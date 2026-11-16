GTA 6'yı bitirme süresi ve görev sayısı belli oldu: Tahminlerin altında!

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Oynat Merakla beklenen GTA 6'nın ana hikaye süresi ve görev sayısı sızdırıldı. Sızdırılan bilgilere göre oyun beş ana bölümden ve yaklaşık yüz görevden oluşacak. Jason ve Lucia'nın macerası elli saatlik bir hikaye sunarken, açık dünyadaki tüm detayları keşfedip oyunu tamamen bitirmek isteyenlerin yaklaşık iki yüz saat harcaması gerekecek. Kesin süreler oyun yayınlandığında netlik kazanacak. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Insider Gaming, sızan GTA 6 inceleme bilgilerinden yola çıkarak GTA 6’nın ne kadar sürede bitirileceğini öğrendi. Yan aktiviteler veya isteğe bağlı görevler hariç tutulduğunda, oyuncuların Jason ve Lucia'nın hikayesini 50 saatte bitirebileceği belirtiliyor. Ancak PS5 oyuncularının platin kupayı kazanabilmek için Leonida'yı keşfetmeye çok daha fazla zaman ayırmaları gerekecek.

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GTA 6 ana hikayesi 50 saat sürecek, 100 görev olacak

Bu tahmin, oyunun piyasaya çıkış tarihinden önce değerlendiren medya mensuplarının izlenimlerine dayanıyor. Oyunun ayrıca beş hikaye bölümüne yayılmış 100 görevden oluştuğu söyleniyor.

50 saatlik hikaye süresi, daha önce konuşulanlara kıyasla kısa kalıyor. Rob Nelson, New York Times'a verdiği bir röportajda kendi oynanış sürecinin yaklaşık 80 saat sürdüğünü belirtmişti. Fakat bu süre, dikkatin dağılmasının çok kolay olduğu devasa açık dünyadaki isteğe bağlı görevleri de kapsıyordu.

Vice City ve çevresindeki bölgeleri kapsayan harita, GTA 5 veya Red Dead Redemption 2'dekinden önemli ölçüde daha büyük. Grand Theft Auto 5, 32 saatlik tek oyunculu deneyim sunarken, RDR 2 benzer şekilde 50 saatlik oynanış süresi gerektiriyordu. Bölgeler arasında atlar yerine güçlü süper arabalarla seyahat edebilme imkanı, bu sürede bir etken olabilir.

GTA 6 ile ilgili sızan yeni bilgiler, PS5 kupaları ve Xbox başarımlarına ilişkin önceki bir raporu detaylandırıyor. Oyuncuların PlayStation platin kupasını alabilmeleri için yaklaşık 200 saat ayırmaları gerekecek. Xbox tarafında ise nadir (mythic) başarımının olması bekleniyor.

Gerçek rakamlar, oyuncular kendi deneyimlerini paylaşıp kupa gerekliliklerini doğruladıkça netleşecek. O zamana dek, GTA 6'nın ana hikayesi için yaklaşık 50 saatlik süre en makul tahmin olarak öne çıkarken, oyunu tamamen bitirmeyi hedefleyenler için 200 saatlik bir süre olası bir hedef olarak görülebilir.

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GTA 6 bitirme süresi ve görev sayısı belli oldu!

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