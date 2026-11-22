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Yapay Zeka Özeti: Oynat 1 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat GTA 6'dan paylaşılan oynanış videoları, şehirdeki karakterlerin inanılmaz direncini gözler önüne serdi. Videolarda halkın fiziksel darbelere, kurşunlara ve araç çarpmalarına rağmen pes etmediği görülüyor. Bazı karakterler kafasına mermi yemesine rağmen ayakta kalıp oyuncunun üzerine koşmaya devam ediyor. Üstelik araçlardaki evcil hayvanlar bile oyunculara zor anlar yaşatıyor. Rockstar'ın zorlaştırılmış bu yapısı, oyuna olan heyecanı şimdiden zirveye taşıdı. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Grand Theft Auto 6'dan paylaşılan yeni oynanış videoları, kurgusal Leonida eyaletinde yaşayan NPC'lerin oyunculara karşı ne kadar sert ve inatçı bir direniş sergileyebildiğini gözler önüne serdi. Görüntülerde yerel halkın fiziksel darbelere, silahlara ve hatta araç çarpmalarına rağmen kolay kolay pes etmediği, oyunculara karşı sonuna kadar mücadele ettiği görülüyor.

Araç çalmak artık çok daha zor

Oyuncuların paylaştığı videolardan birinde Lucia, bir sürücüyü zorla aracından indirmeye çalışıyor. Yüzüne aldığı çok sayıda darbeye rağmen pes etmeyen sürücü, burnuna çektiği tozla adeta "Hulk" gibi güçlenerek kafasına isabet eden kurşuna rağmen ayakta kalmayı başarıyor. Bu sıra dışı direniş karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen oyuncular ise yorumlarda "arabayı ona bırakmanın daha mantıklı olacağı" yönünde espriler yaptı.

Benzer bir durum Jason karakterinin başına da geliyor. Bir aracı çalmaya çalıştığı esnada direksiyondaki kadın öfkeyle kafasını direksiyona vuruyor, kornaya basıyor ve araçtan inerek Jason'ın dişlerini dökmekle tehdit ediyor. Jason aracı ele geçirmeyi başardığında ise kadın pes etmeyip onu araçtan geri çekmeye çalışıyor.

Kurşunlara rağmen geri adım atmıyorlar

Paylaşılan en ürkütücü görüntülerden birinde, bir kuleden keskin nişancı tüfeğiyle nişan alan oyuncu, uzaktaki bir NPC'yi göğsünden vuruyor. Ancak yere yığılmak yerine içeceğini kolunun altına sıkıştıran karakter, kuleye doğru koşmaya başlıyor. Yol boyunca bir arabanın çarpmasına ve çok sayıda kurşun isabet etmesine rağmen hız kesmeyen NPC, arkasında kan izleri bırakarak oyuncunun üzerine ilerlemeyi sürdürüyor.

Benzer bir başka videoda ise hedeflendiğini fark eden bir NPC, parmağıyla kafa kesme işareti yaptıktan sonra mermilere direnerek koşuyor ve en sonunda oyuncunun arkasına ışınlanarak saldırıyor.

Sadece insanlar değil, evcil hayvanlar da tehlikeli

Tehlike sadece insanlarla da sınırlı kalmıyor. Paylaşılan bir başka videoda aracı kaçıran oyuncu arka koltuktan gelen sesler üzerine araç sahibinin kedisiyle karşılaşıyor. Kedi aniden Jason'a saldırarak onu tırmalayıp ısırıyor, Jason ise hayvanı arabadan dışarı atarak yoluna devam ediyor.

Görünen o ki Rockstar Games, oyuncuların işini zorlaştırmak için bazı NPC'lerin tepkilerini ve saldırganlık seviyelerini önemli ölçüde artırmış. Paylaşılan görüntüler oyuncular arasında şimdiden büyük heyecan uyandırırken, bazı kullanıcılar oyunu şimdiden "tüm zamanların en iyi oyunu" olarak nitelendiriyor.

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GTA 6'daki NPC'ler oyuncuların kabusu oldu: Terminatör gibiler

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