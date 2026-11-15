GTA 6 müzik listesi sızdırıldı: Yıldızlar karması albümü!

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Oynat GTA 6’nın merakla beklenen resmi albüm listesi oyunun çıkışına günler kala sızdırıldı. Sosyal medyada paylaşılan 34 şarkılık listede Dua Lipa, Travis Scott, Lana Del Rey ve Jennie gibi dünyaca ünlü yıldızlar yer alıyor. Bir plak dükkanı çalışanının paylaştığı fiziksel kopya görselleriyle ortaya çıkan albüm, oyun içi radyolardan bağımsız olarak dinleyicilere sunulacak. Müzik albümüyle heyecanı artıran GTA 6, 19 Kasım’da konsollar için çıkış yapacak. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Grand Theft Auto VI: The Album adlı albümde yer alan 34 şarkılık tam liste sızdırıldı. Daha önce Travis Scott, Morgan Wallen ve Keith Richards’ın yer aldığı açıklanan kadroya, Dua Lipa, Playboi Carti, Lana Del Rey, Jennie, Camila Cabello ve Burna Boy gibi isimler de eklendi.

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GTA 6 albümünde hangi parçalar var?

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Justice feat. Michael McDonald – Starting From Zero Tung Lean feat. Future & Metro Boomin – That’s It Playboi Carti – Ahh Yea Travis Scott – Rhyno Catriel & Paco Amoroso feat. PinkPantheress, Fred Again.. & Etienne de Crécy – Sexy Magic Justice feat. Tame Impala, SZA & King Gizzard & the Lizard Wizard – Flower in a Hurricane Dua Lipa – Go Easy Morgan Wallen – Last Thing You Need Jnayco – E Fuerza Regida – Suzuki Rauw Alejandro – Macacoa 3000 A Boogie Wit Da Hoodie feat. Elkane – Dance With Me Burna Boy – Bigger Gunna – Count Up Kodak Black & Don Toliver – Let’s Rock Young Thug – Wakin Up Flex Tee Grizzley – Ikyfl Don Toliver – Tff Cardi B – Don’t Chart JT – GMA Jennie – Power Trip Tove Lo – Blood in Your Eyes Zara Larsson – Fast Emotion Camila Cabello – Sweet Like Candy Fcukers – Only One Arca – Sandunguea Rina Sawayama – TRDWFE Rose Gray – All Again Lana Del Rey – Crazy for You Kali Uchis & Helado Negro – Largate Omar Apollo – No Me Busques Keith Richards – Bright Lights, Big City Jesse Johnson & Dan Funk – Stone Kold Krazy Luvv Stanley Clarke, Russell Davis & Robert Glasper – Overtown Lights

Liste, bir plak dükkânı çalışanının arka kapağında 34 şarkının tamamının yer aldığı fiziksel plak kopyasının görüntülerini paylaşmasının ardından X platformunda yayıldı. Söz konusu sıralama, Rockstar’ın kendi ön kayıt listesinde ilk altı single için ayrılan yerlerle de örtüşüyor; buna göre Yung Lean 2. sırada, Travis Scott 4. sırada ve Keith Richards ise 32. sırada yer alıyor.

Dua Lipa, Rockstar’ın daha önce duyurmadığı parçalardan biri olan "Go Easy" ile 7. sırada karşımıza çıkıyor. Sızdırılan listede ayrıca Playboi Carti’den "Ahh Yea", Jennie’den "Power Trip", Camila Cabello’dan "Sweet Like Candy" ve Lana Del Rey’den "Crazy for You" adlı şarkıların yanı sıra Burna Boy, Gunna, Young Thug, Kali Uchis, Omar Apollo ve Rina Sawayama’nın yeni parçaları da bulunuyor.

Albüm, Justice’in Michael McDonald ile birlikte seslendirdiği "Starting From Zero" adlı parçayla açılıyor. Fransız ikili, 6. sıradaki "Flower in a Hurricane" adlı şarkıda Tame Impala, SZA ve King Gizzard & The Lizard Wizard ile yeniden karşımıza çıkarken; Stanley Clarke, Yussef Dayes ve Robert Glasper iş birliği olan "Overtown Lights" ise sızdırılan listedeki son parça olarak dikkat çekiyor.

Rockstar ve Atlantic Records, 17 Eylül'de albümü duyurdu ve aynı gün Yung Lean, Travis Scott, Morgan Wallen, Rauw Alejandro, Keith Richards ile Ca7riel & Paco Amoroso ve PinkPantheress'in yer aldığı "Sexy Magic" iş birliği dahil olmak üzere altı single yayımladı. Daha sonra yayımlanan singlelar arasında Fuerza Regida'dan "Suzuki", Cardi B'den "Don't Chart" ve Tove Lo'dan "Blood in Your Eyes" yer aldı.

Albüm ön siparişe açıldıktan dakikalar sonra tükendi

Albüm, tüm büyük dijital müzik platformlarının yanı sıra CD ve plak olarak satışa sunulacak. Rockstar'ın mağazasında CD 19.98 dolardan, standart plak 49.98 dolardan, sınırlı üretim plak ise 124.98 dolardan listeleniyor. Sınırlı üretim plaklar, ön siparişe açıldıktan dakikalar sonra tükendi.

Bu albüm, oyunun içindeki radyo yayınlarından ve orijinal müziklerinden ayrı bir çalışma. Oyunun dinamik müziklerini Justice besteledi; "Grand Theft Auto VI: Original Score" ise 11 Aralık'ta, 30 parça ve dijital bonus parçalarla birlikte yayımlanacak. Rockstar ayrıca altı radyo istasyonunun sunucularını da açıkladı: Cocoteo FM'de Bad Bunny, AfroBank FM'de Burna Boy ve Palms Trax, Back Country Radio'da ise Morgan Wallen ve Lana Del Rey yer alıyor.

Yılın beklenen oyunu 19 Kasım'da çıkıyor

Grand Theft Auto VI, 19 Kasım'da PlayStation 5 ve Xbox Series X|S için çıkacak. Standart sürümü 4.000 TL, Ultimate sürümü ise 5.000 TL fiyat etiketine sahip; kutulu versiyonlarda ise disk yerine indirme kodu bulunuyor.

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GTA 6 albümü şarkı listesi sızdırıldı: Yıldızlar karması!

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