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Oynat Rockstar Games'in merakla beklenen oyunu GTA 6, çıkışıyla birlikte devasa bir rekora imza attı. Açıklanan resmî verilere göre oyun, ön sipariş ve ilk gün satışlarında 32.5 milyon adede ulaşarak 3.79 milyar dolar gelir elde etti. Bu rakamla Avengers: Endgame gibi dev Hollywood yapımlarını tek günde geride bırakan GTA 6, Metacritic'teki 99 puanlık ortalamasıyla da tarihe geçti. Leonida şehrinde geçen ve 80 saatlik oynanış sunan yapım, oyun dünyasında yeni bir dönemi başlattı. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Rockstar Games ve Grand Theft Auto'nun yayıncısı Take-Two Interactive, Cuma günü yaptığı açıklamada GTA 6'nın ön satış döneminde 32.5 milyon adet sattığını (Take-Two'ya göre tüm platformlarda yeni bir rekor) ve 3.79 milyar dolar kazandırdığını duyurdu.

GTA 6, internet tarihinin veri trafiği rekorunu kırdı 1 gün önce eklendi

GTA 6 ilk gün hasılatıyla birçok filmi de geride bıraktı

GTA 6, çıkış yaptığı gün, James Cameron'ın son iki Avatar filmi olan The Way of Water ve Fire and Ash’in toplam hasılatına yaklaşık bir hasılat elde etti. Sadece ilk gün satışlarıyla GTA VI, tüm zamanların en çok hasılat yapan filmi olan Avengers: Endgame’i (2.9 milyar dolar) bir günde geride bıraktı. Oyunun, on yıldan fazla süren geliştirme sürecinde 1.5 milyar dolara mâl olduğu bildiriliyor.

GTA 6, Perşembe günü PlayStation ve Xbox Series X/S ve Xbox'ın Bulut Oyun hizmeti aracılığıyla Xbox One’da oynamaya açıldı. Oyunun standart sürümü 4 bin TL, Ultimate sürümü ise 5 bin TL’den satılıyor. Ön siparişler 25 Haziran'da açılmıştı. Ana hikayeyi tamamlamak için yaklaşık 80 saat oynanış süresi sunan GTA 6, Jason ve Lucia ikilisinin Leonida şehrinde suç hayatındaki yolculuklarını konu alıyor.

Take-Two Interactive, GTA 6'nın eğlence sektöründe yeni bir rekora imza attığını belirterek, oyunun neredeyse mükemmel eleştiriler almasıyla da övündü. GTA 6, Metacritic ve OpenCritic'te ortalama 99 ile (bu nadir görülür) tüm zamanların en yüksek puanlı oyunu oldu.

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GTA 6'dan rekor açılış: İlk gün hasılatı 3.79 milyar dolar!

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