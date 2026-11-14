Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    GTA 6'nın beş ayda 55 milyon kopya satması bekleniyor

    Investor’s Business Daily tarafından paylaşılan son analizler, GTA 6'nın dört buçuk ay gibi kısa bir sürede 55 milyondan fazla kopya satabileceğini söylüyor. İşte detaylar.

    GTA 6'nın beş ayda 55 milyon kopya satması bekleniyor Tam Boyutta Gör
    Yıllardır heyecanla beklenen GTA 6, nihayet 19 Kasım'da oyunseverlerle buluşacak. Aylardır gündemden düşmeyen oyun, daha çıkmadan satış rekorları kırmaya başlamış durumda. Bu hafta başında gelen haberler, oyunun daha ön sipariş aşamasında 10.31 milyon kopya sattığını ve Rockstar’a şimdiden 1 milyar dolar sağladığını ortaya çıkarmıştı. Görünen o ki bu performans 2026'nın ikinci çeyreğine kadar da hız kesmeyecek. Zira paylaşılan son tahminler, oyunun ilk beş ayı içinde 55 milyon kopya satacağına işaret ediyor.

    GTA 6, 19 Kasım'da Çıkacak

    Söz konusu bu tahmin "Investor’s Business Daily"den geliyor. İş dünyasına yönelik yayın yapan Investor’s Business Daily, Take Two'nun 2027 mali yılı bitmeden 55 milyon GTA 6 kopyası satılacağını öngörüyor. Bu da 19 Kasım 2026 ile 31 Mart 2027 arasındaki döneme denk geliyor. Rapora göre oyun sadece 2026'da 45 milyon kopya satabilir. Oyun daha PC'ye gelmeden bu rakamlara ulaşabilirse beklentilerin bile üzerine çıkmış olur.

    Yıllar sonra gelen bu yeni GTA oyununun hemen hemen her konuda oyun dünyası için çıtayı yükseltecek yapım olması bekleniyor. GTA 6'nın merkezinde, birlikte soygun yapan bir çift bulunuyor. Bu yüzden GTA tarihinde ilk kez kontrol ettiğimiz ana karakterlerden biri kadın olacak. Oyun, Vice City'yi de içine alan Leonida (Florida) bölgesinde geçiyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Ekranlı ve mikrofonlu akıllı yüzük

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Oy Ver
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    hyundai accent blue 1.6 benzin lpg protein tozu ishal yapar mı hararet göstergesi kaç olmalı f10 520i 1.9 tdi motor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    POCO F9 Ultra
    POCO F9 Ultra
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    Toshiba Dynabook Satellite Pro
    Toshiba Dynabook Satellite Pro
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum