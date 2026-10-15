GTA 6 çıkış fragmanı yayınlandı: İşte Vice City'nin büyüleyici görüntüleri!

Oyunun çıkış fragmanı, GTA 6'nın görsel detaylarını ve açık dünya tasarımını gözler önüne seriyor. Videoda gündüz ve gece yaşamından şehir manzaralarına, vahşi doğadan araçlara kadar pek çok farklı sahne görüyoruz. Karakter animasyonları, çevre detayları ve ışıklandırma gibi unsurlar da dikkat çekiyor. Fragmandaki görüntülerin PlayStation 5 ilekaydedildiği belirtiliyor.
GTA 6'nın müzikleri yayınlandı
Yeni fragmanda, GTA 6'nın özgün müziklerinden Justice'ın “Flower in a Hurricane” adlı parçası kullanılıyor. Bu şarkı dahil olmak üzere tüm özgün müzikler Spotify'da yayınlandı.
GTA 6 çıkış tarihi ve fiyatı
Grand Theft Auto VI, 19 Kasım 2026 tarihinde PlayStation 5 ve Xbox Series X|S platformlarında çıkış yapacak. Ön sipariş veren kullanıcılar 12 Kasım'da indirmeye başlayabilecek.
GTA 6'nın PlayStation Store ve Xbox Store'daki standart sürümü 3.999 TL, Ultimate Edition sürümü ise 4.999 TL fiyatla ön siparişe sunuldu.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: