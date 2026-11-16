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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat GTA 6 için başlayan ön indirmeler, küresel internet trafiğinde tarihi bir rekor kırılmasına yol açtı. Yaklaşık 220 gigabayt boyutundaki oyunu aynı anda indirmeye çalışan milyonlarca oyuncu, altyapıda devasa bir yoğunluk oluşturdu. DE-CIX ağında küresel veri trafiği saniyede 33 terabiti aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Oyunun 19 Kasım'daki çıkış günüyle birlikte internet trafiğinin daha da artması bekleniyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Yıllardır beklenen GTA VI oyununa sayılı günler kaldı. 19 Kasım’da çıkış yapacak oyunun ön indirmeleri başladı. GTA 6'nın ön indirmelerinin başlamasıyla birlikte dünya genelindeki internet trafiği rekor kırdı. Dünyanın önde gelen İnternet Değişim Noktası (IX) operatörü DE-CIX'ten yapılan açıklamaya göre 10 Kasım’dan sonra internet veri trafiği zirveyi gördü. Türkiye’den bağlantılarda tüm zamanların en yüksek seviyesi görüldü.

Avrupa'nın en büyük internet değişim noktası olan DE-CIX Frankfurt'ta da yeni bir rekor kırıldı. Salı günü Türkiye saatiyle 22.20'de internet trafiği saniyede 22,30 terabite ulaştı. Böylece Ocak 2026'da kaydedilen önceki rekor yüzde 19,06 oranında aşıldı.

DE-CIX'in dünya genelindeki ağında ise trafik saniyede 33,01 terabite kadar yükseldi. ABD'deki bazı merkezlerde de benzer rekorlar kaydedildi. DE-CIX Dallas'ta trafik 2,66 terabite, Chicago'da 1,22 terabite ve Phoenix'te 212,34 gigabite ulaştı.

GTA 6 fiziksel kopyalarında kutuyu açmadan kod görülebiliyor 2 gün önce eklendi

10 milyona yakın oyuncunun ön sipariş verdiği GTA 6’nın indirme boyutu yaklaşık 220 GB. Oyuncuların oyunu çıkış gününde oynamaya hazır olmak için önceden indirmeye başlaması, kısa süre içerisinde ağ altyapısında ciddi bir veri talebi oluşturdu.

CTO'dan açıklama

DE-CIX şirketinin CTO'su Dr. Thomas King, GTA 6 ön indirmeleriyle yaşanan veri trafiği artışının daha önce karşılaşılmamış boyutta olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“Büyük oyun lansmanları, internet trafiğinde çok kısa süre içinde önemli artışlara yol açabilen gelişmeler arasında yer alıyor. Yazılım güncellemelerinin kullanıma sunulduğu dönemlerde veya UEFA Şampiyonlar Ligi ve FIFA Dünya Kupası gibi canlı yayınlanan büyük etkinlikler sırasında internet trafiğinde ani artışlar görmeye alışkınız. Ancak bu kez yaşanan artışın boyutu daha önce görülmemiş düzeyde. Bu yeni rekorlar, dijital altyapımızın bugün ne denli büyük miktarda veriyi işleyebildiğinin etkileyici bir göstergesi”

Rockstar Games, GTA 6'yı ülkemizde 19 Kasım Türkiye saati ile 00.00’da erişime açacak. Oyunun çıkış tarihinde internet altyapısındaki yoğunluğun nasıl olacağı ise merak konusu. GTA 6’yı çıkış tarihinde indirecek olan oyuncular ile konsol sahibi olmadığı için oyunu izlemek zorunda kalacak kullanıcılar, trafik yoğunluğuna yol açacak.

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