 6 albümü satışa çıktı fiyatı açıklandı Tam Boyutta Gör
    GTA her ne kadar araba çalmak, suç işlemek ve düşmanları alt etmekle ilgili olsa da, pek çok kişi oyunun müziklerini de hafızasını kazıyor. Müzikler de en az oyunun kendisi kadar ikonik ve birçok görevin hatırda kalmasına yardımcı oluyor. Grand Theft Auto 6 söz konusu olduğunda, iki fragman, kapsamlı tanıtım videosu ve sızdırılan görüntüler aracılığıyla şimdiden 50'ye yakın şarkı duyuldu ve bu süreçte bazı büyük sanatçıların da projede yer aldığı görülüyor. Ayrıca 15 Eylül'de bir dizi popüler sanatçı GTA ile ilgili bir projede yer aldıklarına dair ipuçları paylaşmaya başladı. Travis Scott, PinkPantheress, Morgan Wallen ve Fred Again gibi isimlerin hepsi, sosyal medya hesaplarında GTA 6 tarzı fotoğraflar paylaştı.

    GTA 6 albümünde hangi isim ve şarkılar yer alıyor?

    Pek çok GTA hayranı bunun resmi oyun müziği (soundtrack) duyurusu olacağını varsaysa da, Rockstar Grand Theft Auto VI: The Album adlı bir albüm duyurdu. Yeni albüm, Grand Theft Auto VI'nın Vice City ve Leonida dünyasının enerjisini yansıtan 34 orijinal şarkıya ev sahipliği yapacak. İşte GTA 6 albümü için açıklanan isimler ve şarkılardan bazıları:

    • Yung Lean – That’s It (feat. Future & Metro Boomin)
    • Travis Scott – RHYNO (prod. by Guy-Manuel de Homem-Christo)
    • CA7RIEL & Paco Amoroso, PinkPantheress, Fred again.., & Etienne de Crécy – Sexy Magic
    • Morgan Wallen – Last Thing You Need
    • Rauw Alejandro – Macacoa 2000
    • Keith Richards – Bright Lights, Big City

    GTA 6 albüm fiyatı ne kadar?

    GTA 6: The Album, oyunla eş zamanlı olarak 19 Kasım 2026’da CD ve plak olarak satışa sunulacak. Grand Theft Auto VI albümü fiyatı ise 16.99 euro'dan başlıyor.

    • Grand Theft Auto VI: The Album - Limited-Edition Vinyl: 123.99 euro
    • Grand Theft Auto VI: The Album - Vinyl: 51.99 euro
    • Grand Theft Auto VI: The Album - CD: 16.99 euro
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Güneş enerjisiyle şarj olabilen elektrikli traktör

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    yeşil pasaport bitimine 3 ay kala lg tv hazır kanal listesi 2026 kırşehir tıp sorry failed to execute silkroad error code 2 megane 1 tutulan modeli hangisi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi 15C
    Redmi 15C
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000-50.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo LOQ 15ARP10E
    Lenovo LOQ 15ARP10E
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum