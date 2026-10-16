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    GTA 6 arabaları Miami sokaklarında görüldü

    Rockstar Games, benzersiz bir pazarlama hamlesiyle gerçek araçları Grand Theft Auto 6'daki benzerlerine benzeyecek şekilde modifiye ederek Miami Florida sokaklarına çıkardı.

    gta 6 arabaları sokaklarda Tam Boyutta Gör
    Uzun zamandır beklenen Grand Theft Auto 6'nın çıkışına dair heyecan giderek artıyor. Rockstar Games, oyunun reklam çalışmalarına hız vermiş durumda. Miami sokaklarında GTA 6'da yer alan araçların gerçek versiyonları görüldü.

    Rockstar'dan sıra dışı pazarlama

    Bu haftanın başında oyunun hayranları, Miami sokaklarında sıra dışı görünümlü araçların dolaştığını fark etmeye başladı. İlginç bir şekilde, canlı renklere sahip bu araçların üzerinde "Leonida" (GTA 6'daki bölge) ibareli plakalar bulunuyor ve araçlar konvoy halinde ilerliyor. Konvoyda Grand Theft Auto serisinden tanıdık birçok ikonik araç var. Bunlar arasında gerçek "Progen Emerus" modeline benzetilmiş bir McLaren, "Vice City Polis Departmanı" (VCPD) kaplamalı Lamborghini Huracan'ın yanı sıra Cheetah, Coquette D10, Tempesta ve Manana gibi araçların gerçek versiyonları yer alıyor.

    Miami sokaklarında dolaşan bu araçlara gelen tepkiler genellikle olumlu oldu; pek çok kişi, Rockstar ve Take-Two'nun oyunu pazarlamak için gösterdiği çabadan ve attığı büyük adımlardan etkilendi. Birçok sosyal medya hesabı, söz konusu araçların görüntülerini paylaşmaya başladı.

    GTA 6'nın önümüzdeki ay gerçekleşecek çıkışının ne denli büyük olacağı düşünüldüğünde, Rockstar ve Take-Two'nun oyunun pazarlaması için tüm imkanlarını seferber etmesi şaşırtıcı değil. Ancak Take-Two, çoğu AAA (büyük bütçeli) oyundan farklı olarak, klasik reklam yöntemlerinin ötesine geçen bir strateji izliyor. Her şey, şirketin Ağustos ayında Netflix'e özel "GTA 6 Extended Look” videosu duyurmasıyla başladı. Bu video 30 milyondan fazla izlenmeye ulaştı. Şirket, özellikle Miami bölgesinde oldukça aktif bir tutum sergiliyor; yapılan harcamaların önemli bir kısmının ise şehir projelerinin finanse edilmesine destek olmak amacıyla kullanıldığı görülüyor.

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