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Oynat GTA 6'da resmi olarak bulunmayan birinci şahıs modu, oyuncular tarafından bir oyun hatasıyla keşfedildi. Kontrolcü ayarları ve telefon menüsü kullanılarak aktif edilen bu yöntem, oyuncuların sokaklarda birinci şahıs açısıyla dolaşmasına ve çatışmalara girmesine imkan sağlıyor. Ancak görsel hatalar içeren moddan çıkmak için kayıt dosyasını tekrar yüklemek gerekiyor. Rockstar Games'in mod için resmi bir adım atıp atmayacağı ise henüz bilinmiyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Rockstar Games'in merakla beklenen oyunu GTA 6'da resmi olarak birinci şahıs modu (FPS) bulunmuyor. Ancak bu mod, bir oyun hatasından faydalanılarak etkinleştirilebiliyor. Üstelik bu yöntem sayesinde oyuncular yalnızca araç kullanmakla kalmıyor, karakterlerini kontrol ederek sokaklarda dolaşabiliyor ve silahlı çatışmalara katılabiliyor.

GTA 6'da FPS modu nasıl açılır?

GTA 6'da birinci şahıs kamera açısını etkinleştirmek için aşağıdaki adımların izlenmesi gerekiyor:

Ayarlar menüsünden Kontrolcü sekmesine girin. PlayStation 5'te Touch Pad Button seçeneğini Camera olarak değiştirin. Xbox'ta ise View Button üzerinden Camera'yı seçin. Herhangi bir araca geçerek sürücü koltuğuna oturun. D-pad üzerindeki yukarı tuşuna basarak karakterin telefonunu açın. PlayStation'da Daire, Xbox'ta ise B tuşuyla telefonu kapatın. Telefonu kapattıktan hemen sonra Touch Pad veya View Button tuşuna birkaç kez basın. Kamera açısı değişene kadar işlemi tekrarlayın.

İşlem başarılı olduğunda oyun birinci şahıs perspektifine geçiyor. Bu kamera açısı yalnızca araç kullanırken değil, araçtan indikten sonra da kullanılabiliyor. Hatta birinci şahıs için oyunda silah animasyonlarının da olduğu görülüyor.

Ancak yöntemin bazı dezavantajları bulunuyor. Öncelikle birinci şahıs modundan normal kamera açısına dönmek oldukça zor. Mevcut yöntemde üçüncü şahıs perspektifine geri dönmek için kayıt dosyasını yeniden yüklemek gerekiyor. Ayrıca özellik resmi olarak desteklenmediğinden animasyonlarda ve kamera geçişlerinde çeşitli görsel hatalar ortaya çıkabiliyor.

Rockstar Games'in ilerleyen dönemde GTA 6'ya resmi bir birinci şahıs kamera modu ekleyip eklemeyeceği ise henüz bilinmiyor.

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GTA 6'da birinci şahıs modu keşfedildi: FPS modu nasıl açılır?

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