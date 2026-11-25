Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat GTA 6'nın çıkışı oyun dünyasını derinden sarsarken, en büyük darbeyi Call of Duty serisi aldı. Yayımlanan son rapora göre, GTA 6 öncesinde günde ortalama 8 milyon aktif oyuncuya ulaşan Call of Duty, yeni oyunun gelişiyle oyuncularının yarısını kaybetti. Aktif kullanıcı sayısı 4 milyona kadar gerileyen seride, aradan bir hafta geçmesine rağmen henüz normale dönme emaresi görülmüyor. Fortnite ve FC serisi kayıplarını telafi etmeye başlasa da Call of Duty için endişeli bekleyiş sürüyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yıl çıkan Black Ops 7 ile oyuncuları hayal kırıklığına uğratan Call of Duty serisi, bu yıl ise çok daha iyi yorumlar alan Modern Warfare 4 ile geri döndü. Ekim ayında çıkan Modern Warfare 4, son dönemde çıkan Call of Duty'ler arasında en beğenilenlerden biri oldu. Ancak Call of Duty serisi bu kez de GTA engeline takıldı. Çıktığı günden beri fırtınalar estiren GTA 6, Call of Duty'nin oyuncularını elinden aldı.

Call of Duty'nin Oyuncu Sayısı Neredeyse Yarı Yarıya Düştü

Alinea Insight tarafından paylaşılan yeni rapora göre, GTA 6 çıktıktan sonra Call of Duty oynayanların sayısı neredeyse yarı yarıya azaldı. GTA 6 çıkmadan Call of Duty oyunları günde ortalama 8 milyon aktf oyuncuya ulaşıyordu. GTA 6'nın çıkışından sonra ise bu sayı 4 milyonlara düştü.

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Üstelik artık bir hafta geçmiş olmasına rağmen bir normale dönme emaresi de görülmüyor. Önümüzdeki günlerde bu sayının tekrar yukarı doğru çıkması bekleniyor ama yeniden 8 milyon seviyesini görüp göremeyeceği konusunda şüpheler var.

Tabii GTA 6'dan etkilenen tek seri Call of Duty değil. Oyunun çıkışına paralel olarak Fortnite da oyuncularının yüzde 28'ini kaybetti. Benzer şekilde EA Sports FC oynayanların sayısında da yüzde 27'lik bir düşüş yaşandı. Ancak bu oyunlar yavaş yavaş oyuncularını geri topluyor. Örneğin FC serisinde ilk günlerde yüzde 27 olan düşüş şu anda yüzde 20 seviyesine gerilemiş durumda. Call of Duty serisi için endişe verici olanı, benzer bir toparlanmanın orada yaşanmaması olması.

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GTA 6, Call of Duty oyuncularını elinden aldı

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