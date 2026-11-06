GTA 6'dan 39 yeni ekran görüntüsü paylaşıldı: Göz kamaştırıyor

Yapay Zeka Özeti:
- Rockstar Games, merakla beklenen yeni oyunu GTA 6 için 39 yeni ekran görüntüsü paylaştı. Görseller Jason ve Lucia başta olmak üzere karakterleri, araçları ve büyüleyici çevre detaylarını ortaya koyuyor. PlayStation 5 ve Xbox Series X/S sürümlerini temsil eden bu kareler, grafik kalitesi ve açık dünya tasarımıyla beklentileri zirveye taşıyor. GTA 6, 19 Kasım 2026 tarihinde konsollar için çıkış yapacak.
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GTA 6'dan 39 yeni ekran görüntüsü paylaşıldı
Paylaşılan ekran görüntülerinde yalnızca ana karakterler değil, oyunun görsel dünyası, karakter modellerinin yanı sıra çevre tasarımıyla da iddialı görünüyor. Paylaşılan karelerde araçlardan sokaklara, binalardan farklı mekanlara kadar pek çok unsur yüksek ayrıntı seviyesiyle karşımıza çıkıyor. Rockstar’ın daha önce Red Dead Redemption 2'de sunduğu detaylı açık dünya tasarımının da üzerine çıktığını söyleyelim.
Öte yandan bu ekran görüntülerinin önemli bir noktası daha var. Görseller, oyunun PlayStation 5 ve Xbox Series X|S sürümlerini temsil ediyor. Dolayısıyla Rockstar’ın mevcut nesil konsollarda elde ettiği görsel kalite, PC sürümü için de beklentileri artırmış durumda.
Rockstar Games'in resmi takvimine göre GTA 6, 19 Kasım 2026'da PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için piyasaya sürülecek. Ön yüklemenin ise 12 Kasım'da başlaması bekleniyor.
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