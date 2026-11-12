GTA 6'da sansür tartışması: Dosya boyutu ülkeden ülkeye değişiyor!

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat GTA 6 ön yüklemelerinde dosya boyutlarının ülkeden ülkeye değişmesi sansür iddialarını doğurdu. Japonya, Avustralya ve Yeni Zelanda sürümlerinin dünya geneline göre daha küçük boyutta olduğu görüldü. Özellikle Japonya versiyonundaki yaklaşık 1,2 gigabaytlık eksiklik, cinsel içerikli bazı sahnelerin yerel düzenlemeler gereği çıkarılmış olabileceği şüphesini güçlendiriyor. Rockstar Games cephesinden ise iddialara ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Podcast Formatında Dinle 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Yorumların Özetini Seslendir 5 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x

Tam Boyutta Gör Grand Theft Auto VI'nın Japonya, Avustralya ve Yeni Zelanda'da dosya boyutunun diğer ülkelere kıyasla daha küçük olduğu bildiriliyor. Bu durum, Rockstar Games'in yerel düzenlemelere uyum sağlamak adına oyundan bazı içerikleri çıkarmış olabileceğine dair endişeleri beraberinde getirdi. Söz konusu farklar ön yükleme süreciyle gün yüzüne çıktı.

GTA 6, PlayStation ve Xbox'ta en çok ön sipariş verilen oyun oldu 4 sa. önce eklendi

Bazı ülkelerde sansürlenebilir!

Oyunun Japonya versiyonu PS5 üzerinde yaklaşık 208.725 GB yer kaplarken, diğer ülkelerin çoğunda bu boyut 209.913 GB seviyesinde. Xbox tarafında da benzer bir fark göze çarpıyor; Japonya versiyonu 208.74 GB iken, dünya genelinde 209.86 GB büyüklüğünde.

Bu fark, oyunun yaklaşık 1.2 GB daha küçük olduğu Japonya'da özellikle dikkat çekiyor. Automaton'a göre, Japonya'nın "CERO Z" derecelendirme sistemi şiddet ve suç içeriklerine dair uyarılar barındırıyor ancak cinsel içeriklere dair herhangi bir uyarı içermiyor. Öte yandan, Avrupa ve Amerika'daki derecelendirme sistemlerinde açıkça "yoğun cinsel içerik" uyarısı yer alıyor; bu da bazı oyuncuların Japonya'da çıkan versiyonda sahnelerin değiştirilmiş olabileceğinden şüphelenmesine yol açtı.

Avustralya ve Yeni Zelanda'da ise çok daha küçük bir fark göze çarpıyor. Bu ülkelere özel versiyonlarda "core_restofworld001" olarak adlandırılan, yaklaşık 704 KB boyutunda bir dosyanın eksik olduğu keşfedildi. "core_restofworld" adlı bir başka dosya ise yaklaşık 1.28 GB boyutunda ve ülkeye özgü içeriklerin varlığına dair soru işaretleri yaratıyor.

Bununla birlikte, söz konusu dosyaların tam olarak ne işe yaradığı henüz bilinmiyor.

Rockstar Games, GTA 6'nın herhangi bir ülkede sansürlü içerik barındırıp barındırmadığına dair bir açıklama yapmadı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

GTA 6'da sansür tartışması: Dosya boyutu ülkeden ülkeye değişiyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: