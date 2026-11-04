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    GTA 6, DLSS 5'li videosu paylaşıldı: Nasıl görünüyor?

    GTA 6'nın PC sürümü henüz çıkış tarihi bile almamışken, bir kullanıcı DLSS 5 ve Çoklu Kare Oluşturma teknolojisini test etti. Sonuçlar oyunun geleceğine ışık tutuyor.

    GTA 6, DLSS 5'li videosu paylaşıldı: Nasıl görünüyor? Tam Boyutta Gör
    Rockstar Games'in merakla beklenen oyunu GTA 6 için geri sayım sürerken, PC sürümüne yönelik dikkat çekici bir deney gerçekleştirildi. Henüz bilgisayarlar için çıkış tarihi açıklanmayan yapım, bir kullanıcı tarafından Nvidia DLSS 5 ve Çoklu Kare Oluşturma teknolojileriyle işlendi. PS5 üzerinden alınan oyun görüntülerini kullanan deney, 30 FPS'lik videoyu 90 FPS seviyesine taşırken grafiklerde de önemli değişiklikler ortaya koydu.

    GTA 6, DLSS 5 ile nasıl görünüyor?

    Reddit'te paylaşılan deneyi gerçekleştiren kullanıcı, GTA 6'nın Extended Look fragmanı üzerinde DLSS 5 ve 3x Frame Generation teknolojilerini test etti. Bunun için Veyra 2.1.1 isimli bir yazılımdan yararlanıldı. Söz konusu araç, video dosyaları, yakalama kartları ve Remote Play gibi kaynaklardan gelen görüntülere gerçek zamanlı olarak yapay zeka destekli görüntü işleme, yükseltme ve kare oluşturma uygulayabiliyor.

    Kullanıcı ayrıca RTX 40 serisi ekran kartlarında Çoklu Kare Oluşturma (MFG) özelliğini etkinleştirmek için MFG Unlock aracını da sisteme entegre etti. Testlerde RTX 4080 kullanılırken 3x ve 4x kare oluşturma seçenekleri denendi. Böylece başlangıçta 30 FPS olan görüntü, 3x Frame Generation ile 90 FPS seviyesine çıkarıldı.

    DLSS 5'in yapay zeka destekli görüntü işleme yaklaşımı, GTA 6'nın gerçekçi grafiklerini daha da ileri taşıyor. Ancak deneyin bazı önemli sınırlamaları bulunuyor. Sistem, oyunun gerçek zamanlı olarak çalışan sürümünü değil, önceden kaydedilmiş bir videoyu işliyor. Bu nedenle karakterlerin yüzlerinde belirgin yapay filtreler oluşuyor ve görüntüler zaman zaman doğal görünmüyor.

    90 FPS deneyiminde görüntü hataları var

    Kare oluşturma tarafında da benzer sorunlar görülüyor. 30FPS kaynak görüntüden 90FPS elde edilmesi sırasında özellikle hareketli sahnelerde gölgelenme ve görüntü bozulmaları ortaya çıkıyor. Bunun temel nedenlerinden biri, sistemin gerçek oyun motorundan gelen hareket ve derinlik verilerine erişememesi.

    Deneyde kullanılan kurulum ise PS5, 4K HDR yakalama kartı veya Remote Play, RTX 4080 ve 4K 144 Hz televizyon zincirinden oluşuyor. Bu yöntemle GTA 6'nın PC sürümü çıkmadan benzer bir görsel deneyim elde etmek mümkün olsa da yakalama ve işleme süreci giriş gecikmesini artırabilir.

    Yine de çalışma, GTA 6'nın ileride PC platformunda DLSS 5 ve Çoklu Kare Oluşturma teknolojileriyle nasıl görünebileceğine dair ilginç bir ön izleme sunuyor. Ancak gerçek performans ve görüntü kalitesini değerlendirmek için oyunun PC sürümünü ve bu teknolojilerin resmi desteğini beklemek gerekecek.

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