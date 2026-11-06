GTA 6'dan 39 yeni ekran görüntüsü paylaşıldı: Göz kamaştırıyor

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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Rockstar Games, merakla beklenen yeni oyunu GTA 6 için 39 yeni ekran görüntüsü paylaştı. Görseller Jason ve Lucia başta olmak üzere karakterleri, araçları ve büyüleyici çevre detaylarını ortaya koyuyor. PlayStation 5 ve Xbox Series X/S sürümlerini temsil eden bu kareler, grafik kalitesi ve açık dünya tasarımıyla beklentileri zirveye taşıyor. GTA 6, 19 Kasım 2026 tarihinde konsollar için çıkış yapacak. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Rockstar Games, GTA 6'nın çıkışına yaklaşırken oyundan yeni ekran görüntüleri paylaşmaya devam ediyor. Şirketin yayımladığı son galeri, Jason ve Lucia başta olmak üzere oyundaki karakterleri, araçları ve farklı bölgeleri yakından görme fırsatı sunuyor. Görsellerdeki ayrıntılar, Rockstar'ın yeni oyununda görsel kalite ve çevre tasarımı konusunda çıtayı ne kadar yükseltmek istediğini gösteriyor.

GTA 6'dan 39 yeni ekran görüntüsü paylaşıldı

Paylaşılan ekran görüntülerinde yalnızca ana karakterler değil, oyunun görsel dünyası, karakter modellerinin yanı sıra çevre tasarımıyla da iddialı görünüyor. Paylaşılan karelerde araçlardan sokaklara, binalardan farklı mekanlara kadar pek çok unsur yüksek ayrıntı seviyesiyle karşımıza çıkıyor. Rockstar’ın daha önce Red Dead Redemption 2'de sunduğu detaylı açık dünya tasarımının da üzerine çıktığını söyleyelim.

Öte yandan bu ekran görüntülerinin önemli bir noktası daha var. Görseller, oyunun PlayStation 5 ve Xbox Series X|S sürümlerini temsil ediyor. Dolayısıyla Rockstar’ın mevcut nesil konsollarda elde ettiği görsel kalite, PC sürümü için de beklentileri artırmış durumda.

Tam Boyutta Gör GTA 6'nın PC sürümünün ne zaman yayımlanacağı ise henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak oyunun konsol çıkışından sonra PC platformuna gelmesi bekleniyor. Daha önce ortaya çıkan Nvidia DLSS 5 deneyi de oyunun PC tarafında nasıl görünebileceğine dair fikir vermişti. Rockstar’ın yeni oyununun açık dünya oyunlarında grafik detayları ve çevre tasarımı açısından yeni bir standart belirleyip belirleyemeyeceğini çıkışın ardından daha net göreceğiz.

Rockstar Games'in resmi takvimine göre GTA 6, 19 Kasım 2026'da PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için piyasaya sürülecek. Ön yüklemenin ise 12 Kasım'da başlaması bekleniyor.

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GTA 6'dan 39 yeni ekran görüntüsü paylaşıldı: Göz kamaştırıyor

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