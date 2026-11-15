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    GTA 6 müzik listesi sızdırıldı: Yıldızlar karması albümü!

    Grand Theft Auto VI: The Album'ın tüm şarkı listesi, albümün ve oyunun 19 Kasım'da piyasaya sürülmesinden beş gün önce, 14 Kasım Cumartesi günü internete sızdı. Albüm 34 şarkıdan oluşuyor.

    GTA 6 müzikleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Grand Theft Auto VI: The Album adlı albümde yer alan 34 şarkılık tam liste sızdırıldı. Daha önce Travis Scott, Morgan Wallen ve Keith Richards’ın yer aldığı açıklanan kadroya, Dua Lipa, Playboi Carti, Lana Del Rey, Jennie, Camila Cabello ve Burna Boy gibi isimler de eklendi.

    GTA 6 albümünde hangi parçalar var?

    GTA 6 albüm şarkı listesi Tam Boyutta Gör

    1. Justice feat. Michael McDonald – Starting From Zero
    2. Tung Lean feat. Future & Metro Boomin – That’s It
    3. Playboi Carti – Ahh Yea
    4. Travis Scott – Rhyno
    5. Catriel & Paco Amoroso feat. PinkPantheress, Fred Again.. & Etienne de Crécy – Sexy Magic
    6. Justice feat. Tame Impala, SZA & King Gizzard & the Lizard Wizard – Flower in a Hurricane
    7. Dua Lipa – Go Easy
    8. Morgan Wallen – Last Thing You Need
    9. Jnayco – E
    10. Fuerza Regida – Suzuki
    11. Rauw Alejandro – Macacoa 3000
    12. A Boogie Wit Da Hoodie feat. Elkane – Dance With Me
    13. Burna Boy – Bigger
    14. Gunna – Count Up
    15. Kodak Black & Don Toliver – Let’s Rock
    16. Young Thug – Wakin Up Flex
    17. Tee Grizzley – Ikyfl
    18. Don Toliver – Tff
    19. Cardi B – Don’t Chart
    20. JT – GMA
    21. Jennie – Power Trip
    22. Tove Lo – Blood in Your Eyes
    23. Zara Larsson – Fast Emotion
    24. Camila Cabello – Sweet Like Candy
    25. Fcukers – Only One
    26. Arca – Sandunguea
    27. Rina Sawayama – TRDWFE
    28. Rose Gray – All Again
    29. Lana Del Rey – Crazy for You
    30. Kali Uchis & Helado Negro – Largate
    31. Omar Apollo – No Me Busques
    32. Keith Richards – Bright Lights, Big City
    33. Jesse Johnson & Dan Funk – Stone Kold Krazy Luvv
    34. Stanley Clarke, Russell Davis & Robert Glasper – Overtown Lights

    Liste, bir plak dükkânı çalışanının arka kapağında 34 şarkının tamamının yer aldığı fiziksel plak kopyasının görüntülerini paylaşmasının ardından X platformunda yayıldı. Söz konusu sıralama, Rockstar’ın kendi ön kayıt listesinde ilk altı single için ayrılan yerlerle de örtüşüyor; buna göre Yung Lean 2. sırada, Travis Scott 4. sırada ve Keith Richards ise 32. sırada yer alıyor.

    Dua Lipa, Rockstar’ın daha önce duyurmadığı parçalardan biri olan "Go Easy" ile 7. sırada karşımıza çıkıyor. Sızdırılan listede ayrıca Playboi Carti’den "Ahh Yea", Jennie’den "Power Trip", Camila Cabello’dan "Sweet Like Candy" ve Lana Del Rey’den "Crazy for You" adlı şarkıların yanı sıra Burna Boy, Gunna, Young Thug, Kali Uchis, Omar Apollo ve Rina Sawayama’nın yeni parçaları da bulunuyor.

    Albüm, Justice’in Michael McDonald ile birlikte seslendirdiği "Starting From Zero" adlı parçayla açılıyor. Fransız ikili, 6. sıradaki "Flower in a Hurricane" adlı şarkıda Tame Impala, SZA ve King Gizzard & The Lizard Wizard ile yeniden karşımıza çıkarken; Stanley Clarke, Yussef Dayes ve Robert Glasper iş birliği olan "Overtown Lights" ise sızdırılan listedeki son parça olarak dikkat çekiyor.

    Rockstar ve Atlantic Records, 17 Eylül'de albümü duyurdu ve aynı gün Yung Lean, Travis Scott, Morgan Wallen, Rauw Alejandro, Keith Richards ile Ca7riel & Paco Amoroso ve PinkPantheress'in yer aldığı "Sexy Magic" iş birliği dahil olmak üzere altı single yayımladı. Daha sonra yayımlanan singlelar arasında Fuerza Regida'dan "Suzuki", Cardi B'den "Don't Chart" ve Tove Lo'dan "Blood in Your Eyes" yer aldı.

    Albüm ön siparişe açıldıktan dakikalar sonra tükendi

    Albüm, tüm büyük dijital müzik platformlarının yanı sıra CD ve plak olarak satışa sunulacak. Rockstar'ın mağazasında CD 19.98 dolardan, standart plak 49.98 dolardan, sınırlı üretim plak ise 124.98 dolardan listeleniyor. Sınırlı üretim plaklar, ön siparişe açıldıktan dakikalar sonra tükendi.

    Bu albüm, oyunun içindeki radyo yayınlarından ve orijinal müziklerinden ayrı bir çalışma. Oyunun dinamik müziklerini Justice besteledi; "Grand Theft Auto VI: Original Score" ise 11 Aralık'ta, 30 parça ve dijital bonus parçalarla birlikte yayımlanacak. Rockstar ayrıca altı radyo istasyonunun sunucularını da açıkladı: Cocoteo FM'de Bad Bunny, AfroBank FM'de Burna Boy ve Palms Trax, Back Country Radio'da ise Morgan Wallen ve Lana Del Rey yer alıyor.

    Yılın beklenen oyunu 19 Kasım'da çıkıyor

    Grand Theft Auto VI, 19 Kasım'da PlayStation 5 ve Xbox Series X|S için çıkacak. Standart sürümü 4.000 TL, Ultimate sürümü ise 5.000 TL fiyat etiketine sahip; kutulu versiyonlarda ise disk yerine indirme kodu bulunuyor.

    Kaynakça https://x.com/gtasix_/status/2121519137667027013 https://www.notebookcheck.net/Full-GTA-6-album-tracklist-leaks-with-Dua-Lipa-Playboi-Carti-and-Lana-Del-Rey-among-34-songs.1450848.0.html
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