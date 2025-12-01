Giriş
    GTA 6'dan yeni demo görüntüleri sızdırıldı: İşte video

    GTA VI'nın çıkış tarihi yaklaşırken, oyuna ait demo görüntüleri sızdırıldı. Videoda, karakter hareketleri ve ulaşım seçenekleri yer alıyor. İşte detaylar...    

    GTA 6'dan yeni demo görüntüleri sızdırıldı: İşte video Tam Boyutta Gör
    Rockstar Games'in yeni oyunu Grand Theft Auto'nun (GTA) altıncı oyunu için heyecanlı bekleyiş sürüyor ve çıkış tarihi 19 Kasım 2026 tarihine ertelendi ve yayınlanan fragmandan bu yana oyuna dair en ufak bir bilgi dahi paylaşılmadı. Ancak bu sessizlik yavaş yavaş sonlanıyor. Eski Rockstar Games animatörü Benjamin Chue, GTA 6'nın geliştirme aşamasından kısa bir demo görüntüsü paylaştı. Video, özellikle karakter animasyonlarını gösteriyor. 

    GTA 6'dan demo görüntüleri sızdırıldı

    Animasyonların yer aldığı video, yaklaşık iki ay önce Vimeo’da paylaşıldı ve daha sonra hızla kaldırıldı. Video'nun arkasında bulanan Benjamin Chue'nin ise daha önce Red Dead Redemption 2 ve Max Payne 3 gibi büyük yapımlarda çalıştığını söyleyelim. Dolayısıyla bu görüntüler, oyuna dair en güvenilir içeriklerden biri.

    Sızıntının ilk 19 saniyesi, Klipte bir erkek karakterin bisiklete binip inme animasyonları, Vice City’de sunulacak ulaşım biçimleri hakkında ipuçları veriyor. Diğer bir klipte ise kadın bir NPC'nin dev bir kamyonet üzerine çıkıp inmeye çalıştığı animasyon bulunuyor. Ayrıca karakterin, resmi GTA 6 fragmanlarındaki Lucia'ya benzediğini söyleyelim..

    Her ne kadar animasyonlar henüz son hâlini almamış olsa da, bu kısa klipler GTA 6'nın fiziksel hareketlerde ve karakter etkileşimlerinde daha doğal bir yapıya kavuştuğunu doğruluyor. Öte yandan araç ve çarpışma fiziği de, her aracın kendine özgü bir hissiyatı olmasıyla "çok daha gerçekçi" hale gelecek. Tabi ki bunların hepsi aracın türüne ve oyuncuların bunlara ne gibi yükseltmeler yaptığına bağlı.

    Yukarıda da belirttiğimiz gibi GTA 6, 19 Kasım 2026 tarihinde ilk olarak Xbox Series X/S ve PS5 konsoluna çıkış yapacak, ardından yıl sonunda PC’ye gelmesi bekleniyor. 

    Yeni Haber
    şimdi
