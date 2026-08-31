Rockstar açıkladı: GTA 6’da mikro ödeme ve üretken yapay zeka olmayacak

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Rockstar Games, uzun süredir beklenen GTA 6 hakkında oyuncuların merak ettiği iki önemli konuya açıklık getirdi. Kinda Funny Games ile gerçekleştirilen bir görüşmede stüdyoya yöneltilen sorularda mikro ödeme sistemleri ve üretken yapay zekanın kullanımına değinildi. Rockstar Games ise yaptığı açıklamada oyuncuların yüreğine adete su serpti.

GTA 6’da mikro ödeme olmayacak

Stüdyo oyunun 19 Kasım 2026’daki çıkışında gerçek parayla oyun içi içerik satın alınmasına dayalı mikro ödeme sistemlerinin bulunmayacağını doğruladı. Ayrıca oyunda üretken yapay zekanın kullanılmadığı da açıklandı.

Bu açıklama, GTA 6’nın çıkışta tek oyunculu deneyime odaklanacağını bir anlamda garanti altına alıyor. Bu durum aynı zamanda yeni bir Grand Theft Auto Online için yakın zamanda bir duyuru yapılmayacağına işaret ediyor.

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Rockstar’ın verdiği diğer önemli bilgi ise üretken yapay zeka konusunda oldu. Kinda Funny Games’ten Greg Miller, stüdyoya GTA 6’da üretken yapay zeka kullanılıp kullanılmadığını sordu. Rockstar ekibinin yanıtı ise “Oyunda yapay zeka kullanılmıyor” oldu.

GTA 6, 9 Kasım 2026’da PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için piyasaya çıkacak.

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GTA 6’da mikro ödeme ve üretken yapay zeka olmayacak

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