GTA 6 bir kez daha ertelenecek mi? Rockstar Games nihai kararını açıkladı

Tam Boyutta Gör Sadece bu yılın değil, belki de tüm zamanların en heyecanla beklenen oyunu olan GTA 6, birkaç gecikmenin ardından nihayet 19 Kasım'da raflardaki yerini alacak. Rockstar Games tarafından duyurulan bu son tarihe de şüpheyle yaklaşanlar vardı ama stüdyonun son açıklamasıyla birlikte bu şüpheler büyük ölçüde ortadan kalktı. Rockstar Games, oyunun 19 Kasım'da çıkacağını bir kez daha doğruladı ve tanıtım için de artık takvimin belirlendiğini paylaştı.

GTA 6'nın Tanıtım ve Ön Sipariş Süreci Haziran Sonu Gibi Başlayacak

GTA 6'nın tam teşekküllü tanıtım kampanyası Haziran sonu-Temmuz başı gibi başlayacak. Bu yüzden üçüncü fragman da muhtemelen bu periyotta yayınlanacak. Ayrıca oyunun ön siparişe açılması da büyük ihtimalle tanıtım kampanyasının başlamasına paralel olarak gerçekleşecek. Yani ön sipariş sürecinin de Haziran sonu gibi başlaması bekleniyor.

Oyuncuları Vice City'ye geri götürecek olan GTA 6, birlikte suç dünyasına atılan genç bir çifte odaklanıyor. Oyuncular dönüşümlü olarak her iki karakteri de kontrol ediyor olacak. Bu yönüyle GTA 6, hikâye modunda oynanabilir bir kadın karakterin olduğu ilk Grand Theft Auto oyunu olacak. Oyun çıkışta sadece hikâye moduyla gelecek olsa da kısa süre sonra bir online mod da eklenecek.

