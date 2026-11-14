GTA 6'nın beş ayda 55 milyon kopya satması bekleniyor

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

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Oynat Oyun dünyasının merakla beklediği GTA 6, daha çıkış yapmadan satış rekorları kırmaya başladı. Analizlere göre yapımın, piyasaya sürüldükten sonraki ilk beş ayda 55 milyon kopya satması bekleniyor. Şimdiden 10 milyondan fazla ön sipariş alan oyunun, PC sürümü gelmeden sadece konsollarda bile 2026 sonuna kadar 45 milyon adede ulaşacağı öngörülüyor. Tarihinde ilk kez kadın bir ana karaktere yer verecek olan yapım, Vice City haritasıyla çıtayı yükseltecek. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Yıllardır heyecanla beklenen GTA 6, nihayet 19 Kasım'da oyunseverlerle buluşacak. Aylardır gündemden düşmeyen oyun, daha çıkmadan satış rekorları kırmaya başlamış durumda. Bu hafta başında gelen haberler, oyunun daha ön sipariş aşamasında 10.31 milyon kopya sattığını ve Rockstar’a şimdiden 1 milyar dolar sağladığını ortaya çıkarmıştı. Görünen o ki bu performans 2026'nın ikinci çeyreğine kadar da hız kesmeyecek. Zira paylaşılan son tahminler, oyunun ilk beş ayı içinde 55 milyon kopya satacağına işaret ediyor.

GTA 6, 19 Kasım'da Çıkacak

Söz konusu bu tahmin "Investor’s Business Daily"den geliyor. İş dünyasına yönelik yayın yapan Investor’s Business Daily, Take Two'nun 2027 mali yılı bitmeden 55 milyon GTA 6 kopyası satılacağını öngörüyor. Bu da 19 Kasım 2026 ile 31 Mart 2027 arasındaki döneme denk geliyor. Rapora göre oyun sadece 2026'da 45 milyon kopya satabilir. Oyun daha PC'ye gelmeden bu rakamlara ulaşabilirse beklentilerin bile üzerine çıkmış olur.

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Yıllar sonra gelen bu yeni GTA oyununun hemen hemen her konuda oyun dünyası için çıtayı yükseltecek yapım olması bekleniyor. GTA 6'nın merkezinde, birlikte soygun yapan bir çift bulunuyor. Bu yüzden GTA tarihinde ilk kez kontrol ettiğimiz ana karakterlerden biri kadın olacak. Oyun, Vice City'yi de içine alan Leonida (Florida) bölgesinde geçiyor.

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GTA 6 beş ayda 55 milyon kopya satabilir

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