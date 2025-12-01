GTA 6'dan yeni demo görüntüleri sızdırıldı: İşte video

GTA 6'dan demo görüntüleri sızdırıldı
Animasyonların yer aldığı video, yaklaşık iki ay önce Vimeo’da paylaşıldı ve daha sonra hızla kaldırıldı. Video'nun arkasında bulanan Benjamin Chue'nin ise daha önce Red Dead Redemption 2 ve Max Payne 3 gibi büyük yapımlarda çalıştığını söyleyelim. Dolayısıyla bu görüntüler, oyuna dair en güvenilir içeriklerden biri.
Sızıntının ilk 19 saniyesi, Klipte bir erkek karakterin bisiklete binip inme animasyonları, Vice City’de sunulacak ulaşım biçimleri hakkında ipuçları veriyor. Diğer bir klipte ise kadın bir NPC'nin dev bir kamyonet üzerine çıkıp inmeye çalıştığı animasyon bulunuyor. Ayrıca karakterin, resmi GTA 6 fragmanlarındaki Lucia'ya benzediğini söyleyelim..
Yukarıda da belirttiğimiz gibi GTA 6, 19 Kasım 2026 tarihinde ilk olarak Xbox Series X/S ve PS5 konsoluna çıkış yapacak, ardından yıl sonunda PC’ye gelmesi bekleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
