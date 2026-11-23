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Oynat Merakla beklenen GTA 6 heyecanı, Sony'nin özel tasarım DualSense kontrolcüleriyle taçlanıyor. Vice City ruhunu yansıtan DualSense GTA 6 Limited Edition; siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renkle sunuluyor. Özel GTA 6 logosu ve palmiye detaylarıyla dikkat çeken ürünler, gelişmiş dokunsal geri bildirim ve uyarlanabilir tetik teknolojisiyle aksiyonu doğrudan ellerinize taşıyor. Siz de tarzınıza uygun modeli seçerek bu eşsiz deneyime hemen katılabilirsiniz. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Oyun dünyasının yıllardır beklediği Grand Theft Auto 6 (GTA 6), 19 Kasım 2026'da oyuncularla buluştu! Rockstar Games'in Vice City sokaklarına geri döndüğü bu büyük çıkışa Sony de özel bir dokunuş yaptı. GTA 6'dan ilham alınarak tasarlanan DualSense GTA 6 Limited Edition kontrolcüleri, siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı seçenekle oyunseverlerin beğenisine sunuldu.

Vice City Ruhunu Yansıtan İki Özel DualSense!

GTA 6'nın atmosferini kontrolcü tasarımına taşıyan özel DualSense modelleri, beyaz ve siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle oyuncuların karşısına çıkıyor.

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DualSense GTA 6 White Limited Edition

DualSense GTA 6 White Limited Edition, beyaz ağırlıklı tasarımı ve Vice City atmosferinden ilham alan detaylarıyla dikkat çekiyor. Açık renkli oyuncu ekipmanlarını tercih edenler için öne çıkan model, DualSense'in gelişmiş kontrol özelliklerini özel bir tasarımla buluşturuyor.

DualSense GTA 6 White Limited Edition modelini Gamer.gen.tr'de inceleyin.

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DualSense GTA 6 Black Limited Edition

DualSense GTA 6 Black Limited Edition, siyah ağırlıklı görünümüyle daha koyu renkli oyuncu ekipmanlarını tercih edenlere hitap ediyor. GTA 6 temalı tasarımıyla dikkat çeken model, oyun deneyimini görsel açıdan da tamamlamak isteyenler için alternatif oluşturuyor.

DualSense GTA 6 Black Limited Edition modelini Gamer.gen.tr'de inceleyin.

Her iki kontrolcüde de özel GTA 6 logosu, kabartmalı palmiye detayları ve ışığa göre farklı tonlar yansıtan yüzey tasarımı bulunuyor.

GTA 6'nın Heyecanını Ellerinizde Hissedin!

Özel tasarımlarının yanı sıra kontrolcüler, DualSense'in dokunsal geri bildirim (haptic feedback) ve uyarlanabilir tetik (adaptive triggers) teknolojilerini de beraberinde getiriyor.

GTA 6'da desteklenen bu teknolojiler sayesinde oyuncular, oyun içindeki aksiyonlara göre değişen titreşimleri ve tetik dirençlerini hissedebiliyor.

Peki, sizin tercihiniz hangisi? Vice City'nin gündüzünü yansıtan beyaz model mi, yoksa gece hayatından ilham alan siyah model mi?

GTA 6'ya özel tasarlanan DualSense kontrolcülerinin detaylarını ve modellerini Gamer.gen.tr üzerinden keşfedebilirsiniz!

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