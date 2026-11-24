Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat GTA 6, PlayStation tarihinin en başarılı çıkışını yaparak kırdığı rekorlarla sektörü salladı. Sony verilerine göre PlayStation 5'te 39 milyondan fazla oyuncuya ulaşan yapım, 684 milyon saatlik oynanma süresini geride bıraktı. Yeni konsolların yüzde 70'inde ilk oynanan oyun olan GTA 6, lansmanın ilk gününde 3,79 milyar dolar gelir elde etti. Bu devasa başarı, oyun dünyasında kırılması güç yeni bir dönüm noktası oldu. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Podcast Formatında Dinle 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x

Tam Boyutta Gör Sony, GTA 6'nın PlayStation 5'teki etkileyici açılışını rakamlarla açıkladı. Oyun, PS5'te 39 milyondan fazla oyuncuya ulaşırken, oyunda geçirilen süre 684 milyon saati buldu.

GTA 6 görev listesi: Hikaye modunda kaç bölüm, ana görev var? 22 sa. önce eklendi

PS5'te GTA 6: 39 milyon oyuncu, 683 milyon saat oyun süresi

Sony Interactive Entertainment'ın açıklamasına göre, 22 Kasım itibarıyla PlayStation 5'te GTA 6 oynayanları sayısı 39 milyonu geçti. Bu rakam, Grand Theft Auto VI’yı PlayStation tarihinin en iyi çıkış yapan oyunu yaptı.

GTA VI, PlayStation'daki herhangi bir oyun için en yüksek eş zamanlı oyuncu sayısı rekorunu kırdı ve çok oyunculu, ücretsiz ve tek oyunculu oyunlardaki önceki rekorları geride bıraktı. PlayStation 5 konsol sahipleri, Grand Theft Auto VI'da toplamda 683 milyon saat harcadı, ilk günlerde oyunun dünyasını keşfetmek için ise ortalama 17.4 saat oynadı.

Grand Theft Auto VI'nın çıkışı ayrıca yıl sonu tatilleri hariç, konsolun piyasaya sürülmesinden bu yana tek günde en fazla sayıda yeni bağlanan PlayStation 5 konsoluna işaret etti. Lansmandan bu yana yeni PlayStation 5 konsollarının %70'inde oynanan ilk oyun oldu.

Sony Interactive Entertainment içerik iletişim yöneticisi Tim Turi, “Bu olağanüstü oyunu dünyanın dört bir yanındaki oyunculara ulaştırdıkları ve PlayStation 2'deki Grand Theft Auto III'e kadar uzanan PlayStation ile ortaklıklarını sürdürdükleri için Rockstar Games'teki ortaklarımızı tebrik etmek istiyoruz. Grand Theft Auto VI ile [PlayStation 5'te en iyi deneyimi sunmak için çalıştık ve oyunculara Vice City'den ilham alan iki özel sınırlı sayıda üretilen DualSense kablosuz kontörlü ile oyunu anmanın unutulmaz bir yolunu sunduk. Ayrıca, geçtiğimiz hafta sonu Miami'de düzenlenen Grand Theft Auto VI: The Festival de dahil olmak üzere canlı etkinliklerle lansmanı kutladık.” açıklamasında bulundu.

GTA VI ilk günden 3.79 milyar dolar kazandırdı

Grand Theft Auto VI, 19 Kasım'da PlayStation 5 ve Xbox Series konsollara çıkış yaptı. Rockstar Games, 20 Kasım'da oyunun 32.5 milyon ön satışın ardından ilk gün perakende satışlarında 3.79 milyar dolar kazandırdığını açıkladı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

GTA 6'dan yeni rekor: PlayStation tarihine geçti!

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: