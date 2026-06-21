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    GTA 6 Avrupa fiyatı sızdırıldı: İşte beklentileri aşan rakamlar

    Merakla beklenen GTA 6'nın fiyatı için yeni bir sızıntı ortaya çıktı. FNAC ürün kodları temel sürüm ve Premium sürüm fiyatlarını işaret ediyor. İşte tüm detaylar:

    GTA 6 Avrupa fiyatı sızdırıldı: İşte beklentileri aşan rakamlar Tam Boyutta Gör
    GTA 6 fiyatı hakkındaki tartışmalar, ön siparişlerin başlamasına günler kala ortaya çıkan yeni bir sızıntıyla yeniden gündeme geldi. Portekiz merkezli FNAC mağazasında görüldüğü belirtilen ürün kodları, Grand Theft Auto 6'nın temel ve Premium sürümünün muhtemel fiyatlarına işaret ediyor. Sızıntıda ayrıca daha yüksek fiyatlı bir sürümün de yer aldığı görülüyor.

    İşte GTA 6'nın ön siparişler öncesi ortaya çıkan Avrupa fiyatları:

    Rockstar Games'in merakla beklenen yapımı için fiyatlandırma konusu son birkaç yıldır sektörün en çok tartışılan başlıklarından biri haline geldi. Özellikle Wedbush Securities analisti Michael Pachter'ın daha önce yaptığı değerlendirmede şirketin oyunu 100 dolar seviyesinde piyasaya sürebileceğini öne sürmesi, oyuncular arasında geniş yankı uyandırmıştı. O dönemde birçok sektör gözlemcisi bu tahmini abartılı bulsa da yeni sızıntılar bu senaryonun düşünüldüğü kadar uzak olmayabileceğini gösteriyor.

    Paylaşılan bilgilere göre, Fransa, Portekiz, İspanya, Belçika ve İsviçre gibi birçok ülkede faaliyet gösteren perakende zinciri FNAC'ın sisteminde GTA 6'ya ait çeşitli ürün kodları görüntülendi. Ortaya çıkan ekran görüntülerinde RS1 kodlu sürümün 89,99 euro, RS4 kodlu sürümün ise 119,99 euro fiyat etiketiyle listelendiği belirtiliyor. Aynı listede RS5 kodlu başka bir versiyonun da 199,99 euro fiyatla yer aldığı görülüyor. Bu sürümün koleksiyoncu paketi olabileceği değerlendirilse de, Rockstar Games tarafından bu konuda herhangi bir açıklama yapılmış değil.

    GTA 6 Avrupa fiyatı sızdırıldı: İşte beklentileri aşan rakamlar Tam Boyutta Gör
    Ekran görüntülerinde dikkat çeken bir diğer detay ise oyunun çıkış tarihine ilişkin bilgiler oldu. Listelerde 19 Kasım 2026 tarihi yer alırken, RS2 ve RS3 kodlu ürünlerin görüntüden kesilmiş olması nedeniyle bu sürümlere ilişkin ayrıntılar henüz bilinmiyor. Yine de kod sıralaması dikkate alındığında, bu versiyonların temel paket ile Premium sürüm arasında konumlandırılmış alternatif paketler olabileceği düşünülüyor.

    Geçmişte de Grand Theft Auto 6 için farklı fiyatlarla geçici mağaza listelemeleri ortaya çıkmıştı. Ancak bu kez sızıntının, ön siparişlerin başlamasına çok kısa süre kala ve küresel ölçekte faaliyet gösteren büyük bir perakende zincirinden gelmesi nedeniyle daha fazla ciddiye alındığı görülüyor. Buna rağmen mağaza sistemlerinde yer alan ön hazırlık verilerinin zaman zaman değişebildiği ve nihai fiyatların resmî duyuruyla birlikte netleştiği de bilinen bir durum. Bu nedenle söz konusu rakamların kesinleşmiş bilgiler olarak değerlendirilmemesi gerekiyor.

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    hasandemirrr 3 gün önce

    çok güzel

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