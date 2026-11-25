Yapay Zeka Özeti:
- GTA 6'nın çıkışı oyun dünyasını derinden sarsarken, en büyük darbeyi Call of Duty serisi aldı. Yayımlanan son rapora göre, GTA 6 öncesinde günde ortalama 8 milyon aktif oyuncuya ulaşan Call of Duty, yeni oyunun gelişiyle oyuncularının yarısını kaybetti. Aktif kullanıcı sayısı 4 milyona kadar gerileyen seride, aradan bir hafta geçmesine rağmen henüz normale dönme emaresi görülmüyor. Fortnite ve FC serisi kayıplarını telafi etmeye başlasa da Call of Duty için endişeli bekleyiş sürüyor.
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Call of Duty'nin Oyuncu Sayısı Neredeyse Yarı Yarıya Düştü
Alinea Insight tarafından paylaşılan yeni rapora göre, GTA 6 çıktıktan sonra Call of Duty oynayanların sayısı neredeyse yarı yarıya azaldı. GTA 6 çıkmadan Call of Duty oyunları günde ortalama 8 milyon aktf oyuncuya ulaşıyordu. GTA 6'nın çıkışından sonra ise bu sayı 4 milyonlara düştü.
Üstelik artık bir hafta geçmiş olmasına rağmen bir normale dönme emaresi de görülmüyor. Önümüzdeki günlerde bu sayının tekrar yukarı doğru çıkması bekleniyor ama yeniden 8 milyon seviyesini görüp göremeyeceği konusunda şüpheler var.
Tabii GTA 6'dan etkilenen tek seri Call of Duty değil. Oyunun çıkışına paralel olarak Fortnite da oyuncularının yüzde 28'ini kaybetti. Benzer şekilde EA Sports FC oynayanların sayısında da yüzde 27'lik bir düşüş yaşandı. Ancak bu oyunlar yavaş yavaş oyuncularını geri topluyor. Örneğin FC serisinde ilk günlerde yüzde 27 olan düşüş şu anda yüzde 20 seviyesine gerilemiş durumda. Call of Duty serisi için endişe verici olanı, benzer bir toparlanmanın orada yaşanmaması olması.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Yarışma için bizzat sürücü yapıyor zaten bu park denemesini.
bu çok saçma ama bir şekilde sürücüye mesaj falan gitmeli