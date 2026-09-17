GTA 6 albümü satışa çıktı: Rockstar para basacak!

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör GTA her ne kadar araba çalmak, suç işlemek ve düşmanları alt etmekle ilgili olsa da, pek çok kişi oyunun müziklerini de hafızasını kazıyor. Müzikler de en az oyunun kendisi kadar ikonik ve birçok görevin hatırda kalmasına yardımcı oluyor. Grand Theft Auto 6 söz konusu olduğunda, iki fragman, kapsamlı tanıtım videosu ve sızdırılan görüntüler aracılığıyla şimdiden 50'ye yakın şarkı duyuldu ve bu süreçte bazı büyük sanatçıların da projede yer aldığı görülüyor. Ayrıca 15 Eylül'de bir dizi popüler sanatçı GTA ile ilgili bir projede yer aldıklarına dair ipuçları paylaşmaya başladı. Travis Scott, PinkPantheress, Morgan Wallen ve Fred Again gibi isimlerin hepsi, sosyal medya hesaplarında GTA 6 tarzı fotoğraflar paylaştı.

GTA 6 albümünde hangi isim ve şarkılar yer alıyor?

Pek çok GTA hayranı bunun resmi oyun müziği (soundtrack) duyurusu olacağını varsaysa da, Rockstar Grand Theft Auto VI: The Album adlı bir albüm duyurdu. Yeni albüm, Grand Theft Auto VI'nın Vice City ve Leonida dünyasının enerjisini yansıtan 34 orijinal şarkıya ev sahipliği yapacak. İşte GTA 6 albümü için açıklanan isimler ve şarkılardan bazıları:

Yung Lean – That’s It (feat. Future & Metro Boomin)

Travis Scott – RHYNO (prod. by Guy-Manuel de Homem-Christo)

CA7RIEL & Paco Amoroso, PinkPantheress, Fred again.., & Etienne de Crécy – Sexy Magic

Morgan Wallen – Last Thing You Need

Rauw Alejandro – Macacoa 2000

Keith Richards – Bright Lights, Big City

GTA 6 albüm fiyatı ne kadar?

GTA 6: The Album, oyunla eş zamanlı olarak 19 Kasım 2026’da CD ve plak olarak satışa sunulacak. Grand Theft Auto VI albümü fiyatı ise 16.99 euro'dan başlıyor.

Grand Theft Auto VI: The Album - Limited-Edition Vinyl: 123.99 euro

Grand Theft Auto VI: The Album - Vinyl: 51.99 euro

Grand Theft Auto VI: The Album - CD: 16.99 euro

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GTA 6 albümü (CD ve plak) satışa çıktı: İşte fiyatı

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