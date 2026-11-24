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Oynat GTA 6'da 2002 yapımı efsanevi Vice City'ye açılan gizli bir portal keşfedildi. Haritadaki 13 farklı noktada bulmacayı çözen oyuncular, oyunda PlayStation 2 dönemine ışınlanıyor. Bu nostaljik bölümde retro grafiklerle Malibu Club'a ulaşabilir, Tommy Vercetti'nin ikonik gömleğini ve özel motosikletini kazanabilirsiniz. Sürprizi açmak için oyunun üçüncü bölümüne ulaşmış olmanız gerekiyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Rockstar Games'in oyunlarına yerleştirdiği gizli detaylar, oyuncular tarafından yıllar boyunca keşfedilmeye devam ediyor. Son olarak GTA 6'da ortaya çıkarılan yeni bir Easter Egg ise serinin hayranlarını doğrudan 2002 yılına götürüyor. Bir oyuncu, karmaşık bir bulmacayı çözerek orijinal Grand Theft Auto: Vice City'ye açılan gizli bir portalı ortaya çıkardı.

GTA 6'daki gizli portal nasıl açılıyor?

Keşfedilen sürpriz, oyuncuların 2002 yılında yayımlanan Vice City'nin dünyasına dönmesini sağlıyor. Üstelik Rockstar, bu bölümde yalnızca eski oyunun haritasını kullanmakla kalmıyor. Grafikler PlayStation 2 dönemini anımsatan bir görünüme geçerken karakter modelleri de orijinal oyundaki tarzına dönüşüyor. Deneyimi tamamlayan oyuncular, Tommy Vercetti'nin Hawaii gömleğini ve 2002 yapımından tanıdık bir motosikleti de kazanabiliyor.

Easter Egg'i keşfetmek ise oldukça zahmetli. Gizli içeriğe ulaşmak için haritanın farklı noktalarına dağılmış 13 elektrik santralinde belirli işlemleri sırasıyla gerçekleştirmek gerekiyor. Bu noktalarda bulunan ipuçları bir araya getirildiğinde "LIFE IS PASSING ME BY" ifadesi ortaya çıkıyor. Bu ifade, orijinal Vice City'de oyun içi saatin daha hızlı ilerlemesini sağlayan hile koduna gönderme yapıyor.

Tüm aşamaların doğru sırayla ve hızlı seyahat kullanılmadan tamamlanması durumunda ise oyuncuların karşısına gerçek bir portal çıkıyor. Portal, Jason'ı doğrudan 2002 yapımı Vice City'deki Malibu Club'a taşıyor. Burada serinin eski karakterlerinden Kent Paul ile yeniden karşılaşmak da mümkün. Karakteri, orijinal oyunda olduğu gibi Danny Dyer seslendiriyor.

Bulmacayı tamamlamak isteyen oyuncuların GTA 6'da 3. bölüme ulaşması ve böylece haritanın tamamına erişim kazanması gerekiyor. İşlemlerin ayrıntılı sırasına ise aşağıdaki videodan ulaşabilirsiniz.

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GTA 6'da 2002 Vice City'ye açılan gizli portal bulundu

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