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    GTA 6 çıkışı öncesi Sony'den PS5 "güvenlik" güncellemesi

    GTA 6'nın çıkışına sayılı günler kala Sony, yeni bir PlayStation 5 güncellemesi daha yayınladı. Yılın beklenen oyununu korsan oynamak mümkün olmayacak gibi görünüyor.

    GTA 6 çıkışı öncesi Sony PS5 güvenlik güncellemesi Tam Boyutta Gör
    Sony, PlayStation 5 için sistem yazılımına yönelik birtakım güvenlik düzeltmeleri içeren yeni bir firmware güncellemesi yayınladı. Bu güncelleme, PS5'e yönelik jailbreak girişimlerinin her geçen hafta hız kazandığı, Sony için çalkantılı döneme denk geliyor. Söz konusu açıklar, kullanıcıların oyunları korsan yollarla yüklemesine ve konsol üzerinde değişiklikler yapmasına olanak tanıyor. Grand Theft Auto 6'nın da ufukta görünmesiyle birlikte Sony, tüm zamanların en büyük oyun lansmanlarından biri öncesinde güvenlik önlemlerini güçlendirmeyi hedefliyor olabilir.

    PS5 14.22 güncellemesi yayınlandı

    PlayStation 5 için yayınlanan en güncel aygıt yazılımı, 1.267 GB boyutundaki 26.07-14.22.00 sürümü. Bugün, yani 2 Kasım itibarıyla indirilebilir durumda olan güncellemenin resmi notlarında şu değişiklikler belirtiliyor: “Sistem yazılımında bazı güvenlik düzeltmeleri yapıldı.

    Güncelleme notları oldukça kısa ve herhangi bir ayrıntı içermiyor olsa da, bu güncelleme PS5 jailbreak dünyasının gelişmeye devam ettiği dönemde geldi. Sony, bu açıkların güncel sistem yazılımını etkilemesini engellemeye çalışıyor gibi görünüyor; özellikle de bazı oyunların güncellemeleri indirebilmek ve oynanabilir kalabilmek için daha yeni aygıt yazılımı sürümlerini şart koşmaya başladığı göz önüne alındığında, bu durum daha da önem kazanıyor.

    PC'ye beklenenden erken gelebilir

    Grand Theft Auto 6'nın çıkışının yaklaşmasıyla birlikte, Rockstar'ın sabırsızlıkla beklenen bu dev yapımının çalışması için belirli bir PS5 aygıt yazılımı sürümünün gerekip gerekmeyeceği konusunda topluluk içinde spekülasyonlar başladı. Oyunu korsan yollarla edinmeye yönelik ilginin yüksek olması nedeniyle jailbreak meraklıları Sony'nin güvenlik önlemlerini aşmanın yollarını arıyor. Bu durum, oyunun resmi olmayan yollarla PC'ye erken getirilmesinin de önünü açabilir.

    Güncellemeler devam edecek mi?

    Şimdi asıl merak edilen soru, Sony’nin yayınladığı bu son yazılım güncellemesinin PS5’i güvende tutmaya yetip yetmeyeceği ya da GTA 6’nın çıkışından sonra da ardı ardına güncellemelerin yayınlanıp yayınlanmayacağı.

    Kaynakça https://www.playstation.com/en-gb/support/hardware/ps5/system-software-info/ https://insider-gaming.com/latest-ps5-firmware-update-improves-security-ahead-of-gta-6-release/
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