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    GTA 6'dan 39 yeni ekran görüntüsü paylaşıldı: Göz kamaştırıyor

    GTA 6'nın çıkışına sayılı günler kala Rockstar Games, oyundan 39 yeni ekran görüntüsü paylaştı. Görseller, karakterlerden çevre tasarımına kadar dikkat çeken ayrıntıları ortaya koyuyor.

    GTA 6'dan 39 yeni ekran görüntüsü paylaşıldı: Göz kamaştırıyor Tam Boyutta Gör
    Rockstar Games, GTA 6'nın çıkışına yaklaşırken oyundan yeni ekran görüntüleri paylaşmaya devam ediyor. Şirketin yayımladığı son galeri, Jason ve Lucia başta olmak üzere oyundaki karakterleri, araçları ve farklı bölgeleri yakından görme fırsatı sunuyor. Görsellerdeki ayrıntılar, Rockstar'ın yeni oyununda görsel kalite ve çevre tasarımı konusunda çıtayı ne kadar yükseltmek istediğini gösteriyor.

    GTA 6'dan 39 yeni ekran görüntüsü paylaşıldı

    Paylaşılan ekran görüntülerinde yalnızca ana karakterler değil, oyunun görsel dünyası, karakter modellerinin yanı sıra çevre tasarımıyla da iddialı görünüyor. Paylaşılan karelerde araçlardan sokaklara, binalardan farklı mekanlara kadar pek çok unsur yüksek ayrıntı seviyesiyle karşımıza çıkıyor. Rockstar’ın daha önce Red Dead Redemption 2'de sunduğu detaylı açık dünya tasarımının da üzerine çıktığını söyleyelim.

    Öte yandan bu ekran görüntülerinin önemli bir noktası daha var. Görseller, oyunun PlayStation 5 ve Xbox Series X|S sürümlerini temsil ediyor. Dolayısıyla Rockstar’ın mevcut nesil konsollarda elde ettiği görsel kalite, PC sürümü için de beklentileri artırmış durumda.

    GTA 6'dan 39 yeni ekran görüntüsü paylaşıldı: Göz kamaştırıyor Tam Boyutta Gör
    GTA 6'nın PC sürümünün ne zaman yayımlanacağı ise henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak oyunun konsol çıkışından sonra PC platformuna gelmesi bekleniyor. Daha önce ortaya çıkan Nvidia DLSS 5 deneyi de oyunun PC tarafında nasıl görünebileceğine dair fikir vermişti. Rockstar’ın yeni oyununun açık dünya oyunlarında grafik detayları ve çevre tasarımı açısından yeni bir standart belirleyip belirleyemeyeceğini çıkışın ardından daha net göreceğiz.

    Rockstar Games'in resmi takvimine göre GTA 6, 19 Kasım 2026'da PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için piyasaya sürülecek. Ön yüklemenin ise 12 Kasım'da başlaması bekleniyor.

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