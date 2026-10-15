GTA 6 çıkış fragmanı yayınlandı: İşte Vice City'nin büyüleyici görüntüleri!

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Tam Boyutta Gör Rockstar Games, merakla beklenen GTA 6'nın (Grand Theft Auto VI) çıkış fragmanını yayınladı. Fragmanda Vice City ve Leonida eyaletinin atmosferine, Jason ve Lucia'nın hikâyesine ve oyundaki farklı aktivitelere ilişkin çok sayıda yeni görüntü yer alıyor. GTA 6, 19 Kasım 2026'da PlayStation 5 ve Xbox Series X|S için çıkış yapacak.

Oyunun çıkış fragmanı, GTA 6'nın görsel detaylarını ve açık dünya tasarımını gözler önüne seriyor. Videoda gündüz ve gece yaşamından şehir manzaralarına, vahşi doğadan araçlara kadar pek çok farklı sahne görüyoruz. Karakter animasyonları, çevre detayları ve ışıklandırma gibi unsurlar da dikkat çekiyor. Fragmandaki görüntülerin PlayStation 5 ilekaydedildiği belirtiliyor.

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GTA 6'nın PC çıkış tarihi ortaya çıktı: Çok bekletmeyecek 1 gün önce eklendi

GTA 6'nın müzikleri yayınlandı

Yeni fragmanda, GTA 6'nın özgün müziklerinden Justice'ın “Flower in a Hurricane” adlı parçası kullanılıyor. Bu şarkı dahil olmak üzere tüm özgün müzikler Spotify'da yayınlandı.

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GTA 6 çıkış tarihi ve fiyatı

Grand Theft Auto VI, 19 Kasım 2026 tarihinde PlayStation 5 ve Xbox Series X|S platformlarında çıkış yapacak. Ön sipariş veren kullanıcılar 12 Kasım'da indirmeye başlayabilecek.

GTA 6'nın PlayStation Store ve Xbox Store'daki standart sürümü 3.999 TL, Ultimate Edition sürümü ise 4.999 TL fiyatla ön siparişe sunuldu.

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GTA 6 çıkış fragmanı yayınlandı: Büyüleyici görüntüler bir arada!

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